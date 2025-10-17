17 de octubre de 2025
VUELVE CAMINATA FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR
"La meta es tu salud" se realizará este domingo con regalos, baile y sorteos para celebrar el Mes de las Personas Mayores.
MINVU Y GOBIERNO REGIONAL SELLARON COMPROMISO INTERSECTORIAL Y ANUNCIARON CARTERA DE PROYECTOS EN LA ZIP SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS
La implementación del Plan Maestro fue respaldada con la firma de un compromiso interinstitucional, de orientar una inversión superior a los $300 mil millones de pesos en un horizonte de planificación que busca transformar el sector sur de la ciudad con un polo de desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado.
