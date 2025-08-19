JÓVENES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES LLENARON DE MÚSICA EL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

​Con gran emoción y entusiasmo se vivió el último Concierto de Gala 2025 de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI.



​39 niñas, niños y jóvenes, pertenecientes a las comunas de Puerto Natales, Puerto Williams y Punta Arenas, dieron vida a este hermoso evento, realizado en el Teatro Municipal "José Bohr", con el que se sellaron las presentaciones 2025 en la capital regional.

​

​Más de 300 personas disfrutaron de este espectáculo que llenó el corazón de los músicos y asistentes. "Complacido de estar acompañando a los jóvenes integrantes de esta maravillosa orquesta. Contentos por el resultado escuchado, el arduo trabajo durante estos meses. Hace poco tuvimos un campamento intensivo en el mes de julio, que terminó con un concierto en la Iglesia María Auxiliadora, y hoy nos encontramos en el Teatro Municipal de Punta Arenas cerrando prácticamente el ciclo ya con este extraordinario concierto", afirmó el Jefe Zonal Sur de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), Luis Perdomo.



​"Como siempre, para nosotros es un agrado tocar en este lugar porque nos reciben de manera muy afectuosa, logramos tocar de una manera cómoda, siempre está el nervio de tocar en público y tocar un concierto con un repertorio tan grande, pero recibimos siempre con mucha alegría el entusiasmo que nos entrega el público", expresó el director de la Orquesta, Pedro Aguilera, quien este año fue reconocido por los jóvenes músicos, al ser su último año a cargo del grupo magallánico. "Dentro del concurso yo cumplo ya un ciclo de 4 años y en las Orquestas Juveniles es muy necesario que también reciban otros directores y otras posibilidades de estudio con otros maestros, por lo que es muy bueno siempre que haya una renovación de los directores de las grandes orquestas", agregó.



​El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la calidad musical de los jóvenes que integran la Orquesta. "Estamos muy contentos de tener este vínculo con FOJI. Son 39 músicos de toda nuestra región, un número importante sabemos que son de Punta Arenas, y que estén ocupando este recinto que fue pensado para ello, nos llena de orgullo. Tenemos muchas actividades culturales desde la Municipalidad, desde la Fundación Cultural Municipal, y la FOJI ocupa un espacio muy relevante en la cultura de nuestra región", señaló.



​El público aplaudió con entusiasmo a los jóvenes, quienes deleitaron con un repertorio clásico y popular, con obras que abarcaron desde Mozart y Tchaikovsky, hasta la Fiesta de San Benito, de Intillimani, y Thriller, de Michael Jackson.



​"Mi hijo Cristóbal está por primera vez en FOJI este año, y estamos encantados con el trabajo que se ha desarrollado. Los profesionales y músicos que integran el conjunto de profesionales ha apoyado cien por ciento este trabajo que vemos es muy emocionante, verlo acá en vivo. Así que súper feliz y esperamos que siga haciendo mucho más, con muchos más jóvenes y niños participando", afirmó Marco Aucamán.



​"Me encantó, de verdad lo amé y me dio mucha pena igual al final, porque el director y muchos compañeros se van y bueno, para dejar que entre más gente, porque todos los años se va gente y entra gente. Pero sí me dio mucha pena, pero sonó increíble, me encantó igual", afirmó María Pía Colima, violinista de la Orquesta.



​Por su parte, Antonia Aguilar, quien toca Viola, también se manifestó emocionada por el desarrollo del concierto. "Me pareció muy lindo, salió muy bonito, aparte que como es la despedida del director, ahora viene otro director, entonces fue una bonita despedida", indicó, realizando una invitación a los jóvenes que quieran unirse para el 2026. "Todos son bienvenidos y que se atrevan a postular porque es muy bonito", agregó.



​Este año, además de la despedida del director, seis jóvenes fueron reconocidos al ser su último año en la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes. Se trata de Maite Muñoz (Piano); Sebastián Arias (Trombón); Gabriel Muñoz (Trompeta); Camilo Sánchez (Clarinete); Micaela Salinas (Violín); y Tomás Marín (Violonchelo).



​El Jefe Zonal Sur de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), Luis Perdomo, explicó que "aproximadamente en el mes de octubre estaremos haciendo las convocatorias a los concursos. Como saben, cada año se hacen convocatorias públicas para ingresar y ser parte de nuestra Orquesta Juvenil Regional. Entonces, extendemos ya la invitación para los jóvenes entre 10 y 20 años a que estén atentos, próximamente estaremos publicando las bases para ese concurso, para que puedan ser parte de nuestra orquesta del próximo año".



​FOJI en Magallanes



​La orquesta nace el año 2010 y es una de las quince agrupaciones sinfónicas de jóvenes creadas en cada una de las regiones del país, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la República de Chile.



​Desde su creación, en el año 2010 y hasta el día de hoy, la orquesta se ha presentado en escenarios como la Catedral de Punta Arenas, Santuario María Auxiliadora, Centro de Eventos Dreams, Colegio María Mazarello de Puerto Natales, Teatro Municipal de Punta Arenas, Liceo Luis Alberto Barrera, Escuela Croacia de Punta Arenas, Escuela Bernardo O´Higgins, visitando también la ciudad de Porvenir, en Tierra del Fuego y en Sala de uso múltiple de Puerto Williams. La agrupación ha sido partícipe de encuentros nacionales de orquestas juveniles e infantiles organizados por FOJI.



​La Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) es una institución sin fines de lucro, que forma parte de la Presidencia de la República que, desde su creación en el año 2001, ha generado espacios y oportunidades de crecimiento integral mediante la música y la conformación de orquestas, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país.



​Su misión es elevar el desarrollo social, cultural y educacional del país brindando oportunidades para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo Chile mejoren su calidad de vida integrando orquestas.



​FOJI cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



​Más información en www.foji.cl



