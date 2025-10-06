AGENCIA Y SLEP MAGALLANES IMPULSAN TALLER PARA LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

El pasado viernes 26 de septiembre, en Punta Arenas, la Agencia de Calidad de la Educación, en conjunto con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, realizaron un taller dirigido a directoras, directores y jefaturas de UTP de establecimientos de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). La actividad tuvo lugar en la Biblioteca del Liceo Sara Braun y reunió a representantes del CEIA Punta Arenas, INSUCO, Liceo Industrial, Liceo Sara Braun y Colegio Andino.

La jornada abordó temas claves para fortalecer esta modalidad educativa, entre ellos: los apoyos y dispositivos que entrega la Agencia de Calidad; un panorama general de los resultados del proceso de observación de clases a nivel nacional; el levantamiento de necesidades específicas de la EPJA, y la presentación de la plataforma Enfoque Docente, pensada como herramienta de apoyo para equipos directivos y de UTP.

Esta iniciativa, en la que participaron el UATP Ricardo Villarroel en representación del SLEP y Mónica Cerro Jefa de MZA de la Agencia Cynthia Muñoz, coordinadora técnica de la Macrozona Austral , surge del trabajo colaborativo con el SLEP Magallanes y constituye una experiencia pionera en el acompañamiento a la modalidad EPJA, contemplada en la Ley 20.529. Con esto, se avanza en acercar los apoyos de la Agencia de Calidad de la Educación a comunidades educativas que brindan oportunidades a personas jóvenes y adultas para completar sus estudios o fortalecer sus aprendizajes.

Fuente: agenciaeducacion.cl

