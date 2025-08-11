Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de agosto de 2025

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

​La instancia, gestionada por el diputado Carlos Bianchi, buscará la entrega de 20 mil millones de pesos a la UMAG.

umagmineduc

​Una importante Mesa de Trabajo se conformó este lunes entre la Universidad de Magallanes, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Hacienda, para avanzar en un préstamo con aval del Estado por un monto de 20 mil millones de pesos para que la Universidad pueda garantizar su óptimo funcionamiento durante los próximos años, a la espera de que se concrete el FES y otras iniciativas gubernamentales.

Al término del encuentro, el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó su apoyo a la iniciativa para evaluar y avanzar en la garantía del crédito "para efectos de resolver los problemas financieros que ya tiene la universidad y que en el corto plazo nos va a permitir darle solvencia a esta importante institución de la región de Magallanes. El proyecto que pone fin al CAE, que crea un nuevo financiamiento a la educación superior, es una respuesta a largo plazo, pero lo importante que hoy hemos constituido la mesa de trabajo que va a permitir darnos esta construcción de las condiciones para avanzar hacia el crédito con aval del Estado para que la Universidad de Magallanes pueda mirar con tranquilidad el futuro inmediato".

El rector de la UMAG, José Maripani, valoró el apoyo del diputado Carlos Bianchi, que permitirá la reestructuración de las deudas de la casa de estudios "Carlos Bianchi nos apoyó con el bono de Zonas Extremas, en su momento éramos la única institución que no tenía ese bono y lo conseguimos. Y hoy día, nuevamente nos está apoyando, en el corto plazo necesitamos apoyo para reestructurar nuestras deudas. Y nuestro diputado ha conseguido los apoyos necesarios para que la Universidad de Magallanes pueda acceder a la posibilidad de un crédito con aval del Estado. Así que estamos muy agradecidos como institución de esta enorme gestión que ha realizado nuestro diputado magallánico".

Por su parte, Bianchi destacó que este trabajo irá en directo beneficio de alumnos, alumnas y a cada funcionario y funcionario de la Universidad de Magallanes. "La reunión hoy día significa en cifras 20 mil millones de pesos que comienza ya a trabajarse junto con el Ministerio y toda la institucionalidad para que esos recursos puedan llegar a la Universidad y de esta manera bajar todas las preocupaciones que legítimamente pueden tener las trabajadoras, los trabajadores, los funcionarios, los académicos".

"Hoy día nuestro rector va a tener una posibilidad de visualizar en el futuro una universidad que se va a sustentar en lo económico de manera mucho más concreta. 20 mil millones que significan que el riesgo de tener que seguir desvinculando dada la realidad económica que existe y que existía se aminora ostensiblemente. Es una buena noticia para nuestra querida región y para nuestra Universidad de Magallanes" finalizó Bianchi".

mineducmes

MINEDUC INICIA EL MES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL “DESPERTANDO VOCACIONES TP”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
nuestrospodcast
umagmineduc

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
museoyagan

MUSEO YAGÁN USI FINALIZA EXITOSO TALLER AUDIOVISUAL PARA NIÑECES

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025 (5)

INICIA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA LIGA DEPORTIVA ESCOLAR 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
EXPO GRAN PREMIO

CARTELERA CULTURAL 09 DE AGOSTO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909