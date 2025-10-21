Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

MÁS DE 400 ESTUDIANTES DARÁN VIDA A LA 4° VERSION DE “CUERPO, MENTE Y MOVIMIENTO”

​Actividad se realizará el jueves 23 de octubre en el estadio Fiscal Antonio Rispoli y estará dirigida para estudiantes de establecimientos educacionales de Punta Arenas.

cuerpoymovimiento

​Este lunes se realizó el lanzamiento de la cuarta versión de la jornada “Cuerpo, Mente y Movimiento”, iniciativa intersectorial que busca promover la importancia de la actividad física y los estilos de vida saludables.

 
Esta actividad se llevará a cabo el próximo jueves 23 de octubre de 10.00 a 12.00 horas en el Estadio Fiscal Antonio Ríspoli y estará dirigida a estudiantes de quinto y sexto básico de establecimientos educacionales de la comuna de Punta Arenas, con el objetivo de promover la actividad física en los niños, niñas y jóvenes.

 
La iniciativa es impulsada por las Seremis de Salud, de Deportes, Educación, Desarrollo Social, y el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) , con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de mantenerse activos y desarrollar un enfoque integral para el bienestar. Los participantes tendrán la oportunidad de experimentar, aprender y disfrutar de una jornada repleta de energía positiva y actividades que buscan promover la salud integral.

 
El Seremi de Deportes, Alejandro Olate Levet, señaló que: “El Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional del Deporte y su programa Crecer en Movimiento, ejecutan esta actividad enfocada a alumnos y alumnas de 5° a 6° básico de Punta Arenas. Esta jornada se realizará en el remozado Estadio Fiscal Antonio Ríspoli Díaz. Se desplegarán actividades deportivas y formativas, considerando un parque temático de actividad física y competencia en todo el recinto. A su vez, esta actividad se enmarca en el proyecto de ley , que promueve 60 minutos adicionales de actividad física y deporte en establecimientos educacionales fue aprobado en el Congreso y queda lista para su promulgación”.

 
En tanto, el Director Regional del IND, Héctor Serka, destacó que “a través del programa Crecer en Movimiento, y en coordinación con el intersector estamos realizando una convocatoria a niños y niñas para participar en un nueva versión de esta actividad que desarrollamos cada primavera. Más de 400 estudiantes se reúnen en nuestras instalaciones para disfrutar de una jornada de recreación y acercamiento a la actividad física. Queremos que esta experiencia sea un puntapié inicial para fomentar la práctica deportiva, con el compromiso de todos los actores convocados”.

 
Agregó que “son más de 10 colegios los que participan este año, y estamos muy contentos porque está jornada ya se ha convertido en un hito de la región, que esperamos seguir fortaleciendo con el apoyo del trabajo intersectorial”.


El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, destacó los múltiples beneficios que tiene la práctica deportiva. “El deporte contribuye al bienestar psicológico, mejora la concentración, la calidad del sueño, los procesos de aprendizaje y ayuda a disminuir la ira. En el ámbito social, fomenta el trabajo en equipo y la convivencia”, señaló. Agregó que “recientemente conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental, y por eso nos sumamos a esta iniciativa, porque la actividad física tiene un impacto directo en la salud mental y en la prevención de problemas que hoy nos preocupan, como el aumento de la obesidad, el sedentarismo e incluso la hipertensión en niños y jóvenes. El deporte es una herramienta clave para mejorar esas condiciones”.

 
Finalmente, destacó la reciente aprobación de la ley que impulsa 60 minutos diarios de actividad física o juegos en todos los niveles educativos. Agregó que, “no necesariamente se trata de educación física tradicional, sino de actividades recreativas o lúdicas, según la creatividad de cada establecimiento. La idea es que lo que se promueve en el colegio también se refuerce desde distintos espacios y actores de la comunidad”.

 
Para el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, “nuestro Ministerio a través el Elige Vivir Sano se encuentra brindando apoyo logístico para llevar a cabo este evento dirigido a fomentar el deporte en la niñez y adolescencia, entendiendo el impacto que tiene para la salud mental. El Elige Vivir Sano es el sistema encargado de articular la oferta de programas sociales de distintos ministerios, junto con apoyar y promocionar iniciativas públicas y privadas en torno a los pilares de alimentación saludable, la actividad física, vida en familia, y vida al aire libre”.

 
En tanto, el Seremi de Educación, Valentín Aguilera, explicó que “para el sistema educativo la formación integral de los estudiantes a través del deporte y de la actividad física es fundamental. Por eso, desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación, hemos hecho una invitación abierta a todas las comunidades educativas, escuelas públicas subvencionadas y particulares de enseñanza básica para que puedan participar en esta fiesta de la actividad física y del deporte que se va a realizar este jueves”.

 
El encuentro contará con una única jornada en la cancha principal y pista atlética del Estadio Fiscal, el cual, tiene por objetivo desarrollar actividades formativas recreativas, en un formato lúdico, donde los niños/as tengan un momento de esparcimiento a través de, juegos y dinámicas, que les entreguen la posibilidad de descubrir y vivenciar nuevas experiencias motrices a cargo de los profesores/monitores que participaran de la actividad.




MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025

