EN MAGALLANES: MÁS DE 25 MIL PENSIONADAS Y PENSIONADOS RECIBIRÁN EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

​En dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS) de Magallanes se entregó la buena noticia del inicio del pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados y pensionadas, que en la región beneficiará a más de 25 mil personas que cumplan con los requisitos.



Para este año 2025, el monto del Aguinaldo es de $25.280 por persona pensionada, a lo cual se suma, en algunos casos un total de $12.969 para quienes tengan cargas familiares acreditadas al 31 de agosto pasado.



Durante el anuncio, realizado con usuarios que recibirán el beneficio, el Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, señaló que “comenzó el mes de la patria y estamos muy contentos de anunciar la entrega del aguinaldo para cerca de 25 mil 400 personas y más de 650 millones de pesos por este beneficio que va a verse complementado con la implementación de la Reforma de Pensiones, que en este mismo mes inicia el aumento de la PGU a las personas mayores de 82 años y también a los pensionados con leyes de reparación y que refleja los avances concretos de esta importante reforma que viene a hacerse cargo de un tremendo problema a nivel país que son las bajas pensiones y el necesario apoyo que deben tener las personas mayores al momento de la jubilación”.



Tal como lo indicó el Delegado, dentro de los grupos beneficiados, este aguinaldo también llega a las personas que reciben la PGU, incluidas las de 82 años y más que tienen el aumento de este beneficio.



Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa Mayorga, recordó que, “tanto la entrega del aguinaldo, como el aumento de la PGU y, con ello, de otros beneficios concretos, responden a una política de nuestro Gobierno de ir mejorando las condiciones de quienes se jubilan, que han dado toda una vida al mundo laboral, pero con quienes el Estado tenía una deuda con ellas en particular que ahora van a ver aumentadas sus pensiones durante este mes, que se suman a beneficios para corregir el daño previsional que sufren las mujeres, también el reconocimiento a los años cotizados, que son también avances de la reforma previsional que hoy día son una realidad para dar mayor justicia social”.

Así también lo reconoció una de las propias beneficiarias de este aguinaldo, María Edith Mancilla Alvarado, quien recibirá este pago. “Bueno, yo vine a realizar un trámite y al revisar mi ficha, salió que soy beneficiaria de este aguinaldo.

Estoy muy contenta, porque con eso se aumenta un poquitito más mi pensión para estas fiestas patrias. Es una platita que viene bien para esta fecha”.



La jefa de plataforma IPS – ChileAtiende Punta Arenas, Francisca Alfaro Palma, explicó que “el aguinaldo de Fiestas Patrias, como es tradición, es un pago del mes de septiembre para todos los pensionados del IPS, incluidas las personas con PGU, pensiones básicas solidarias y de invalidez; pensiones de Dipreca y Capredena; del Instituto de Seguridad Laboral; de las mutualidades de empleadores por la ley de accidentes del trabajo; así como beneficiarios del subsidio de Discapacidad Mental, Física y Sensorial. Algo importante es que los pensionados de AFP también reciben el aguinaldo siempre y cuando tengan la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez”.



Es importante recordar que el pago del Aguinaldo es automático, por tanto, no se postula y no se debe realizar ningún trámite para recibirlo, ya que se incluye en la liquidación de pago de pensión del mes de septiembre.



A su vez, las autoridades, recordaron a las personas que cobrarán estos beneficios, la importancia de resguardarse, por lo que, en conjunto con Carabineros de Punta Arenas, entregaron recomendaciones de seguridad para las y los pensionados.

Francisco Arévalo, subprefecto de Carabineros de la Prefectura de Magallanes, declaró que: “Tenemos distintos servicios policiales orientados a la entrega de este aguinaldo que partió durante este mes y como Carabineros queremos estar presentes en brindar servicios preventivos, principalmente, con vigilancias especiales a todos los pensionados que van a cobrar este aguinaldo. Así también hacer un llamado al cuidado de sus datos personales para evitar algún tipo de estafa electrónicas de las cuales pudiesen ser víctimas. Nosotros durante estas fiestas patrias y durante estas semanas, reforzamos los servicios policiales en el sector céntrico principalmente, servicios movilizados también para evitar algún tipo de situación que pudiera afectar a algunos de los pensionados”.

Se recomendó también, en lo posible, acudir acompañados a los centros de pago y solicitar ayuda a familiares para informarse de los beneficios siempre por los canales oficiales del servicio.



Es importante recordar que el Aguinaldo de Fiestas Patrias se paga directamente, sin necesidad de postulaciones, junto con la pensión del mes. Por ello, la invitación es tener precaución ante eventuales intentos de fraude de sitios web no oficiales u otras formas de contacto que inviten a postular a este beneficio.





