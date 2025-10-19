Punta Arenas,
19 de octubre de 2025

FUNDACIÓN DERECHOS MAYORES NOMBRA A CHRISTIAN VERGARA COMO LÍDER DEL PROGRAMA "ENVEJECIMIENTO PODEROSO" EN MAGALLANES

​ ​ Innovadora iniciativa que busca fortalecer la salud, la autonomía y la participación activa de las personas mayores. ​

20251016_101352

La Fundación Derechos Mayores anunció el nombramiento del reconocido entrenador Christian Vergara como líder y promotor principal del programa "Envejecimiento Poderoso", una innovadora iniciativa que busca fortalecer la salud, la autonomía y la participación activa de las personas mayores de la Región de Magallanes.



El programa, que comenzará con su lanzamiento oficial el domingo 19 de octubre en el Gimnasio de CrossFit Vatra Box de Punta Arenas, se enmarca en el plan nacional Elige Vivir Sano y en los objetivos de la Década del Envejecimiento Saludable (2021–2030) impulsada por las Naciones Unidas.



Con una propuesta centrada en la actividad física adaptada, la educación nutricional y la prevención del deterioro funcional, "Envejecimiento Poderoso" busca derribar mitos sobre la vejez y mostrar, con ejemplos reales, que las personas mayores pueden mantenerse fuertes, activas y saludables.



Christian Vergara asume el liderazgo del programa:

Con una destacada trayectoria en el ámbito del fitness y la promoción de hábitos saludables, Christian Vergara será el encargado de dirigir las jornadas de entrenamiento, acompañar los procesos de seguimiento y visibilizar a las personas mayores como protagonistas del bienestar comunitario.



"Me honra liderar este desafío. Queremos demostrar que la edad no es un límite, sino una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y superándonos. Las personas mayores tienen una fuerza y una determinación que inspiran, y este programa busca visibilizar eso.", afirmó Christian Vergara, líder de Envejecimiento Poderoso.



El equipo técnico que acompañará esta labor está compuesto por Erik Leiva Rodríguez, kinesiólogo, y Karina Santana Hernández, nutricionista, quienes serán responsables del diseño y monitoreo de los planes de trabajo físico y alimentario durante los tres meses que durará la primera etapa del programa.



"Desde la kinesiología, buscamos prevenir el deterioro físico y mantener la autonomía funcional de las personas mayores. Este programa marca un antes y un después en cómo entendemos el envejecimiento activo en la región", señaló Erik Leiva Rodríguez.



"Queremos que las personas mayores aprendan a tener hábitos alimentarios saludables y duraderos con él tiempo, entendiendo que una buena alimentación, equilibrada y adaptada sólo entrega beneficios para su salud y envejecimiento", agregó Karina Santana Hernández, nutricionista del equipo.



Una mirada transformadora del envejecimiento:

Para la Fundación Derechos Mayores, esta iniciativa representa un hito en su compromiso con la promoción de los derechos humanos de las personas mayores y la construcción de una sociedad más inclusiva e intergeneracional.

"El liderazgo de Christian Vergara en Envejecimiento Poderoso simboliza la unión entre experiencia y energía, y nos ayuda a transmitir un mensaje potente: el envejecimiento puede ser sinónimo de vitalidad, salud y participación.", expresó Michel Toledo Ortiz, presidente de la Fundación Derechos Mayores.



Invitación a la comunidad magallánica:

La Fundación invita a toda la comunidad de Magallanes a participar en el lanzamiento oficial del programa "Envejecimiento Poderoso", el domingo 19 de octubre a las 11:00 horas en el Gimnasio de CrossFit Vatra Box, ubicado en Calle Caupolicán 143, sector playa norte en Punta Arenas.



La actividad será gratuita y abierta a todas las edades, con demostraciones, charlas y actividades participativas que promueven un envejecimiento digno, activo y saludable.


