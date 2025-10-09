MUNICIPIO ANUNCIA ARTISTAS INVITADOS PARA EL VIII FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR

La Municipalidad de Punta Arenas anunció los detalles y artistas invitados del VIII Festival de la Voz del Adulto Mayor, certamen que comenzará mañana viernes 10 de octubre y continuará el sábado 11, en el Teatro Municipal José Bohr, desde las 19:30 horas, con apertura de puertas a las 19:15 y entrada liberada para toda la comunidad.





Durante esta nueva versión del festival, que ya se ha convertido en una tradición local, diez finalistas seleccionados entre quince participantes mostrarán su talento en el escenario. La jornada del viernes será la semifinal, donde se elegirán cinco clasificados que competirán en la gran final del sábado.





El alcalde Claudio Radonich destacó el carácter participativo y el espíritu festivo del evento. "Estamos muy contentos porque este festival ya se transformó en una tradición. Son ocho versiones en las que hemos descubierto a muchos vecinos que cantan espectacular, que animan sus propias fiestas y que ahora tienen un escenario de primer nivel para mostrar su talento. Más que una competencia, este festival es una excusa para pasarlo bien, compartir y disfrutar la vida", señaló.





El jefe comunal agregó que el encuentro forma parte del Mes del Adulto Mayor y contará con artistas de primer nivel. "El viernes se presentarán David Toledo y Nikol Vera, y el sábado disfrutaremos de Wildo y Alexandra con su tributo a Cecilia, y Emilio Valdés, ganador de la versión 2023. Invitamos a todos los vecinos a disfrutar de un espectáculo gratuito, lleno de alegría, preparado con mucho cariño por la Municipalidad y la Fundación Cultural", añadió.





Por su parte, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, destacó la importancia de la participación comunitaria. "Queremos que los vecinos acompañen a nuestros finalistas, que se han preparado con mucho entusiasmo. Cada año vemos cómo los adultos mayores se suben al escenario con energía y pasión, demostrando que el arte y la música no tienen edad. Será una jornada familiar, con buena música y el talento de nuestros adultos mayores", indicó.





El VIII Festival de la Voz del Adulto Mayor entregará premios de $600.000, $400.000 y $300.000 para los tres primeros lugares, junto a galvanos de reconocimiento. Todos los finalistas recibirán una distinción por su participación, y el público podrá votar por el intérprete más popular.





El evento forma parte de la Cartelera Cultural Municipal de octubre, que busca promover la participación, el acceso a la cultura y el reconocimiento al aporte de las personas mayores en la vida comunitaria de la capital regional.

