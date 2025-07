LAS TORRES PATAGONIA DESARROLLA INICIATIVAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE RESTOS DE CERVEZA Y HUESOS DE VACUNO

​Durante su temporada más reciente, Las Torres Patagonia, empresa turística ubicada en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, desarrolló una nueva línea de iniciativas que apuntaron a aprovechar los residuos de sus distintos servicios y transformarlos en materias prima. Su propuesta en el último periodo fue más allá y decidió aprovechar insumos no convencionales, como restos de cervezas y huesos desechados en las cocinas.



Durante la última temporada, una de las novedades aplicadas en Hotel Las Torres, principal servicio de alojamiento de la firma, fue la incorporación de un alambique en su bar, el que permite destilar los restos de cerveza de diversos alojamientos del complejo. El proceso, que dura alrededor de una hora por ronda, permitió procesar 176 litros de cerveza, recuperando cerca de 5 litros de alcohol etílico y utilizarlos como base para la elaboración de gin y whisky.



Paralelamente, el bar instaló dos vinagreras para el tratamiento de los residuos cerveceros, permitiéndoles fermentar durante aproximadamente un mes y transformar 102 litros de cerveza en 81 litros de vinagre.



La ingeniera medioambiental a cargo de estas iniciativas en el bar, Katherine Romero, explicó que los procesos se llevaron a cabo utilizando restos de cerveza que no estuvieron en contacto con personas, ya que se trabajó exclusivamente con residuos provenientes de barriles que no fueron servidos al público.



“Estas prácticas sostenibles no solo han permitido reducir significativamente el impacto ambiental del bar, sino que también han fortalecido una cultura de responsabilidad y conciencia ecológica dentro del equipo”, señaló Romero.



En cuanto a la gestión de otros residuos, se segregaron materiales como el cartón, plástico, latas y otros elementos, los cuales fueron entregados a una empresa especializada para su reciclaje. Gracias a ello, esta temporada se enviaron aproximadamente 4.275 kg de restos para su recuperación.



Por otra parte, desde el restaurante del hotel, se implementó un nuevo protocolo para recuperar los huesos residuales de las cocinas, cumpliendo con rigurosas normas sanitarias. Durante la temporada 2024-2025, más de 83 kilos de huesos limpios fueron enviados a la huerta, donde se procesaron para producir harina de huesos: un fertilizante natural rico en minerales que fortalece el compostaje y mejora la salud del suelo.



“La harina de huesos es un buen fertilizante, si bien no aporta nutrientes como lo hace el compost, sí aporta minerales, elemento que muchas veces se deja de lado en la salud y diversidad de ingredientes que tiene que tener un suelo rico para ser productivo”, comentó la encargada de la huerta biointensiva de Las Torres Patagonia, Catalina Rojas.



Además, la huerta del hotel entregó cifras positivas respecto a su producción de alimentos libres de químicos y pesticidas cultivados en suelo patagónico. Durante los seis meses de trabajo durante la temporada, los equipos lograron aumentar la cosecha en un 18 % respecto a la temporada anterior, alcanzando un total de 1.897 kg de productos hortofrutícolas frescos entregados a las cocinas del hotel.



Este volumen incluyó frutales como ciruelas, cerezos, manzanas y peras, papas regionales, flores comestibles y diversas variedades de albahaca, entre ellas limón, morada, hoja ancha y sagrada.



Rojas agrega que “a base de la recepción de 19.538 kilos de residuos orgánicos, se logró compostar y obtener 2.677 kilos de compost, que permitió nutrir el suelo dedicado a nuestra huerta, ya que no buscamos solo usar este recurso, sino también generar un ciclo que sea recíproco, donde nosotros utilizamos la tierra, pero también la alimentamos, cuidamos y protegemos”.



Finalmente, la producción de la huerta biointensiva de Las Torres Patagonia celebró que en su temporada 2024-2025 logró cultivar 55 especies vegetales, adaptándose a las complejas condiciones climáticas que presenta el Parque Nacional Torres del Paine.