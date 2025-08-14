Punta Arenas,
14 de agosto de 2025

MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO DESTINO TURÍSTICO GLOBAL GRACIAS AL ÉXITO DEL PROYECTO RED ASOCIATIVA 2025

​El proyecto, que fue ejecutado por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, y financiado por Corfo, permitió realizar un Networking Sao Paulo, instancia que abrió oportunidades comerciales y fortalecer la cooperación turística entre Brasil y Chile.

​Exitoso fue el cierre del proyecto Red Asociativa 2025, una iniciativa estratégica que tuvo como meta posicionar a la Región de Magallanes y la Antártica Chilena en el escenario internacional, no solo como un destino de primer nivel en temporada alta, sino también en invierno, gracias a su naturaleza única, su infraestructura de calidad y experiencias incomparables.

El proyecto, que fue ejecutado por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, y financiado por Corfo, permitió realizar un Networking Sao Paulo, instancia que abrió oportunidades comerciales y fortalecer la cooperación turística entre Brasil y Chile.

“Este proyecto ha sido un esfuerzo colectivo que refleja nuestra visión de abrir las puertas de Magallanes al mundo. Hemos trabajado junto a empresas locales y aliados estratégicos para mostrar que nuestra región tiene todo para competir en el más alto nivel internacional, y lo hemos hecho con una mirada de largo plazo que apunta a la desestacionalización y al desarrollo sostenible”, destacó
Sara Adema, gerente de HYST

Asimismo, la Directora Regional de Corfo, María José Navajas, señaló que “potenciar este tipo de acciones público-privadas es clave para sacar adelante y promover a Magallanes en mercados internacionales. La sinergia entre el sector privado y las instituciones públicas no solo amplifica el impacto de cada acción, sino que también permite proyectar nuestra región como un destino competitivo y diverso durante todo el año”.

HYST agradeció especialmente a las empresas que se sumaron y participaron activamente en sus distintas etapas: Kipaventure, Patagonia Planet, Hotel Las Torres, Hotel Lago Grey, Hotel del Paine, Vértice Travel, Patagonia Camp, Estancia Cerro Guido, Cruceros Australis, Turismo 21 de Mayo, Noi Índigo, Hoteles Australis, Hotel Río Serrano, Runner Patagonia DMC, Chiletour, Antártica 21 y Comapa.

De esta forma la Asocicación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine reafirmó su compromiso de seguir trabajando para ampliar la presencia de Magallanes en el mercado turístico global, consolidando su imagen como un destino imperdible durante todo el año.

Noticias
Relacionadas
HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

​Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 y busca fortalecer las capacidades técnicas a nivel local y la formación de capital humano para la operación, mantención y supervisión de sistemas de hidrógeno verde en la región.

Noticias
Destacadas
