19 de agosto de 2025

SEREMI DE JUSTICIA Y DDHH INSPECCIONÓ EN TERRENO MEDIDAS DE SEGURIDAD PENITENCIARIAS

Comunicado de prensa.

PLAN SEGURIDAD CÁRCELES

​En el marco de la presentación de un conjunto de 17 medidas extraordinarias para reforzar la seguridad en los recintos penitenciarios del país, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, destacó la priorización del actual gobierno en esta materia, con numerosos esfuerzos para mejorar las condiciones de infraestructura carcelaria. Esto, incluyendo la implementación de un plan de seguridad penitenciaria tras constatarse graves falencias al asumir esta administración, como la falta de vehículos blindados para traslados y de inhibidores de señal de telefonía celular en las cárceles.

 
Al ser consultado sobre la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso, el secretario de Estado subrayó que en comparación con gobiernos anteriores los índices de fugas han disminuido, pese a la sobrepoblación penal, gracias a la actual estrategia implementada por el gobierno del Presidente Boric: “en nuestro sistema penitenciario durante este año ha habido seis fugas. Si usted compara esos índices con los de gobiernos anteriores, son menores, tanto en el número de fugas como en el porcentaje en razón de la población penal que circula en Gendarmería”.

 
Al respecto, Gajardo remarcó millonarias inversiones realizadas en tecnovigilancia, infraestructura y seguridad, poniendo énfasis en la necesidad de reducir este tipo de incidentes al mínimo.

 
A ellas se suma el recién anunciado plan que contempla medidas inmediatas que ya comenzaron a aplicarse y que serán supervisadas por la Subsecretaría de Justicia, el cual es parte de una política integral que combina infraestructura, dotación, cooperación internacional y más control interno. Entre sus principales acciones dispuestas, Gendarmería evacuó un informe de la seguridad perimetral de todos los establecimientos penales del país (domingo), y posteriormente entregará una revisión completa de la segmentación y clasificación de la población penal.

 
Además se evaluará la redistribución de gendarmes desde funciones administrativas hacia labores de vigilancia, y se impulsará una iniciativa legislativa para recontratar a funcionarios y funcionarias en retiro con hoja de vida intachable; además de reforzar la seguridad perimetral de los principales penales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y con apoyo de Carabineros de Chile. Asimismo, se acordó que los directores regionales de Gendarmería presenten informes de seguridad actualizados para detectar necesidades de corrección y fortalecer los protocolos internos.
En el marco del plan presentado por el Ministro Gajardo, la Seremi de la cartera, Michelle Peutat, se constituyó en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas junto al Director Regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano, para participar de dos recorridos inspectivos que tuvieron lugar el pasado fin de semana.

 
En la oportunidad, ambas autoridades, acompañadas por el Alcaide del recinto carcelario, comandante José Ilufi, pudieron constatar en terreno la ejecución de las 17 medidas insertas en esta estrategia nacional. “A propósito de los hechos ocurridos en otras regiones del país, fuimos mandatados, al igual que los seremis de todas las regiones, a realizar visitas inspectivas en las unidades penales y también el día domingo a realizamos una segunda visita, con puntos específicos diseñados dentro de este plan, para chequear el funcionamiento de todos los mecanismos de seguridad del complejo penitenciario Punta Arenas”, destacó.

 
Allí procedieron a una revisión del funcionamiento regular del establecimiento penitenciario: armamentos, sistemas de tecnología vigilancia, líneas de fuego, mallas, sistemas de electricidad del Complejo Penitenciario, redes contra incendios, segmentación de la población penal, cumplimiento de protocolos, y también en lo referido al ingreso de las visitas y las encomiendas. “Se revisaron distintas áreas dentro de la unidad penal para identificar si se están cumpliendo los protocolos y resguardando de manera óptima la seguridad del recinto. Esta información fue entregada al nivel central para ser sistematizada y seguir trabajando en el plan de mejoramiento de seguridad penitenciaria”, subrayó.

 
Asimismo, la Seremi participó también de reuniones con el Subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, referidas a este plan, que considera acciones inmediatas en seguridad perimetral, clasificación y segmentación de la población penal, redistribución de dotación y cooperación internacional para fortalecer el control penitenciario.

SE CONSTITUYE MESA REGIONAL DE MEDIACIÓN PENAL JUVENIL EN MAGALLANES PARA FORTALECER LA JUSTICIA RESTAURATIVA

MAGALLANES FRENTE AL MAYOR MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE DE AMÉRICA: AUTORIDADES PIDEN ACLARACIONES CLAVE

​Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.

​Dudas respecto al impacto en el Parque Nacional Pali Aike, la ruta de las aves, los efectos de la salmuera en el mar, falta de información sobre el uso y dimensión de tronaduras, son solo algunas de las observaciones que el proyecto H2 Magallanes, una iniciativa de 16 mil millones de dólares que busca producir y exportar hidrógeno y amoníaco verde desde el extremo sur del país, deberá responder.

COMPAÑÍA CHINA ZHIHUI YOUPIN TECHNOLOGY CO. LTDA. CONCRETA SEGUNDA ENTREGA DE DONACIÓN AL VOLUNTARIADO DAMAS DE CELESTE EN BENEFICIO DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

VETERINARIO MUNICIPAL LLAMA A CONDUCIR CON PRECAUCIÓN TRAS ACCIDENTE CON CABALLOS EN AVENIDA FREI DURANTE EL FIN DE SEMANA

VENTOLERA_FACILITADORES

RED DE ESPACIOS CULTURALES AVANZA EN LA CREACIÓN DE DISPOSITIVOS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

