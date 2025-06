TORRES DEL PAINE FESTEJÓ 17 AÑOS DE SU ICÓNICO BIATLÓN SOLSTICIO DE INVIERNO CON MAS DE 200 PARTICIPANTES, LO DESTACA LA ALCALDESA ANAHÍ CÁRDENAS EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en una entrevista concedida al programa "Buenos Días Región", la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, abordó diversos temas de interés para la comunidad, entre ellos la relación del municipio con la Fundación ProCultura, eventos deportivos y científicos recientes en la comuna.

Respecto a la intención de postular a Torres del Paine como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, Cárdenas fue enfática en aclarar la situación con la Fundación ProCultura: "Él sabe muy bien (ex core Alejandro Riquelme) que en su momento hubo una instancia de parte de ProCultura que querían trabajar con nosotros, pero en ese momento el Consejo Regional no aprobó los recursos. Siento que por algo no suceden las cosas, se veía algo muy interesante pero a raíz de todo lo que ha salido siento que por algo pasan las cosas y rescato la oposición que salió en su momento. Sí hubo instancias y por lo mismo el Gobierno Regional y Alejandro sabe muy bien porque fue uno de los que se opuso. No hubo nada, no pudimos trabajar".

En el ámbito deportivo, la edil destacó la reciente realización del Biatlón Solsticio de Invierno 2025, evento que celebró su decimoséptima edición en la comuna el pasad 21 de junio: "Es una prueba emblemática, se realiza hace 17 años en nuestra comuna", afirmó Cárdenas, añadiendo que "con 217 participantes, una fecha que superó todas nuestras expectativas, esperábamos que estuviera nevado... había mucho frío y condiciones adversas, aun así los competidores llegaron a la meta".

La alcaldesa también resaltó actividades educativas y científicas desarrolladas en la comuna. En primer lugar, destacó el seminario científico en el que participaron escuelas rurales del SLEP Magallanes, con un centenar de asistentes y exposiciones pedagógicas, biológicas y paleontológicas. Asimismo, subrayó la visita de estudiantes del Programa de Magíster en Ciencias Antárticas de la Universidad de Magallanes (UMAG), quienes realizaron un taller en terreno en Torres del Paine. En esta actividad participaron estudiantes de Chile, Colombia y Bolivia, fortaleciendo el vínculo entre la academia y el territorio.





