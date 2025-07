NUEVO PROTOCOLO BUSCA FORTALECER DETECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE NNA CON SOSPECHA DE AUTISMO DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO HACIA SALUD

​Con la finalidad de seguir avanzando en la implementación de la Ley TEA, la mesa regional de autismo ha finalizado el proceso de entrada en marcha de protocolo que guiará a las comunidades educativas para derivar a los niños, niñas y adolescentes con sospecha de Autismo a los establecimientos de salud.



Es así como se realizó una jornada de sensibilización e inducción del pilotaje del Protocolo para la Detección, Derivación y Seguimiento de niños, niñas y adolescentes desde establecimientos educacionales a establecimientos de salud.



La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, recordó y destacó que la Ley de Autismo en nuestro país surge, en gran medida, a partir de las demandas y requerimientos de la sociedad civil. En este proceso, las organizaciones vinculadas al autismo en la región también cumplieron un rol muy relevante. Explicó que “lo que estamos viendo ahora es que se van concretando las distintas estrategias y medidas que establece esta ley, que ha tenido distintas etapas de implementación, y que ahora lo que estamos haciendo es articular a los distintos sectores que están involucrados en su aplicación para dar una respuesta desde la pesquisa, la derivación oportuna y el acompañamiento integral a las familias de niños y niñas con autismo”.



Sostuvo que en forma permanente en nuestra región se ha desarrollado un trabajo conjunto y colaborativo entre los distintos sectores, entre los equipos de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y todos los involucrados a través de la mesa de autismo. “Esto ha permitido el desarrollo de distintas instancias, talleres, jornadas de capacitación, de difusión, y, en este caso, esta jornada que busca dar a conocer este protocolo de derivación entre las instituciones, que va a permitir un flujo continuo, oportuno y ordenado de los niños, niñas y sus familias entre las distintas prestaciones y la oferta que les tenemos para ello en nuestra región”.



Destacando la importancia de la capacitación permanente y del trabajo intersectorial, la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yáñez, comentó que a nivel regional la temática se viene trabajando hace tiempo, lo que ha permitido generar instancias de discusión y elaboración de protocolos en el marco de la Ley N° 21.545, con una mirada íntegramente local. “Sabemos que las familias muchas veces transitan un largo recorrido hasta obtener un diagnóstico certero respecto a la condición de sus niños y niñas, por lo tanto, esta jornada viene a reforzar los contenidos, las herramientas de detección, y también amparada en el marco de la ley, que fue promulgada el año 2023, la Ley TEA.”, indicó la directora de salud.



La autoridad destacó el carácter intersectorial de la jornada ”Acá estamos participando la Seremi de Salud, el Servicio de Salud, el sector educación en pleno y la Seremi de Desarrollo Social. “Por qué no es solamente una responsabilidad de salud el abordaje de los niños y niñas con autismo, sino también es una responsabilidad social del entorno que también tiene que dar los apoyos correspondientes y también hay una responsabilidad integra de educación en la pesquisa oportuna y la derivación también de los establecimientos”, puntualizó



La Jefa del Departamento Provincial de Educación en Magallanes, Carolina Álvarez Antonín, mencionó que “este es un apoyo interinstitucional que como sector educación también estamos trabajando dentro de la mesa de autismo. Es importante resaltar que los equipos en los establecimientos educacionales ya manejan protocolos de derivación en algunas en algunos casos. Lo importante en este hito es que podemos visualizar un piloto que se va a efectuar en un jardín infantil de nuestra comuna, y eso es fundamental poder detectar situaciones que no pueden ser dar un signo de alerta en la primera infancia”.



La autoridad del área de educación destacó la importancia de la detección temprana en el entorno escolar, especialmente en jardines infantiles, como una herramienta clave para abordar de manera adecuada las situaciones que afectan a niños, niñas y adolescentes. Además, enfatizó el rol fundamental que cumplen las familias en este proceso, haciendo un llamado a compartir oportunamente señales de alerta.

​

Jardín Piloto

​

Victoria Álvarez Pineda, directora del Jardín Infantil Archipiélago de Chiloé, , establecimiento que será piloto de este Protocolo, sostuvo que “estamos muy contentas como jardín educativo de poder tener esta iniciativa, ya que nuestro establecimiento está en un sector vulnerable a la ciudad, y creo que tenemos una de las principales misiones, que es desde la educación inicial concientizar a la familia sobre la importancia de un diagnóstico temprano para que se puedan acompañar, puedan tener todas las acciones necesarias para abordarlo. Hace bastante tiempo, 4 años, hemos visto casos desde bebés que ya tienen algunos indicadores que podemos registrar para hacer una previa evaluación y diagnóstico”. Es muy importante las capacitaciones que recibe el personal, no solamente las educadoras de párvulo, sino también los técnicos en educación parvularia, que son los que están día a día con los niños”.

​

La directora de la escuela especial Rotario Paul Harris, Elizabeth Ulloa Saavedra, manifestó que los niños a la escuela especial y al programa de equipos PIE ya tienen un diagnóstico, y lo que es importante es la etapa de seguimiento y la etapa de continuidad, “porque estamos hablando de niños en un proceso de desarrollo evolutivo, en el cual, sin embargo, la condición TEA es permanente, pero ellos deben avanzar en la trayectoria educativa y sobre todo en un desarrollo socioemocional, en un bienestar y garantizar las mejores condiciones para ello y su familia. Por lo tanto, este trabajo intersectorial de salud y educación es primordial, porque son áreas que tienen que conversar y se tienen que retroalimentar permanentemente.



En el contexto del abordaje integral del Trastorno del Espectro Autista, la detección temprana juega un rol fundamental para garantizar una intervención oportuna y adecuada. En este sentido, la Dra. Loreto Llanos, jefa de la Unidad de Neurología Infantil del Hospital Clínico de Magallanes, se refirió a las principales señales de alerta a las que madres, padres, cuidadores y equipos educativos deben estar atentos, considerando la diversidad de manifestaciones que puede presentar esta condición. “A veces es un poco difícil, porque como bien dice la palabra, es un espectro, y no es un espectro lineal. Entonces, puedes tener algunas dificultades en lo que tiene que ver con la comunicación, más la parte sensorial, también puedes tener alteraciones en la parte conductual, pero en general, lo más importante es lo que tiene que ver con la comunicación, la interacción social, el uso del lenguaje para comunicarse con el resto, el entender el lenguaje paraverbal, las señales, mirar a los ojos, entender los ritmos de la conversación”, detalló.

​

Agregó que los niños, en general, tienden a ser bastante literales y muchas veces no comprenden chistes o bromas, lo que puede generar frustración, ya que no logran distinguir si se están riendo de ellos o con ellos. Además, pueden presentar alteraciones sensoriales, como molestias frente a ciertos ruidos o caminar en punta de pie; sin embargo, estas características por sí solas no determinan un diagnóstico de condición del espectro autista. Por ejemplo, si un niño sólo muestra sensibilidad a los ruidos o camina en punta de pie, eso podría ser una señal de alerta, pero no necesariamente indica que tiene una condición del espectro autista. Para ello, debe existir también una alteración en la comunicación social. Si esta alteración no está presente, es importante considerar otros diagnósticos diferenciales, ya que algunos síntomas pueden confundirse con otras condiciones, como el déficit atencional.