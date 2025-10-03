HYST SOSTIENE ENCUENTRO CON EL SBAP PARA TRATAR TEMAS CLAVES DEL SECTOR TURISMO

​El encuentro tuvo como principal objetivo presentar la Asociación y establecer un vínculo de trabajo colaborativo, al mismo tiempo que se levantaron las preocupaciones de los socios respecto a los roles que jugarán el SBAP, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y el Ministerio del Medio Ambiente.



Ademas, se trataron temas clave para el sector turístico, como las concesiones y el plan de implementación del nuevo servicio.



La gerente de HYST, Sara Adema señaló que “estamos muy contentos por este encuentro, en el que pudimos presentar nuestra asociación y ofrecer toda nuestra disposición a trabajar en conjunto. Desde nuestra creación, nuestro rol ha sido impulsar alianzas estratégicas con actores públicos para avanzar en temas relevantes para el sector turístico. Por eso, expusimos nuestras principales preocupaciones respecto a concesiones, el sistema de ticketera y la puesta en marcha del nuevo Servicio de Biodiversidad, ya que existe una interfase con el funcionamiento actual de CONAF y del Ministerio del Medio Ambiente que muchas veces deja acciones en un limbo, sin poder concretarse a futuro, lo que es un punto de gran preocupación para nuestros asociados”.



Asimismo, Rodrigo Bustamante, presidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, manifestó que “agradecemos este encuentro y valoramos la posibilidad de iniciar una colaboración mutua para los trabajos que vienen, considerando que el SBAP es clave para muchas de las acciones que llevan adelante nuestros asociados. Esta reunión era muy esperada desde que el director Alejandro Fernández asumió, y para nosotros era fundamental que pudiera escuchar nuestras observaciones respecto a las distintas acciones que se ejecutan desde el servicio”.



Con esta reunión, HYST reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con los distintos organismos públicos para asegurar una gestión en beneficio del desarrollo turístico y la conservación de la Octava Maravilla y de Magallanes.









