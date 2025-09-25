Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

25 de septiembre de 2025

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA INICIA CAPACITACIÓN A PERSONAS MAYORES SOBRE EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES

​Este ciclo de capacitaciones se encuentra enfocado en explicar el funcionamiento de este sistema de información, que tiene como objetivo caracterizar socioeconómicamente a la población y apoyar los procesos de selección de personas beneficiarias para subsidios, aportes y programas sociales.

Charla en club Santa Bernardita 1
La Secretaría de Desarrollo Social y Familia comenzó a impartir una serie de charlas informativas sobre el funcionamiento del Registro Social de Hogares (RSH) a los clubes de adultos mayores de Punta Arenas, con la finalidad de fortalecer los vínculos con organizaciones de la sociedad civil, y el acceso a los beneficios del Estado.

Durante el mes el septiembre, el equipo del Registro Social de Hogares ha implementado estas charlas a los clubes de personas mayores "La Nueva Amistad", "Esperanza", "Santa Bernardita" y "Alegre Despertar", contemplando la realización de estas para el resto del año.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica, señaló que "a través de nuestro equipo nos estamos desplegando a las sedes donde funcionan estos clubes para poder trasmitirles, de manera clara y sencilla, cómo hacer uso del Registro Social de Hogares, sistema de información que permite caracterizar socioeconómicamente a las personas, y apoyar los procesos de selección para acceder a subsidios, aportes y programas sociales. En Magallanes, 157.747 personas se encuentran inscritas en este sistema, que nos permite además conocer la realidad regional, como por ejemplo, la existencia de 1.745 personas acreditadas como cuidadoras, y que el 51% de los hogares están a cargo de jefaturas femeninas".

En estas instancias, el Seremi Danilo Mimica también ha difundido a los integrantes de los clubes información sobre el proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados "Chile Cuida", y que dentro de sus principales programas contempla el Red Local de Apoyos y Cuidados, destinado a que las personas en situación de dependencia funcional severa o moderada mantengan o mejoren el desarrollo de sus actividades diarias y, a la vez, que sus personas cuidadoras conserven o disminuyan su nivel de sobrecarga.

Esta ayuda se concreta mediante un diagnóstico para definir el tipo de apoyo que se entregará, pudiendo acceder a servicios domiciliarios de kinesiología, terapia ocupacional, atención psicológica, y servicio de apoyo al cuidado en el domicilio.

Finalmente, se han hecho entregas de ejemplares de la Guía de Beneficios, Derechos y Garantías Sociales, publicación elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que explica de forma sencilla y cercana los beneficios que otorga el Estado.


empresasaregionales

SEGUNDA ENTREGA DEL SELLO EMPRESA REGIONAL: SEIS NUEVAS COMPAÑÍAS RECIBEN EL RECONOCIMIENTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

Leer Más

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

pdipuq
nuestrospodcast
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-09-26 at 3

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
srjpasecultural

JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250