PÁRVULOS DEL LICEO EXPERIMENTAL UMAG CONOCIERON EL TRABAJO DE LA FUERZA AÉREA EN MAGALLANES

Mediante una exposición estática preparada por la IVª Brigada Aérea, los pequeños interactuaron con las aeronaves DHC-6 Twin Otter y el F-5 Tigre III.

Con el objetivo de acercar a la comunidad el quehacer de la Fuerza Aérea de Chile en la Región de Magallanes, el miércoles 13 de agosto un grupo de párvulos del Liceo Experimental UMAG visitó la Base Aérea Chabunco, donde participaron de una exposición estática preparada por la IVª Brigada Aérea.

Durante la actividad, los Aviadores Militares interactuaron con los pequeños, mostrándoles sus distintas especialidades y las herramientas que utilizan para cumplir sus tareas.

Uno de los momentos más emocionantes fue la oportunidad de conocer de cerca las aeronaves DHC-6 Twin Otter y el F-5 Tigre III, despertando la curiosidad y el interés de los visitantes por el mundo aeronáutico.





