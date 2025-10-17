Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

RAPA NUI Y TORRES DEL PAINE FORTALECEN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL

​​En el marco del 45° aniversario de la comuna de Torres del Paine, una delegación oficial de Rapa Nui desarrolló una agenda de trabajo colaborativo que marcó un hito en la relación entre ambos territorios.

torresdelpainerapanui

La visita se efectuó entre el 13 y el 17 de octubre y estuvo compuesta por tres concejales de Rapa Nui, dos profesionales del equipo técnico de la Dirección de Turismo y una representante del Consejo Intersectorial Público-Privado de Turismo de la misma comuna.

 
Esta misión forma parte del convenio impulsado por la Dirección de Turismo de Rapa Nui —firmado el 8 de mayo del presente año— cuyo propósito es articular un plan de trabajo conjunto entre las comunas de Rapa Nui, Torres del Paine y San Pedro de Atacama, consideradas los tres destinos más emblemáticos de Chile por su valor cultural, natural y patrimonial.

 
Durante la semana de intercambio, la delegación participó en reuniones bilaterales con autoridades locales, mesas técnicas con equipos municipales y organismos del sector turístico, visitas a proyectos de conservación y desarrollo sostenible, así como instancias protocolares y actividades vinculadas a la Cumbre Mundial de Turismo Aventura (ATTA).

 
“Estamos muy agradecidos por la acogida que hemos tenido de la comunidad y de la Alcaldesa Anahí Cárdenas, con quien ya estamos trabajando para articular un trabajo colaborativo que busca impulsar un trabajo colaborativo entre los municipios, trabajo que nace a partir del convenio que firmamos en mayo pasado y que busca posicionar a los 3 destinos más emblemáticos de Chile tanto a nivel nacional, como internacional”, señaló Ivonne Nahoe Zamora, concejala de la comisión de Turismo de la Municipalidad de Rapa Nui.

 

Cada jornada permitió contrastar realidades, compartir experiencias sobre gestión territorial, sostenibilidad, cultura, gobernanza y desafíos comunes en materia de turismo. La visión de ambas comunas coincidió en la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo responsable que fortalezcan a las comunidades locales, diversifiquen la oferta y posicionen al país a nivel internacional.

 
El convenio promovido por la Dirección de Turismo de Rapa Nui busca consolidar una red de colaboración que permita implementar acciones concretas en el corto y mediano plazo, integrando la experiencia de las tres comunas para la promoción estratégica, la transferencia de conocimiento y la creación de iniciativas conjuntas en turismo, medio ambiente y cultura.

 

La visita a Torres del Paine dejó una base sólida para la elaboración de un plan de trabajo compartido que recogerá los aprendizajes de esta semana y proyectará una agenda sostenible entre destinos que representan la identidad y diversidad de Chile.

 
La Dirección de Turismo de Rapa Nui valora profundamente la hospitalidad de las autoridades y equipos locales de Torres del Paine y reafirma su compromiso con esta alianza, entendiendo que el futuro del turismo se construye desde la cooperación, el respeto mutuo y la integración entre los territorios que lideran la experiencia turística nacional.



PUERTO NATALES AMPLÍA SUS HORIZONTES CON INNOVADORA RUTA DE MICROAEROCRUCEROS HACIA LA ANTÁRTICA

MUNICIPIO FINALIZA REPOSICIÓN DE VEREDAS EN LA POBLACIÓN CARLOS IBÁÑEZ

Leer Más

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

​Los trabajos, financiados con recursos del FNDR, abarcaron 19 cuadras y dos kilómetros de aceras, mejorando la seguridad y el entorno del tradicional barrio.

GENDARMERÍA DESPIDIÓ A QUERIDO Y DESTACADO EJEMPLAR CANINO

aniversariolagunablanca

LAGUNA BLANCA CONMEMORA SU 45° ANIVERSARIO CON EMOTIVA CEREMONIA Y RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO

austrochileatta

AUSTRO CHILE IMPULSA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO MAGALLÁNICO EN LA ATTA 2025

MINISTRO GARCÍA EN CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO DE PUERTO NATALES: "HAY 70 PAÍSES QUE ESTÁN ADMIRANDO LA REGIÓN Y QUE SEGURAMENTE VAN A TRAER MÁS NEGOCIOS AL PAÍS"

liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

