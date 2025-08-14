Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

14 de agosto de 2025

PUNTA ARENAS VIVIRÁ SU SEGUNDA FERIA DEL RECICLAJE ECO-PUQ

​La actividad reunirá a emprendedores y organizaciones para promover la economía circular y el consumo responsable.

Feria del Reciclaje ECO-PUQ (1)

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Comisión de Cambio Climático, presentó la segunda versión de la Feria del Reciclaje ECO-PUQ 2025, un encuentro que busca fortalecer la gestión local de residuos, fomentar redes colaborativas y ofrecer un espacio para la venta de productos sustentables. La cita se realizará el 2 y 3 de septiembre, de 14:00 a 20:00 horas, en la sala de exposiciones de Zona Austral, frente a la pista de patinaje, con entrada liberada.


El alcalde Claudio Radonich explicó que esta feria es parte de las acciones que impulsa el municipio para avanzar en educación ambiental y reducción de residuos. "Nuestra ciudad es una de las que más produce basura, pero también una de las que más recicla. Esta feria reúne a más de 20 empresas y emprendedores que transforman materiales reciclados en productos útiles y de gran calidad, como detergentes y lavalozas hechos en Magallanes. También tendremos un EcoCanje, que será el número 13, para incentivar el reciclaje en la comunidad. El año pasado participaron más de 800 personas en un día; ahora estaremos en dos jornadas y esperamos que llegue mucha más gente", señaló.


Catalina Higueras, ingeniera ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, destacó la diversidad de expositores. "Tendremos stands de reciclaje textil, reutilización de palets de madera, reciclaje de plásticos, libros de segunda mano y más. Igual que en 2024, el EcoCanje estará disponible ambos días, para que la comunidad pueda intercambiar materiales reciclables por productos de utilidad", explicó.


Por su parte, Katherine Cárdenas, gerente general de Yo Reciclo Magallanes, valoró la instancia como una oportunidad para visibilizar el trabajo local. "Mientras más personas compren a emprendedores sustentables, mayor será el impacto positivo en el medio ambiente y en la economía local", afirmó.


La feria incluirá charlas educativas sobre reciclaje, talleres de compostaje participativos y una oferta ampliada para mejorar la experiencia de visitantes y expositores. Se espera superar el millar de asistentes, consolidando a ECO-PUQ como un evento anual dentro del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030.


"Invitamos a todos a ser parte de esta fiesta del reciclaje. Cada acción cuenta, y desde nuestra ciudad antártica queremos demostrar que es posible avanzar hacia un futuro más sustentable", concluyó Radonich.


Feria del Reciclaje ECO-PUQ (1)

PUNTA ARENAS VIVIRÁ SU SEGUNDA FERIA DEL RECICLAJE ECO-PUQ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL AMBIENTAL RECHAZÓ RECLAMACIONES EN CONTRA DEL PROYECTO «ENSANCHAMIENTO CANAL KIRKE ÚLTIMA ESPERANZA”

Leer Más

​Las reclamaciones buscaban dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto.

​Las reclamaciones buscaban dejar sin efecto la resolución de la Comisión de Evaluación de Magallanes, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA del Proyecto.

R-31-2023
nuestrospodcast
Seminario Térmico CChC (56)

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA REGLAMENTACIÓN TÉRMICA CONVOCÓ A MÁS DE 100 PARTICIPANTES

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Seminario Térmico CChC (56)

SEMINARIO SOBRE LA NUEVA REGLAMENTACIÓN TÉRMICA CONVOCÓ A MÁS DE 100 PARTICIPANTES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
MINVU - Partivipativo calle Arauco_1

VECINAS Y VECINOS DE RÍO DE LA MANO VALORAN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ARAUCO

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CJS PENAL OTOÑO

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO A AUTOR DE FEMICIDIO TENTADO DE CONVIVIENTE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas