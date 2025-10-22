Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de octubre de 2025

LAS LECCIONES QUE DEJÓ LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA #ATWS2025

​Magallanes tiene las condiciones para realizar un evento de esta naturaleza:

atws2025

Fue el jueves 16 de octubre que terminó la Cumbre Mundial de Turismo Aventura ATWS 2025 (Adventure Travel World Summit), el encuentro bianual realizado por la Asociación de Operadores de Turismo Aventura (Adventure Travel Trade Association, ATTA) que en esta ocasión tuvo a Chile como anfitrión y a la comuna de Natales como locación principal.

Más de 700 personas de todo el mundo participaron en el evento de tres días, aunque la activación ocurrió incluso 40 días antes, sino más, con viajes y visitas a distintos lugares turísticos del país, en los Pre-Summit Adventures (PSA).

Pedro Ossandón, jefe de la División de Fomento e Industria (Difoin) del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, destacó: “Con el desarrollo de la ATWS en la región sur austral, Magallanes y la Antártica chilena demostró su capacidad ante el mundo de tener las condiciones, tanto escénicas, humanas y de servicios turísticos; para desarrollar un evento de esta naturaleza”.

Las más de 700 delegaciones del mundo se dieron cuenta que Magallanes es una triple puerta a la Antártica: desde WilliamsPunta Arenas y prontamente Natales”, agregó luego.

Shannon Stowell, CEO de ATTA, valoró que en Natales “la gente ha sido cálida y amigable, lo que realmente ha servido como puerta de entrada a aventuras de clase mundial, en todas las direcciones”.

Testimonios

Si hubiera que clasificar a los participantes locales de la Cumbre, una respuesta rápida podría apuntar a dos categorías: los asociados a ATTA y los que descubrieron esto como algo nuevo.

Gonzalo Fuenzalida es dueño de la empresa de turismo Chile Nativo Travel, compañía con 24 años de experiencia y cuya base de trabajo está en Natales. Forma parte de ATTA hace 11 años, participando activamente de sus cumbres y “minicumbres”, como les llama.

Del evento, recordó: “El primer día es de aventura activa: hubo 30 opciones para hacer en Natales y los alrededores, viajes por el día. Y si bien se mostró que Torres del Paine es la joya de la región, Natales es un fin en sí mismo: es entretenido, se puede ir a una estancia, a un río, a ver pumas, un día al parque y volver”.

Fuenzalida también percibió que la actividad sirvió como “un empuje súper importante para el lanzamiento de la temporada un poco más temprano que lo habitual”, lo que fue percibido en la oferta natalina. Hubo, además, algo extra, que tuvo que ver también con la forma en la que aconteció la cumbre misma: “Al ser turismo aventura, no es un encuentro convencional, y eso pasa desde la vestimenta, hasta lo que se hace en el día: todo es ‘en el pasillo’, en un cafecito, con una cerveza, con un mate; y está también la otra parte, la de las ferias de dueños de empresas”.

A su juicio, “el evento fue un éxito total (…) Fuimos los anfitriones, los que dimos la cara. Aquí estábamos jugando de local. Uno de los comentarios más recurrentes fue el que destacaba la amabilidad de los natalinos, el cómo integraban a la gente que vino a participar de la cumbre”.

Chile Nativo, su empresa, pudo mostrar una de las aventuras previas al evento: en el contexto del PSA, Fuenzalida fue con otros asistentes a una caminata por Cabo Froward, que pronto será un parque nacional. De ello, destacó “el compañerismo que se crea: harta caminata, mojados, fríos, porque es duro, pero es un lugar prístino como pocos países tienen. Fue una conexión muy fuerte”.

Paula Tello, dueña de la operadora de turismo Pingo Salvaje, que ofrece cabalgatas y trekkings en la Patagonia, se enteró del evento por comunicación directa con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), “hace varios meses sí”, contó.

Esta fue su primera experiencia como participante de una cumbre de tal envergadura. “Nosotros recién estamos empezando a participar en ferias y esta fue enorme. Y nos fue muy bien, porque para Puerto Natales el hacer este tipo de eventos no es muy común: cientos de personas atentas escuchando las charlas en los salones con pantallas gigantes, fue muy bonito. Además, fue súper bueno para hacer contactos, una oportunidad única que no sé si volveremos a tener”.

En una de las jornadas le tocó organizar una cabalgata de tres horas “con un picoteo de cosas típicas de acá, sopaipillas, pebre, algo dulce, y terminamos bailando chamamé y cueca. Y si bien los días no estuvieron muy bonitos, justo en ese hubo una ventana y las nubes se abrieron y se asomó el sol, fue hermoso (…) Que la actividad no fuera tan formal, sino más espontánea, más livianita, con ‘tallas’ entremedio que salían de manera natural, lo hizo muy entretenido. Eso rescato de la actividad que hicimos y se notó, porque la gente quedaba contenta y muy agradecida”.

Beneficios

Los beneficios no son instantáneos”, explicó Fuenzalida sobre los efectos en los empresarios turísticos locales.

ATTA envía recuentos publicitarios en unos meses. “Las relaciones comerciales”, explicó el propietario de Chile Nativo, “se afianzan entre quienes ya las tienen, o se establecen algunas nuevas que por lo general se demoran un par de años en concretarse bien, no es algo instantáneo. Y sobre todo, hay que seguir yendo, porque es en este tipo de ferias que te metes en la cabeza de los proveedores”.

La Asociación proyecta que el 80% de los operadores que asistieron a la Cumbre incorporará nuevos itinerarios al país. Hay, además, un dinamismo importante que se reconoció en el uso de servicios regionales, gastronomía, transporte, alojamiento, guías y comercio en la región.

Las mismas cifras respaldan que Magallanes y la Antártica Chilena como región unificada es en sí misma una plataforma de negocios turísticos, con una oferta variada y nutrida de paisajes y experiencias, en donde el potencial de capacitación y especialización para los emprendedores del sector es aún incalculable.







congresosagsaludminagri

MAGALLANES SERÁ SEDE DEL XXX CONGRESO MUNDIAL DE EQUINOCOCOSIS QUÍSTICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INICIA PLAN DE REPOSICIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO

Leer Más

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

​Los trabajos forman parte de un programa integral de mantención vial que busca mejorar la seguridad de conductores y peatones.

INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS (8)
nuestrospodcast
atws2025

LAS LECCIONES QUE DEJÓ LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA #ATWS2025

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
atws2025

LAS LECCIONES QUE DEJÓ LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA #ATWS2025

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
SALIDA CAMINANTES 2025

EN LOS 80 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DEL PETRÓLEO, ENAP REAFIRMA SU COMPROMISO CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
debut STO

STO DEBUTA CON ÉXITO Y CASA LLENA EN "LA OTRA AVENIDA" EN UN GRAN SHOW EN VIVO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.