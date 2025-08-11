SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

​Una importante Mesa de Trabajo se conformó este lunes entre la Universidad de Magallanes, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Hacienda, para avanzar en un préstamo con aval del Estado por un monto de 20 mil millones de pesos para que la Universidad pueda garantizar su óptimo funcionamiento durante los próximos años, a la espera de que se concrete el FES y otras iniciativas gubernamentales.



Al término del encuentro, el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó su apoyo a la iniciativa para evaluar y avanzar en la garantía del crédito "para efectos de resolver los problemas financieros que ya tiene la universidad y que en el corto plazo nos va a permitir darle solvencia a esta importante institución de la región de Magallanes. El proyecto que pone fin al CAE, que crea un nuevo financiamiento a la educación superior, es una respuesta a largo plazo, pero lo importante que hoy hemos constituido la mesa de trabajo que va a permitir darnos esta construcción de las condiciones para avanzar hacia el crédito con aval del Estado para que la Universidad de Magallanes pueda mirar con tranquilidad el futuro inmediato".



El rector de la UMAG, José Maripani, valoró el apoyo del diputado Carlos Bianchi, que permitirá la reestructuración de las deudas de la casa de estudios "Carlos Bianchi nos apoyó con el bono de Zonas Extremas, en su momento éramos la única institución que no tenía ese bono y lo conseguimos. Y hoy día, nuevamente nos está apoyando, en el corto plazo necesitamos apoyo para reestructurar nuestras deudas. Y nuestro diputado ha conseguido los apoyos necesarios para que la Universidad de Magallanes pueda acceder a la posibilidad de un crédito con aval del Estado. Así que estamos muy agradecidos como institución de esta enorme gestión que ha realizado nuestro diputado magallánico".



Por su parte, Bianchi destacó que este trabajo irá en directo beneficio de alumnos, alumnas y a cada funcionario y funcionario de la Universidad de Magallanes. "La reunión hoy día significa en cifras 20 mil millones de pesos que comienza ya a trabajarse junto con el Ministerio y toda la institucionalidad para que esos recursos puedan llegar a la Universidad y de esta manera bajar todas las preocupaciones que legítimamente pueden tener las trabajadoras, los trabajadores, los funcionarios, los académicos".



"Hoy día nuestro rector va a tener una posibilidad de visualizar en el futuro una universidad que se va a sustentar en lo económico de manera mucho más concreta. 20 mil millones que significan que el riesgo de tener que seguir desvinculando dada la realidad económica que existe y que existía se aminora ostensiblemente. Es una buena noticia para nuestra querida región y para nuestra Universidad de Magallanes" finalizó Bianchi".

