Punta Arenas,
6 de octubre de 2025

HYST Y SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS REFUERZAN TRABAJO CONJUNTO POR LA SEGURIDAD VIAL Y EL TURISMO EN TORRES DEL PAINE

​El encuentro también sirvió para revisar el avance de obras relevantes para la conectividad regional, entre ellas los trabajos en el aeropuerto y los accesos a Puerto Natales.

hystmop

​Con el objetivo de mejorar las condiciones viales y reforzar la seguridad dentro del Parque Nacional Torres del Paine, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, sostuvo un encuentro con representantes del Ministerio de Obras Públicas.

Durante la reunión se abordaron temas de interés para el sector turístico y la comunidad local, enfatizando en la seguridad vial al interior de la Octava Maravilla. En este punto, se discutieron los inconvenientes que han generado algunas empresas contratistas debido al exceso de velocidad durante faenas de mantención, junto con la necesidad de implementar medidas de mitigación que eviten futuros incidentes.

Otro de los temas tratados fue el estado de la red vial en el parque, ya que, aunque había tenido avances en los últimos meses, se ha visto afectada por las recientes lluvias, lo que hace necesario reforzar las labores de mantención para resguardar la seguridad de los visitantes.

El encuentro también sirvió para revisar el avance de obras relevantes para la conectividad regional, entre ellas los trabajos en el aeropuerto y los accesos a Puerto Natales. Ambos proyectos cobran especial relevancia ad-portas de la Adventure Travel World Summit 2025, evento internacional que atraerá a cientos de visitantes a la zona y que requiere infraestructura óptima para recibirlos.

“Siempre hemos tenido la mejor disposición para tratar este y otros temas con el Ministerio de Obras Públicas y sus distintas direcciones. Hemos visto el compromiso que existe en relación a nuestras solicitudes, lo que nos permite trabajar en conjunto y gestionar soluciones oportunas. Particularmente ahora, de cara al ATWS 2025, es fundamental que las obras en ejecución puedan concretarse a tiempo, de manera que estén disponibles y operativas tanto para el evento como para la próxima temporada turística”, comentó la gerente de HYST, Sara Adema.

En tanto, el seremi de Obras Públicas de Magallanes, José Luis Hernández, resaltó, “en nuestro afán de resguardar no sólo la seguridad, sino también la eficiencia de la red vial es que valoramos tener una conexión directa con las asociaciones turísticas, especialmente en un lugar como el Parque Nacional Torres del Paine. Son los propios usuarios quienes conocen en detalle las necesidades que surgen frente a eventualidades como las lluvias recientes. Estamos trabajando para enfrentar esta temporada de la mejor manera, y contar con aliados como HYST nos permite anticiparnos y responder más rápido a dichas necesidades”.

Finalmente, tanto HYST como el MOP acordaron mantener una coordinación permanente durante los próximos meses. Una colaboración que busca no sólo garantizar la seguridad y conectividad dentro del parque, sino también fortalecer una infraestructura turística que contribuya al desarrollo armónico y al bienestar de la comunidad.

AUTORIDADES DESCARTAN PRESENCIA DE SUSTANCIAS ILÍCITAS EN MOCHILA ENCONTRADA EN EL RECINTO DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN

CADEM: JARA LIDERA LA PRIMERA VUELTA EN LAS ELECCIONES, PERO EL 40% CREE QUE KAST SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE

​En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, la candidata Jeannette Jara lidera la carrera presidencial con un 27%. Sin embargo, en expectativa presidencial, el 40% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.

​En una nueva edición de Plaza Pública Cadem, la candidata Jeannette Jara lidera la carrera presidencial con un 27%. Sin embargo, en expectativa presidencial, el 40% de los encuestados cree que José Antonio Kast será el próximo presidente de Chile.

CENTRO METEOROLÓGICO MARÍTIMO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CAPACITACIÓN A JEFES DE BRIGADA Y CUADRILLAS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

AMIGO DE LA FAMILIA

AUSTRALIS PRESENTÓ EN PUERTO NATALES SUS INNOVACIONES PARA PROTEGER EL MEDIO MARINO Y LA BIODIVERSIDAD

