Punta Arenas,
20 de octubre de 2025

EL TRAIL MÁS AUSTRAL DEL CONTINENTE AMERICANO CONVOCÓ A CERCA DE 300 DEPORTISTAS EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

​El evento contó con tres categorías: Carpintero de 2K, dirigida a familias; De la Costa de 6K, con un circuito intermedio que combinó exigencia y belleza escénica; y el desafío que se sumó a esta versión, ruta Puerto del Hambre de 15K.

Walter Alvial Foto2

​El Parque del Estrecho fue escenario de la segunda versión Del Estrecho Trail, competencia que reunió a 330 corredores nacionales y extranjeros. La actividad se desarrolló en un entorno natural único, combinando deporte, patrimonio, turismo y vida al aire libre.

El evento contó con tres categorías: Carpintero de 2K, dirigida a familias; De la Costa de 6K, con un circuito intermedio que combinó exigencia y belleza escénica; y el desafío que se sumó a esta versión, ruta Puerto del Hambre de 15K, tramo extenso y desafiante, orientado a corredores con mayor experiencia.

Carlos Valdebenito, presidente del Club Magallanes Trail Runners, comentó que “salió todo de maravilla. Muchos corredores adultos y sobre todo niños. El sendero de 2 k, Carpinteritos, estuvo maravillosa y muy rápida. Vinieron corredores de Argentina, Santiago, Concepción, Punta Arenas, obviamente, Puerto Natales y Porvenir. Así que estamos muy contentos y esperamos poder realizar una nueva versión”.

“Estamos muy felices. La verdad es que la gente contenta, participando. Tuvimos más de 330 corredores, incluso algunos que vinieron desde Argentina. Como parque, estar contribuyendo al desarrollo del deporte en la naturaleza, con el trail running. Aquí los deportistas pudieron recorrer los senderos, pasar por donde están los monumentos históricos nacionales, así que estamos esperando como organización, aquí con Magallanes Trail Runners una tercera fecha que esperamos que se pueda concretar pronto”, manifestó Ximena Castro, gerente del Parque del Estrecho.

La jornada se desarrolló en un ambiente de familiar, destacando el respeto por el entorno, y la participación de corredores de distintos niveles y edades. La actividad finalizó con una ceremonia de premiación y un encuentro abierto al público en la zona de meta, ubicada en la terraza del museo.

Con esta edición, el Del Estrecho Trail se consolida como una de las actividades deportivas más representativas del Parque, fomentando la práctica del deporte al aire libre y la valoración del patrimonio natural e histórico de la Región de Magallanes.

Tras el éxito de esta segunda versión, ya se proyecta una nueva edición del evento para el próximo año, reafirmando el compromiso del Parque del Estrecho con el deporte y la vida en contacto con la naturaleza.


DÍA DEL PATRIMONIO (2)

TEATRO MUNICIPAL ABRIÓ SUS PUERTAS PARA CELEBRAR EL PATRIMONIO REGIONAL

SEREMI Y SERVIU MAGALLANES REAFIRMAN LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN PROCESO DE COMPRA DE EX CLUB HÍPICO PARA PARQUE URBANO Y VIVIENDAS

Leer Más

​La operación, que considera una inversión pública aproximada de $21.832 millones, tiene como objetivo recuperar un terreno estratégico de 20,31 hectáreas para transformarlo en un Parque Urbano Habitable de escala regional, como parte del Plan Ciudades Justas.

Walter Alvial Foto2

Noticias
Destacadas
unnamed

COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO WILLIAMS SE REUNIRÁN EN EL III SEMINARIO DE EDUCACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FOTO MATHESON

DIPUTADO MATHESON: "SE DEBE DEVOLVER A LA BREVEDAD A LAS FAMILIAS CHILENAS LO COBRADO EN EXCESO POR EL ERROR DE CÁLCULO EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS"

logobn (1)
