SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA INICIA CAPACITACIÓN A PERSONAS MAYORES SOBRE EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

La Secretaría de Desarrollo Social y Familia comenzó a impartir una serie de charlas informativas sobre el funcionamiento del Registro Social de Hogares (RSH) a los clubes de adultos mayores de Punta Arenas, con la finalidad de fortalecer los vínculos con organizaciones de la sociedad civil, y el acceso a los beneficios del Estado.





Durante el mes el septiembre, el equipo del Registro Social de Hogares ha implementado estas charlas a los clubes de personas mayores "La Nueva Amistad", "Esperanza", "Santa Bernardita" y "Alegre Despertar", contemplando la realización de estas para el resto del año.

​



El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "a través de nuestro equipo nos estamos desplegando a las sedes donde funcionan estos clubes para poder trasmitirles, de manera clara y sencilla, cómo hacer uso del Registro Social de Hogares, sistema de información que permite caracterizar socioeconómicamente a las personas, y apoyar los procesos de selección para acceder a subsidios, aportes y programas sociales. En Magallanes, 157.747 personas se encuentran inscritas en este sistema, que nos permite además conocer la realidad regional, como por ejemplo, la existencia de 1.745 personas acreditadas como cuidadoras, y que el 51% de los hogares están a cargo de jefaturas femeninas".

​



En estas instancias, el Seremi Danilo Mimica también ha difundido a los integrantes de los clubes información sobre el proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados "Chile Cuida", y que dentro de sus principales programas contempla el Red Local de Apoyos y Cuidados, destinado a que las personas en situación de dependencia funcional severa o moderada mantengan o mejoren el desarrollo de sus actividades diarias y, a la vez, que sus personas cuidadoras conserven o disminuyan su nivel de sobrecarga.

​



Esta ayuda se concreta mediante un diagnóstico para definir el tipo de apoyo que se entregará, pudiendo acceder a servicios domiciliarios de kinesiología, terapia ocupacional, atención psicológica, y servicio de apoyo al cuidado en el domicilio.

​



Finalmente, se han hecho entregas de ejemplares de la Guía de Beneficios, Derechos y Garantías Sociales, publicación elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que explica de forma sencilla y cercana los beneficios que otorga el Estado.

​

