Punta Arenas,
20 de octubre de 2025

LANZAMIENTO DE CÁPSULAS EDUCATIVAS SOBRE EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​Con esta iniciativa, HYST y la Municipalidad de Torres del Paine reafirman su compromiso con la educación ambiental, el turismo responsable y la puesta en valor del Parque Nacional Torres del Paine, ícono natural de Chile y orgullo de todos los magallánicos.

capsulasinformativashystpaine

​La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) realizó el lanzamiento oficial de las cápsulas educativas sobre el Parque Nacional Torres del Paine, una iniciativa que busca fomentar la conciencia ambiental y el conocimiento de nuestro principal patrimonio natural entre las nuevas generaciones.

 
El lanzamiento se llevó a cabo en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, institución que financió el proyecto, reafirmando su compromiso con la educación y la preservación del medioambiente.

 
Estas cápsulas, elaboradas por HYST a través del proyecto presentado a la Municipalidad y su Consejo, comprenden ocho piezas audiovisuales educativas que abordan de manera lúdica y entretenida distintos aspectos del Parque Nacional Torres del Paine: su flora, fauna y formación geológica e histórica.

 
El material busca acercar a los más pequeños a la cultura local y al cuidado del entorno, entregando conocimientos esenciales que todo magallánico debiera conocer y valorar.

 
Durante la ceremonia, la alcaldesa de la comuna de Torres del Paine, Anahí Cárdenas Rodríguez, destacó la importancia de este material:

 
“Estamos muy contentos de poder entregar este material educativo no solo a nuestra escuela de Cerro Castillo, sino también de proyectar su llegada a todos los establecimientos de la región. Es un contenido entretenido, cercano y que permite que los niños aprendan sin esfuerzo, conectándose con nuestro entorno y patrimonio natural.”

 
Por su parte, el presidente de HYST, Rodrigo Bustamante, señaló:

 
“Estas cápsulas son un aporte de nuestra Asociación hacia la comunidad, porque creemos que es fundamental que nuestros niños conozcan el parque más icónico del país. Entender su formación, su flora y fauna es parte de nuestra identidad. Esperamos que esta iniciativa se replique no solo en otras comunas de Magallanes, sino también en todo Chile.”

 
En el marco de este lanzamiento, se firmó un convenio de colaboración entre la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine y la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, representada por el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, con el propósito de difundir este material educativo en jardines y escuelas básicas de toda la región, garantizando que este valioso contenido llegue a más niños y niñas.

 
El Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, destacó la relevancia del acuerdo:

 
“Queremos que estas cápsulas lleguen a los jardines y escuelas básicas de toda la región. Es una herramienta educativa valiosa que refuerza el aprendizaje sobre el cuidado del medioambiente y nuestro patrimonio natural.”

 
Además, las cápsulas educativas están disponibles para toda la comunidad y pueden ser descargadas libremente desde la página web de HYST, en www.asociaciontorresdelpaine.com, permitiendo que cualquier persona interesada acceda a este contenido y refuerce su conocimiento sobre el Parque Nacional Torres del Paine.

 
Con esta iniciativa, HYST y la Municipalidad de Torres del Paine reafirman su compromiso con la educación ambiental, el turismo responsable y la puesta en valor del Parque Nacional Torres del Paine, ícono natural de Chile y orgullo de todos los magallánicos.

SLEP MAGALLANES INVIRTIÓ $ 93 MILLONES EN NUEVOS PISOS PARA EL LICEO SARA BRAUN

