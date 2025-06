AUTORIDADES PARTICIPARON EN NUEVO GOBIERNO EN TERRENO REALIZADO EN LA POBLACIÓN NELDA PANICUCCI DE PUNTA ARENAS

​En la sede de la Junta de Vecinos N°50, Población Nelda Panicucci de Punta Arenas, se realizó un nuevo Gobierno en Terreno (GET), organizado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica, Senda Previene y el equipo de GET.



Respecto a esta iniciativa el delegado presidencial regional, José Ruíz Pivcevic, señaló que busca “acercar la oferta pública a los vecinos, que ellos puedan conocer las distintas medidas que se están implementando pero, sobre todo, concentrar todo eso en un mismo lugar. La idea es que no tengan que estar trasladándose de una oficina a otra. Por eso el llamado a la comunidad en general es que se informen respecto a cuando existan Gobiernos en Terreno, ya que estaremos en distintos puntos de la región”.



Además, el delegado presidencial destacó el rol del Programa Senda Previene, ejecutado por la Delegación: “Cumple un rol fundamental en la prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Especial relevancia tiene el componente de Parentalidad Positiva, que entrega herramientas concretas a madres, padres y cuidadores para fortalecer los vínculos familiares, mejorar la comunicación y establecer límites saludables, lo que impacta directamente en el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Estas acciones preventivas son clave para construir comunidades más seguras y cohesionadas”.



Carabineros; Servel; Conadi; Programa Lazos; Serviu; Junji; Cormupa con el Programa PESPI; la Municipalidad de Punta Arenas con la Tarjeta Punta Arenas, el Registro Social de Hogares y su Unidad de Subsidios; Banco Estado; Sernac; Fonasa; Junaeb y la Seremi de Seguridad Pública fueron parte de esta actividad.



Carla Barrientos, seremi de Seguridad Pública de Magallanes, señaló que “estamos dando a conocer todo lo que tiene que ver con los programas dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, como el ‘Denuncia Seguro’, donde las personas pueden entregar información respecto a algún delito del que sean testigos, de manera 100% anónima. Algo que es tan importante para hacer un trabajo focalizado y denunciar aquellos hechos que impactan en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos y ciudadanas de la región”.



La tesorera de la Junta de Vecinos N°50 de la Población Nelda Panicucci, Soraya Ruíz, destacó la realización del Gobierno en Terreno en el sector: “Es necesario para la población y alrededores, porque de repente uno no puede bajar al centro, por el horario o la movilización, así que estar dentro de la población es algo súper útil y necesario. Hace años igual se había hecho el Gobierno en Terreno, pero nunca tanto con tantos servicios como ahora, así que me alegra como directiva de la Junta que los servicios públicos hayan llegado a nuestro sector para la ayuda de la comunidad”.



El llamado es a que los vecinos estén atentos, porque el Gobierno en Terreno se realiza en diferentes sectores de la ciudad, para acercar toda la oferta de los servicios públicos a los vecinos y vecinas.