VUELVE CAMINATA FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR

Este domingo 19 de octubre, entre las 10:00 y las 12:30 horas, la Oficina del Adulto Mayor, junto a la Unidad de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas, realizará una nueva versión de la Caminata Familiar "La meta es tu salud", en la intersección de Avenida Salvador Allende con calle Sara Braun, en el marco del Mes del Adulto Mayor.

"Estamos muy contentos e invitamos a todos nuestros vecinos mayores a que nos acompañen este domingo 19 de octubre en la intersección de Allende con Sara Braun, un poquito más arriba de la Frei, donde estaremos inscribiendo a quienes lleguen. Vamos a hacer una caminata para pasarlo bien, entregaremos poleras y botellas de agua, con el objetivo de fomentar la actividad física en un mes que para nosotros es muy importante", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Además, agregó: "Esperamos que tengamos buen clima para disfrutar junto a todos nuestros vecinos, especialmente a nuestros adultos mayores, quienes son parte fundamental de nuestra comunidad. Esta caminata ha sido organizada con mucho cariño por la municipalidad", sostuvo Radonich.

La caminata contempla un recorrido de 1,2 kilómetros, e incluirá una rutina de calentamiento, una sesión de baile y un sorteo de premios. Las inscripciones se realizarán en el mismo punto de partida a partir de las 10:00 horas.

La actividad es financiada con fondos del Programa de Promoción de Salud de la Seremi, y tiene como objetivo fomentar la participación de familias completas, promoviendo la vida activa, el vínculo intergeneracional y el reconocimiento a las personas mayores de la comuna.

​

