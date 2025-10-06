Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

6 de octubre de 2025

AGENCIA Y SLEP MAGALLANES IMPULSAN TALLER PARA LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

​ La actividad tuvo lugar en la Biblioteca del Liceo Sara Braun y reunió a representantes del CEIA Punta Arenas, INSUCO, Liceo Industrial, Liceo Sara Braun y Colegio Andino.

Foto4_Red_EPJA_EnfoqueDocente_Visitas_Herramientas_26

El pasado viernes 26 de septiembre, en Punta Arenas, la Agencia de Calidad de la Educación, en conjunto con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, realizaron un taller dirigido a directoras, directores y jefaturas de UTP de establecimientos de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). La actividad tuvo lugar en la Biblioteca del Liceo Sara Braun y reunió a representantes del CEIA Punta Arenas, INSUCO, Liceo Industrial, Liceo Sara Braun y Colegio Andino.

La jornada abordó temas claves para fortalecer esta modalidad educativa, entre ellos: los apoyos y dispositivos que entrega la Agencia de Calidad; un panorama general de los resultados del proceso de observación de clases a nivel nacional; el levantamiento de necesidades específicas de la EPJA, y la presentación de la plataforma Enfoque Docente, pensada como herramienta de apoyo para equipos directivos y de UTP.

Esta iniciativa, en la que participaron el UATP Ricardo Villarroel en representación del SLEP y Mónica Cerro Jefa de MZA de la Agencia Cynthia Muñoz, coordinadora técnica de la Macrozona Austral , surge del trabajo colaborativo con el SLEP Magallanes y constituye una experiencia pionera en el acompañamiento a la modalidad EPJA, contemplada en la Ley 20.529. Con esto, se avanza en acercar los apoyos de la Agencia de Calidad de la Educación a comunidades educativas que brindan oportunidades a personas jóvenes y adultas para completar sus estudios o fortalecer sus aprendizajes.

Fuente: agenciaeducacion.cl


Lanzamiento Semana Seguridad CChC (34)

CCHC MAGALLANES IMPULSA UNA CULTURA PREVENTIVA CON LANZAMIENTO DE LA SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS

Leer Más

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

​El pronunciamiento del organismo contralor no establece la ocurrencia de faltas o problemas de probidad, ni enriquecimiento ilícito ni dolo.

munipuq
nuestrospodcast
Foto4_Red_EPJA_EnfoqueDocente_Visitas_Herramientas_26

AGENCIA Y SLEP MAGALLANES IMPULSAN TALLER PARA LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Stand 1

SOBREVIVIENTES DE PRISIÓN POLÍTICA DE MAGALLANES PARTICIPARON DEL IV ENCUENTRO DE SITIOS DE MEMORIA EN VALPARAÍSO

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
munipuq

CONTRALORÍA DESCARTA IRREGULARIDADES EN GESTIÓN DEL ALCALDE RADONICH Y SOLO INSTRUYE AJUSTES ADMINISTRATIVOS

amigo familia

AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Afiche CDR 2025 b

DESFILE DE MODAS “CAMINO DE ROSAS” MODA CON PROPÓSITO Y ESPERANZA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales