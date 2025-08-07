GOBIERNO INAUGURÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL LICEO HERNANDO DE MAGALLANES AVALUADAS EN MÁS DE $478 MILLONES

Este martes, con la presencia del delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic; el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; y el delegado de Tierra del Fuego, José Campos Prieto; se inauguraron las obras de mejoramiento del Liceo Hernando de Magallanes, gracias a un convenio entre la Dirección de Educación Pública (DEP) del Ministerio de Educación y la Municipalidad de Porvenir, que permitirá brindar espacios más seguros y cómodos a las y los estudiantes de esta comunidad educativa.

​



Este proyecto de Conservación, avaluado en $478.510.537, consistió en el recambio de cubierta en 3.165 m2 del establecimiento por planchas pre pintadas, apostadas sobre fieltro, para lo cual fue necesario la reposición de costaneras. Se realizaron trabajos de pintura interior en muros del primer y segundo piso, abarcando salas administrativas, aulas teóricas, talleres, pasillos y espacios comunes como el comedor, la cafetería y las salas de especialidad (4.688 m2).





Además, se efectuaron mejoras en el sistema de aguas lluvias instalando cumbreras, canaletas y hojalatería, junto con el recambio y modificación de ventanas proyectantes, correderas y puertas, reposición de artefactos sanitarios y obras exteriores como la pavimentación en la entrada principal.

​



El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, indicó: “estamos culminando nuestro viaje a Porvenir con esta visita al liceo donde se desarrolló un importante proyecto de conservación de la municipalidad, el último antes del traspaso al SLEP. Un recambio a la techumbre, a pinturas, pero lo más importante de estas obras es que dan más dignidad a la educación pública. Como gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos comprometidos con el fortalecimiento de la educación pública y no hay que estimar recursos para aquello”.

​



Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, expresó que “este proyecto que ha ejecutado la Municipalidad de Porvenir es muy importante porque mejora las condiciones de estudio de toda la comunidad educativa. Valoramos el trabajo en este liceo, que alberga a más de 400 estudiantes, es parte de las iniciativas e inversiones que se están efectuando en la educación pública en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

​



Comunidad Educativa





Luego de la inauguración de obras en el Liceo Hernando de Magallanes, representantes del Centro de Estudiantes, madres, padres y apoderados, en compañía del director, Alex Vera, y las autoridades regionales y locales, recorrieron las instalaciones del establecimiento del Servicio Local de Educación Pública que fueron intervenidas.

​



En representación de las apoderadas que visitaron las obras, Macarena Prado, expresó en el lugar: “La verdad es que recién hicimos una inspección junto a toda la delegación y estamos muy contentas. Hemos visto bastantes mejoras, esperemos que podamos seguir mejorando y seguir invirtiendo en este establecimiento, que es el único de Enseñanza Media en la comuna de Porvenir”.

​



Por su parte, Josefina Melo, estudiante del 4° medio B y presidenta del Centro de Estudiantes, señaló: “Me tocó poder ver el antes y el después de las remodelaciones y la verdad es que me hace muy feliz saber que va a haber un buen ambiente, nuevas paredes donde más alumnos van a tener más memorias como las que yo viví estos dos años acá en el liceo”.

​

