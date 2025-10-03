Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

3 de octubre de 2025

HYST SOSTIENE ENCUENTRO CON EL SBAP PARA TRATAR TEMAS CLAVES DEL SECTOR TURISMO

​La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, sostuvo una reunión con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP.

hystsbap

​El encuentro tuvo como principal objetivo presentar la Asociación y establecer un vínculo de trabajo colaborativo, al mismo tiempo que se levantaron las preocupaciones de los socios respecto a los roles que jugarán el SBAP, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y el Ministerio del Medio Ambiente.

Ademas, se trataron temas clave para el sector turístico, como las concesiones y el plan de implementación del nuevo servicio.

La gerente de HYST, Sara Adema señaló que “estamos muy contentos por este encuentro, en el que pudimos presentar nuestra asociación y ofrecer toda nuestra disposición a trabajar en conjunto. Desde nuestra creación, nuestro rol ha sido impulsar alianzas estratégicas con actores públicos para avanzar en temas relevantes para el sector turístico. Por eso, expusimos nuestras principales preocupaciones respecto a concesiones, el sistema de ticketera y la puesta en marcha del nuevo Servicio de Biodiversidad, ya que existe una interfase con el funcionamiento actual de CONAF y del Ministerio del Medio Ambiente que muchas veces deja acciones en un limbo, sin poder concretarse a futuro, lo que es un punto de gran preocupación para nuestros asociados”.

Asimismo, Rodrigo Bustamante, presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, manifestó que “agradecemos este encuentro y valoramos la posibilidad de iniciar una colaboración mutua para los trabajos que vienen, considerando que el SBAP es clave para muchas de las acciones que llevan adelante nuestros asociados. Esta reunión era muy esperada desde que el director Alejandro Fernández asumió, y para nosotros era fundamental que pudiera escuchar nuestras observaciones respecto a las distintas acciones que se ejecutan desde el servicio”.

Con esta reunión, HYST reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con los distintos organismos públicos para asegurar una gestión en beneficio del desarrollo turístico y la conservación de la Octava Maravilla y de Magallanes.




PATAGONIA LIGHT FESTIVAL 2025 (8)

VISITAS DURANTE LAS INVERNADAS AUMENTARON UN 30% EN COMPARACIÓN CON 2024

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

RP 6
nuestrospodcast
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909