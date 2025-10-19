Punta Arenas,
19 de octubre de 2025

RED ASISTENCIAL PRESENTE EN CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA 2025

​Cumbre Mundial de Turismo de Aventura.

0a4c2105-3aef-4e6a-824a-c10c634782ca

Un destacado trabajo intersectorial desarrolló la Red Asistencial del Servicio de Salud Magallanes (SSM), en torno a la materialización de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura “Adventure World Summit ATWS 2025”, organizada por Adventure Travel Trade Asociation (ATTA), en las comunas de Puerto Natales y Torres del Paine.

A través de la coordinación de la Red de Urgencia Emergencias y Desastres del SSM, junto a SAMU Magallanes y Hospital de Puerto Natales, se implementó un Plan de Contingencia, a fin de reducir posibles riesgos de atención y gestión en salud; plan que fue coordinado junto a SERNATUR, SENAPRED, Carabineros de Chile, Bomberos y F.F.A.A.

Además, el diseño consideró la instalación de un puesto médico avanzado, en el sector Laguna Amarga a cargo de funcionarios SAMU Puerto Natales, y de un Centro de Coordinación para flujo de información con SENAPRED, SAMU, PDI, Carabineros, CONAF, SERNATUR, Municipalidad y productora del evento.

Para Yeraldyn Osorio, coordinadora de Emergencia y Desastres del Servicio de Salud Magallanes, esta planificación era más que necesaria. “Se anticipó un aumento significativo en la concentración de personas en las comunas mencionadas, considerando que el evento reunió a cerca de 800 participantes internacionales, lo que tentativamente involucraba una alta demanda de los servicios de urgencia, hospitalización e incluso rescate”, indicó la profesional.

Por su parte el Dr. Rodolfo Santander, jefe SAMU Magallanes enfatizó, “de esta forma desde salud, garantizamos una respuesta sanitaria oportuna, segura y coordinada frente a la envergadura del evento, ya que, dada la magnitud del mismo, no se podía improvisar desde el ámbito sanitario, especialmente si estamos en conocimiento de la factibilidad de una alta demanda de servicios de urgencia, hospitalización e incluso rescate”, enfatizó el jefe SAMU Magallanes.



LOS CÓNDORES VENCEN A BRASIL A DOMICILIO Y SE ACERCAN A MUNDIAL AUSTRALIA 2027: REVANCHA EN UNA SEMANA

CONAF NO EXIGIRÁ CONTAR CON GUÍA PARA INGRESAR A BASE TORRES EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

SEREMI DE AGRICULTURA DESTACA LA PLANTACIÓN DE LAS 5 HECTÁREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DEL PROGRAMA PAPA, EN EL SEMILLERO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

RED ASISTENCIAL PRESENTE EN CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA 2025

ISL Y HOSPITAL REGIONAL SE UNEN PARA VISIBILIZAR EL SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES

AUSTRO CHILE IMPULSA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO EN LA ATTA 2025

