SEREMI DE SALUD LIDERA ENCUENTRO PARA FORTALECER PLANES COMUNALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PARTICIPACIÓN DE OPS

Con un enfoque participativo e intersectorial, se desarrolló en Punta Arenas la Jornada Regional de Promoción de la Salud y que reunió a más de 50 profesionales del ámbito municipal, de atención primaria, hospitales comunitarios, servicios públicos e integrantes de la mesa regional de promoción.

La actividad, organizada por la SEREMI de Salud de Magallanes, contó con la presencia de una profesional experta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de un especialista en georreferenciación de la Seremi de Salud Metropolitana, quienes aportaron herramientas y metodologías para orientar las acciones de promoción a partir de datos locales, fortaleciendo así la planificación y coordinación entre los distintos actores del territorio.

La encargada de promoción de salud de la Seremi, Carla Pérez, explicó que “el objetivo de esta jornada es entregar las herramientas necesarias a todos los invitados de las distintas instituciones del sector salud y del intersector para adquirir conceptos como la geolocalización y activos comunitarios, los cuales los pueden ocupar dentro de lo que son planes comunales o dentro de las instancias que tienen como promoción de la salud dentro de sus establecimientos”.

Los Planes Comunales de Promoción de la Salud (PCPS) son instrumentos de planificación y gestión que las municipalidades elaboran para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad, con recursos otorgados por las Seremías de Salud.

La profesional destacó la presencia de los integrantes de la mesa de promoción de salud en Punta Arenas, pero también de otras comunas como Torres del Paine, Primavera, Puerto Natales, Río Verde y Laguna Blanca, especialmente de aquellos municipios se llevan a cabo los planes comunales de la salud, que trabajan en coordinación con la Seremi de Salud. Sostuvo que “el enfoque del trabajo que se quiere alcanzar con el intersector es basado en los factores protectores, principalmente en las dimensiones que se trabajan o refuerzan como alimentación saludable, actividad física, cohesión social y salud mental”.

La Seremi de Salud, Lidia Amarales, manifestó que “para nosotros como Seremi, como Gobierno Regional y Gobierno del Presidente Gabriel Boric, es muy importante todas las actividades donde se trabaja con la comunidad organizada y el intersector, siempre liderado por salud. En realidad, es una preocupación que tenemos desde el punto de vista sanitario y en nuestra región tiene indicadores que no son favorables como las enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos altas tasas de obesidad, tenemos una población fumadora que es más alta que la población general, sedentarismo y una alimentación que no es saludable. Todo eso lleva a que tanto la diabetes como las enfermedades cardiovasculares tengan indicadores que están por sobre las tasas nacionales. Y eso es una preocupación real, porque además esto impacta más a los niveles socioeconómicos más bajos. Por lo tanto, es importantísimo trabajar desde salud pero con todos los responsables, incluido la comunidad, para poder abordar lo que nosotros planteamos desde salud, que la salud tiene que estar en todas las políticas”.

La Seremi de Salud destacó que, al abordar temas de salud, también es necesario considerar la educación y las políticas públicas relacionadas con transporte, recreación, habitabilidad y otros ámbitos. Por ello, los planes de promoción de salud y las acciones comunales incluyen a todos estos sectores, trabajando de manera coordinada entre comunas, servicios de salud y seremías. La autoridad recalcó que se trata de una responsabilidad compartida, donde cada institución contribuye a mejorar la salud de la población, no solo en su dimensión física, sino también en lo referente a la salud mental, la cual constituye una prioridad para el Presidente Boric.

Los asistentes a esta jornada durante dos días recibieron conocimientos teóricos al respecto, pero también realizaron trabajos prácticos

Jenny Rubio, Consultora internacional OPS Unidad de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales Washington DC, explicó que “la OPS está apoyando en toda Latinoamérica el fortalecimiento de la atención primaria, a partir de un marco operativo en el cual se consideran componentes como los activos en salud y la prescripción social, además de los diagnósticos integrados en salud. Y pues es una oportunidad importantísima para que los equipos, digamos, renueven estas prácticas y enfoquen un trabajo muy desde lo territorial comunitario con motores de cambio en la participación social y la acción intersectorial”.

“Los motores de cambio buscan impulsar la participación en un empoderamiento comunitario. Esto es una clave importantísima de cómo se posiciona la comunidad y la ciudadanía en este, digamos, control de su salud y cómo también se vinculan y se hace tejido social entre comunidad para tener mucha más fortaleza ante el cuidado de la salud”, acotó.

En esta Jornada se abordaron distintas temáticas como utilizar el enfoque geográfico como herramienta de apoyo a la gestión en salud pública, específicamente en promoción de la salud y la elaboración de planes comunales por parte de los municipios, bajo un enfoque de salud comunitaria y el paradigma salutogénico.

Por otro lado, se potenciaron el tema de activos comunitarios, se realizará una aproximación conceptual y práctica, donde se presentaron activos para la salud desde el enfoque de determinantes y equidad, propósito de dichos desde el rol de los actores sociales (comunidad, salud e institucionalidad) y cómo podemos avanzar en el enfoque de activos.

A esta Jornada asistieron los encargados de los Planes comunales de Promoción de la Salud 2025 de las Municipalidades: de Punta Arenas, Río Verde, Primavera y Torres del Paine. A su vez, los responsables de las Municipalidades que han participado de los Planes Trienales Promoción de la Salud: Natales, Porvenir, Timaukel y Laguna Blanca.

A su vez, equipos de salud a cargo de implementar la APS Universal, tanto del Servicio Salud Magallanes (SSM), del y CESFAM Juan Lozic y del Hospital Comunitario Marco Chamorro de Porvenir, este último como comuna de avanzada A su vez, los más de 20 Integrantes de Mesa Regional de Promoción de la Salud.



