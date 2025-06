FUNDACIÓN TERAIKE RECONOCE A JÓVENES ESCRITORES Y LANZA ETAPA DE ILUSTRACIÓN DE SU CONCURSO ESCOLAR

El jurado distinguió 12 cuentos ganadores y 12 menciones honrosas escritas por estudiantes de Punta Arenas, Puerto Williams, Puerto Natales y Porvenir quienes se inspiraron en los pueblos originarios de la región.

Más de 760 estudiantes de diversos lugares de la región participaron en la etapa de escritura del concurso de Fundación Teraike “Jóvenes talentos de Magallanes, el legado ancestral”. Del total de obras inspiradas en el pasado y presente de los pueblos originarios de la región, el jurado seleccionó 12 obras ganadoras, cuatro por cada una de las tres categorías, y 12 menciones honrosas.

El jurado estuvo compuesto por: Andrea Navarro, periodista, autora, magíster en edición y directora de comunicaciones de Centro Ideal de la Universidad Austral; María Angelica Buvinic, coordinadora de programas de la oficina de asuntos indígenas de Conadi Punta Arenas; Alberto Harambour, historiador, profesor de la Universidad Austral de Chile e investigador del centro FONDAP-Ideal; Agustina Villagrán, alumna de octavo básico del Colegio Luterano, ganadora del concurso en 2024 y María Teresa Palma, directora de Fundación Teraike.

Para la correcta publicación de los cuentos, Fundación Teraike contó con la asesoría de Juan Carlos Tonko, presidente de la comunidad Kawésqar, y la educadora Kawésqar, Haydee Aguila y de Luis Gómez, presidente de la comunidad Yagán y la profesora Yagán, Amelia Mansilla. Respecto a los cuentos sobre el pueblo Selk´nam, estos no pudieron ser parte del certamen respondiendo a una solicitud de la Comunidad Covadonga Ona y la Fundación Hach Saye, respetando su derecho al exclusivo control de su patrimonio cultural y su decisión de no sumarse al concurso.

La publicación de los 12 cuentos ganadores da inicio a la etapa de ilustración del concurso, donde estudiantes desde los 5 a los 18 años, podrán ilustrar los cuentos correspondientes a su categoría. Las categorías de ilustración son 5 a 7 años, 8 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a 18 años. Cada una de ellas cuenta con tres opciones de cuento a ilustrar. Se elegirá una ilustración ganadora por cuento y menciones honrosas.

Los cuentos para ilustrar están disponibles en el sitio web de la fundación junto con las bases del concurso y la plataforma para subir la foto de las ilustraciones. Estas también se pueden entregar en forma física en las oficinas de INACH en plaza Muñoz Gamero. El plazo para la entrega de ilustraciones vence el 25 de julio.

La inspiración de los escritores

“Mi hermana Sigrid siempre me cuenta historias y algunas sobre los pueblos originarios, como los kawésqar. Me gusta mucho escuchar esas historias porque son bonitas y misteriosas. Además, como vivo en Punta Arenas, siempre veo el mar, el viento y las estrellas y eso me ayudo a imaginar mi cuento”, explicó Benjamín Gutiérrez de 9 años, alumno del Instituto Don Bosco de Punta Arenas y autor de “El río de las estrellas”.

Las narraciones familiares también inspiraron a Rocío López Vela-Ruiz, 10 años, alumna del Liceo Juan Bautista Contardi y autora de “La rebelión de los guanacos”. "Mi papá siempre me habla de árboles y arbustos nativos, y mi mamá de los pueblos originarios, entonces empecé a escribir y se me fueron ocurriendo las ideas y logré terminar el cuento", destacó.

“De chico yo iba al museo y veía la cultura yagán. Yo me sorprendía mucho y me preguntaba cómo vivían así o cómo podían soportar ese frío. Empecé a hacer este cuento por un trabajo de lenguaje y yo decidí hacerlo de los yaganes. Mis papás me iban contando cómo fue de dura la vida de los yaganes y yo quise hacer la perspectiva de un niño y me di cuenta de varias cosas que sufrieron los niños”, cuenta Diego Illanes, de 11 años, alumno del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams y autor de “La familia que se impuso”.

De la misma ciudad y liceo es Lian Vargas, autor de “Una shukanikipa (niña) en isla Kanakus”. Sobre su obra, explicó: “Me inspiré en mi abuela, mi abuela que vivía en Kanakus. Yo fui a ese lugar, me contó la abuela que ella vivía y tenía pájaros llamados piti piti y que los acompañaban a ella siempre me salían a navegar y ellos iban en la canoa con ellos. Quise contar su historia para que otras personas lo lean, para que no se olvide y porque la quiero mucho”.

En la categoría 12 a 14 años, Santiago David León Chirinos, de 13 años, estudiante de la escuela La Milagrosa fue uno de los ganadores con el cuento “El Espejo de Hielo”. “La inspiración que tuve fue el profundo respeto por la cultura Kawésqar y su resiliencia. En este cuento quise transmitir la importancia de la memoria cultural y la conexión con el pasado para mantener viva la identidad de un pueblo. El hielo simboliza esa identidad viva que se renueva constantemente, mostrando que, a pesar de los desafíos, siempre hay una oportunidad para revitalizar las tradiciones”.

“Para escribir el cuento “Una plegaria a la luna”, me inspiré en las injusticias de parte de las personas que llegaban a invadir tierras extranjeras en la búsqueda desesperada de riquezas, haciendo que muchas personas inocentes, tanto niños como adultos, tuvieran que morir intentando defenderse a ellos mismos y a sus tierras. Con este cuento, quise dar voz a los pueblos originarios para que, aunque algunos ya no estén físicamente entre nosotros, su sabiduría y su historia sigan siendo escuchadas”, destacó Antonia Cárdenas Pérez de 13 años, alumna del colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas.

Nicolás Reveco, de 13 años, estudiante de la escuela Patagonia, y autor de “El guiso del viento”, reconoció el aporte de sus profesores: “Me inspiré en lo que aprendí en las clases de historia sobre nuestra región con la profesora Cristina Susi y lo que quedó plasmado en los talleres de investigación y creación literaria junto al profesor Martín Sierpe. Lo que quería narrar nace desde el sentirse identificado con personas que vivieron hace cientos de años, desde la empatía”.

En la categoría mayor, de 15 a 18 años, hubo dos ganadoras que también fueron reconocidas el año pasado. Una de ellas es Mikaela Strauch, de 17 años, alumna del colegio Miguel de Cervantes autora de “Sombras de Darwin”, sobre la que comentó; “Me inspiré en la historia de los pueblos que fueron observados, clasificados y etiquetados como si no tuvieran voz ni nombre propio. Quise escribir desde esa primera persona que ha sido llamada "salvaje", no para victimizarla, sino para cuestionar las ideas de ciencia y justicia que muchas veces solo reflejan una visión parcial y dominante”.

Valentina Sotomayor de 15 años, estudiante del mismo establecimiento también ganó el año pasado y este lo hizo con la obra “Animales Cautivos”. “Cuando escribí el cuento pensaba en la deshumanización que sufrieron muchas comunidades originarias, de diferentes lugares del mundo, por parte de algunos empresarios europeos. Hay registros que nos hablan de familias completas que fueron cazadas e incluso algunas de ellas exhibidas con morbosidad, como rarezas subhumanas, solo con el fin de dar entretención a miles de visitantes en los "zoológicos humanos", destacó.

‘’Mi inspiración para el cuento “El día que la tierra habló” proviene de una emoción muy profunda, la cual es el dolor de perder a alguien que amas y cómo ese dolor puede aislarte del mundo. Quise mostrar cómo a veces buscamos respuestas fuera, en cosas que no todos entienden, pero que para nosotros tienen mucho sentido. Me inspiré en la espiritualidad del pueblo kawésqar porque sentí que su conexión con la naturaleza y con los espíritus podía darle un sentido especial a ese proceso de duelo. A través de Daniel, quise mostrar que incluso en medio de la oscuridad, puede haber un momento de luz, un reencuentro, una señal que nos dice que no estamos tan solos como creemos.’’ Comentó Valentina Torres, de 17 años, alumna del Liceo María Auxiliadora.

Etapa de escritura concurso “Jóvenes talentos de Magallanes, el legado ancestral”

GANADORES

Categoría 8 a 11 años

Benjamín Mateo Gutiérrez López

Instituto Don Bosco

Punta Arenas

“El río de las estrellas”

Lian Lisander Vargas Zarraga

Liceo Donald Mc Intyre Griffiths

Cabo de Hornos

“Una shukanikipa (niña) en isla Kanakus”

Diego Juan Luis Illánes Araya

Liceo Donald Mc Intyre Griffiths

Cabo de Hornos

“La familia que se impuso”

Rocío Ailén López Vela-Ruiz

Liceo Juan Bautista Contardi

Punta Arenas

“La rebelión de los guanacos”

Categoría 12 a 14 años

Francisco Bascur Fernández

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“El canto del agua”

Antonia Camila Cárdenas Pérez

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“Una plegaria a la luna”

Nicolás Alejandro Reveco Espinoza

Escuela Patagonia

Punta Arenas

“El guiso del viento”

Santiago David León Chirinos

Escuela La Milagrosa

Punta Arenas

“El corazón de hielo”

Categoría 15 a 18 años

Valentina Constanza Torres Andrade

Liceo María Auxiliadora

Punta Arenas

“El día que la tierra habló”

Valentina Esperanza Sotomayor Torres

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“Animales cautivos”

Vicente Alonso Barría Neira

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“El bronce vivo”

Mikaela Antonia Strauch Garay

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“Sombras de Darwin”

MENCIONES HONROSAS

Categoría 8 a 11 años

Elisa Isidora Farfán Gómez

Colegio María Auxiliadora

Porvenir

“El espejo dorado”

Borja Maximiliano Oyarzún Cid

Liceo Salesiano Monseñor José Fagnano

Natales

“Miko, un niño Kawésqar”

Alan Martínez Ledezma

Liceo Donald Mc Intyre Griffiths

Cabo de Hornos

“Pushki se va de viaje”

Sofía Emilia Vásquez Osorio

Liceo Donald Mc Intyre Griffiths

Cabo de Hornos

“Mi vida en el agua y viento”

Categoría 12 a 14 años

Fernanda Agustina Bórquez Córdova

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“Espíritu yagán de Löm”

Victoria Carolina Gárate Avendaño

Colegio Charles Darwin

Punta Arenas

“C'askar, luz de Luna”

Javiera Belén Ayacán Cárdenas

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“Ojos de madre, alma de guanaca”

Laura Beatriz Fernández Campos

Colegio Puerto Natales

Natales

“La estrella de Sheiaik”

Categoría 15 a 18 años

Benjamín Andrés Núñez Kingma

Colegio Charles Darwin

Punta Arenas

“Pacto azul”

Sofía Isabella Vivanco Tobar

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“El último navegante del fin del mundo”

Esteban Renato Burgos Lazcano

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“La isla que no existe”

Agustina Paz Aguilar Maldonado

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

“No al olvido”





