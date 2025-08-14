PUNTA ARENAS VIVIRÁ SU SEGUNDA FERIA DEL RECICLAJE ECO-PUQ

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Comisión de Cambio Climático, presentó la segunda versión de la Feria del Reciclaje ECO-PUQ 2025, un encuentro que busca fortalecer la gestión local de residuos, fomentar redes colaborativas y ofrecer un espacio para la venta de productos sustentables. La cita se realizará el 2 y 3 de septiembre, de 14:00 a 20:00 horas, en la sala de exposiciones de Zona Austral, frente a la pista de patinaje, con entrada liberada.





El alcalde Claudio Radonich explicó que esta feria es parte de las acciones que impulsa el municipio para avanzar en educación ambiental y reducción de residuos. "Nuestra ciudad es una de las que más produce basura, pero también una de las que más recicla. Esta feria reúne a más de 20 empresas y emprendedores que transforman materiales reciclados en productos útiles y de gran calidad, como detergentes y lavalozas hechos en Magallanes. También tendremos un EcoCanje, que será el número 13, para incentivar el reciclaje en la comunidad. El año pasado participaron más de 800 personas en un día; ahora estaremos en dos jornadas y esperamos que llegue mucha más gente", señaló.





Catalina Higueras, ingeniera ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, destacó la diversidad de expositores. "Tendremos stands de reciclaje textil, reutilización de palets de madera, reciclaje de plásticos, libros de segunda mano y más. Igual que en 2024, el EcoCanje estará disponible ambos días, para que la comunidad pueda intercambiar materiales reciclables por productos de utilidad", explicó.





Por su parte, Katherine Cárdenas, gerente general de Yo Reciclo Magallanes, valoró la instancia como una oportunidad para visibilizar el trabajo local. "Mientras más personas compren a emprendedores sustentables, mayor será el impacto positivo en el medio ambiente y en la economía local", afirmó.





La feria incluirá charlas educativas sobre reciclaje, talleres de compostaje participativos y una oferta ampliada para mejorar la experiencia de visitantes y expositores. Se espera superar el millar de asistentes, consolidando a ECO-PUQ como un evento anual dentro del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030.





"Invitamos a todos a ser parte de esta fiesta del reciclaje. Cada acción cuenta, y desde nuestra ciudad antártica queremos demostrar que es posible avanzar hacia un futuro más sustentable", concluyó Radonich.

