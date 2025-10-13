MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​Durante el pasado mes de septiembre, se cumplió uno de los hitos más importantes de la Reforma de Pensiones: el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para las y los pensionados mayores de 82 años.



En la región de Magallanes, este incremento ya benefició a más de 3.400 personas que vieron elevadas sus pensiones a partir de este período. Los próximos aumentos de la PGU se realizarán en septiembre de 2026 para las personas de 75 años y más; y, en septiembre de 2027, para quienes tengan 65 años en adelante.



La seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, destacó que “más de 3.400 pensionados y pensionadas sobre 82 años han visto incrementada su PGU en nuestra región, dando cumplimiento a lo contemplado en la Reforma Previsional. Seguirán en los años siguientes los que tienen 75 o más años y, luego, los que tienen 65 o más años. Este aumento también es para quienes tienen una Pensión Básica Solidaria de Invalidez, el Aporte Previsional Solidario de Invalidez, un Subsidio de Discapacidad o para quienes son beneficiarios de leyes reparatorias. Con eso, se completa un total de más de 5.800 personas en la región que han visto mejorada su pensión. La buena noticia llegó, porque subieron las pensiones”, aseguró la autoridad.



Es importante mencionar que este número de beneficiarios y beneficiarias, tanto a nivel nacional como regional, corresponde a una cifra inicial, ya que cada mes -en la medida que las personas cumplan 82 años- se les incrementará su PGU a $250.000.



En palabras del director regional (s) del Instituto de Previsión Social (IPS), José Pérez Núñez, “algo importante de comentar también es que, a partir de enero de 2026, comenzaremos a entregar los primeros beneficios del nuevo Seguro Social a las personas jubiladas, se trata del Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida. En eso estamos concentrados, trabajando para continuar cumpliendo con la implementación de la Reforma de Pensiones y con los miles de chilenos y chilenas que, por tantos años, esperaban una mejora en sus pensiones”.



Producto del efecto que tiene la PGU en otros beneficios que entrega el Estado, tal como mencionó la autoridad laboral, se incrementaron también los siguientes beneficios: la Pensión Solidaria de Invalidez para más de 1.200 personas en la región de Magallanes; el Aporte Previsional Solidario de Invalidez, cuyo aumento benefició a más de 850 personas en la zona; y el Subsidio de Discapacidad para personas menores de 18 años, que aquí alcanzó a más de 360 magallánicos y magallánicas.



Así, considerados todos estos beneficios incrementados en el mes de septiembre, en la región, fueron casi 6 mil las personas favorecidas con esta reforma.



Además, cabe destacar que en septiembre comenzó el pago de la cotización del Seguro Social (0,9 %), que inicialmente ha permitido recaudar más de 67 mil millones de pesos a nivel nacional. De esa cifra, $ 556.480.588 de pesos son aportes de empleadores de la Región de Magallanes.



Así, el IPS ha implementado en tiempo y forma los primeros hitos de la Reforma de Pensiones. Además, se está articulando el trabajo y todos los procesos operativos para cumplir, con la misma eficiencia, los próximos hitos relevantes del año 2026.



