Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

17 de agosto de 2025

PÁRVULOS DEL LICEO EXPERIMENTAL UMAG CONOCIERON EL TRABAJO DE LA FUERZA AÉREA EN MAGALLANES

Visitando la Base Aérea Chabunco. ​

EXPO ESTÁTICA PÁRVULOS LICEO UMAG 1

Mediante una exposición estática preparada por la IVª Brigada Aérea, los pequeños interactuaron con las aeronaves DHC-6 Twin Otter y el F-5 Tigre III.

Con el objetivo de acercar a la comunidad el quehacer de la Fuerza Aérea de Chile en la Región de Magallanes, el miércoles 13 de agosto un grupo de párvulos del Liceo Experimental UMAG visitó la Base Aérea Chabunco, donde participaron de una exposición estática preparada por la IVª Brigada Aérea.

Durante la actividad, los Aviadores Militares interactuaron con los pequeños, mostrándoles sus distintas especialidades y las herramientas que utilizan para cumplir sus tareas.

Uno de los momentos más emocionantes fue la oportunidad de conocer de cerca las aeronaves DHC-6 Twin Otter y el F-5 Tigre III, despertando la curiosidad y el interés de los visitantes por el mundo aeronáutico.






umagmineduc

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CORTE SUPREMA ORDENA INVESTIGAR FUNCIONARIOS JUDICIALES QUE HABRÍAN CONCURRIDO A CASINOS DE JUEGOS ESTANDO CON LICENCIA MÉDICA

Leer Más

Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Dados a conocer por la Contraloría General de la República.


Sin título
nuestrospodcast
ROD_9446 (Copiar)

SEREMI DE SALUD LIDERA ENCUENTRO PARA FORTALECER PLANES COMUNALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PARTICIPACIÓN DE OPS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ROD_9446 (Copiar)

SEREMI DE SALUD LIDERA ENCUENTRO PARA FORTALECER PLANES COMUNALES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PARTICIPACIÓN DE OPS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
5e82e5ee-7561-4006-89a8-9ff81fbadaad-728x409

SE SUSPENDIÓ EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN LA PRIMERA ETAPA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministroenergiapuq

HIDRÓGENO VERDE: GOBIERNO Y AUTORIDADES LOCALES LANZAN PROGRAMA QUE ENTREGARÁ ELECTROLIZADORES A LICEOS TÉCNICOS DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales