MESA PENITENCIARIA AVANZA EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN

​Como parte de las obligaciones del Estado, existe a nivel regional una Mesa Penitenciaria, instancia permanente que brinda apoyo al trabajo de las instituciones que se preocupan diariamente por la atención de las personas privadas de libertad, poniendo acento en mejorar sus condiciones y resguardar sus derechos fundamentales como grupo de especial protección.



Así lo señala la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, al referirse a una serie de avances en esta colaboración interinstitucional, cuya labor de seguimiento apunta a garantizar la seguridad intrapenitenciaria en las unidades penales y, a su vez, el resguardo de los derechos humanos de la población penal. La autoridad destacó que aquella coordinación - que integran la Secretaría Regional Ministerial (SEREMÍA) de Justicia y DD.HH., Gendarmería, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)- se ha mantenido activa desde el inicio de su actual gestión, y ha servido para abordar temas contingentes enmarcados en sus dos objetivos. Para ello, se han dado a la tarea de buscar cómo incorporar a nuevas instituciones y al mundo privado en estas temáticas, así como también relevando la provisión de derechos de la población en materia de salud y el derecho a la cultura.



Subraya que en su trabajo han logrado avances en aspectos tan sensibles como mejoras en el caso de las mujeres embarazadas o con hijos lactantes en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, articulando un protocolo de traslado de estas personas a centros de salud, el cual ya se encuentra en aplicación.



En otras temáticas, se han articulado campañas incentivado a la sociedad civil y empresas a prestar apoyo hacia este grupo de la sociedad, lo que se ha concretado a través de donaciones, por ejemplo, útiles de aseo, insumos para talleres laborales, donaciones de bandejas para mejorar la entrega de raciones diarias en ciertos módulos. Asimismo, se realizan gestiones para adquirir más literas para la población penal, y se coordinan acciones con INACAP para elaborar un informe sobre la alimentación que reciben tanto las personas privadas de libertad como los funcionarios.



En el ámbito de la reinserción social destaca la organización del Festival de la Voz, a realizarse este lunes 20 en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, como esfuerzo conjunto entre la SEREMÍA de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, que realzará el talento artístico de internos e internas, además de ofrecerles un sano esparcimiento con una atractiva parrilla de números musicales.



En otro aspecto esencial, Gendarmería se ha reunido con el Servicio de Salud Magallanes para coordinar detalles de la renovación del convenio y el funcionamiento de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI) durante 2026.



El coronel Rodrigo Campusano, Director Regional de Gendarmería, resalta que “esta Mesa Penitenciaria, donde participa el INDH, la Defensoría y también la Seremía de Justicia y DD.HH., nos permite visualizar y poder trabajar en conjunto para abordar todas las problemáticas que se generan al interior de las unidades penales de la región”. Valoró que el trabajar en forma conjunta y colaborativa les permite, en cierta manera, poder abordar en forma oportuna, rápida y con un objetivo principal de ir mejorando todo lo relacionado con su procedimiento interno.



Ante el logro de acciones concretas orientadas a potenciar la reinserción social, el respeto y garantía absoluta a los derechos fundamentales, el Jefe Regional del INDH, Cristian Figueroa, subraya la oportunidad clave que brinda esta mesa intersectorial “para impulsar mejoras reales en la situación de las personas privadas de libertad en nuestra región. Este espacio de diálogo y articulación entre las distintas instituciones (…) nos ha permitido abordar de manera integral los desafíos que hoy tenemos en nuestra región en materia carcelaria, velando por que el trabajo sea con un enfoque de género desde la óptica de los derechos humanos”. Ante desafíos que son constantes, insta a trabajar “por un mejor sistema, que propicie espacios claros de reinserción social para hombre y mujeres que hoy cumplen condena, lo que se traduce en el objetivo fundamental de todo este trabajo”.



La Mesa Penitenciaria es también integrada por la Defensoría Penal Pública, cuyo Jefe de Estudios Regional, Rodrigo Lillo, enfatiza que “la labor de la Mesa Penitenciaria que dirige la SEREMÍA de Justicia constituye una instancia (de coordinación) muy importante y muy eficiente para el abordaje de la situación de las personas privadas de libertad, para el resguardo de sus derechos y garantías”. Al ser la Defensoría Penal Pública o el INDH garantes de los derechos de las personas privadas de libertad, destaca el permitirles dar a conocer a Gendarmería los requerimientos o nudos críticos, y a su vez la institución penitenciaria plantearles cuáles son las dificultades o limitaciones que tienen precisamente para dar satisfacción y garantizar estos derechos en forma adecuada, y cuáles son sus propuestas para mejorar estas condiciones.



Particularmente reconoce avances en la situación de las condiciones carcelarias que se le ha hecho ver a la Gendarmería, también respecto de mujeres embarazadas o con hijos lactantes y la situación de la UPFHI, “unidad que trabaja con privados de libertad en situación de salud mental ambulatoria, que ha pasado por varias crisis. Y la mesa ha dado un soporte para conversar esas situaciones y plantear algunas propuestas. Si bien la solución también pasa por el Servicio de Salud, por lo menos se han planteado a ese nivel algunas propuestas y también se han dado a conocer cuáles son las dificultades que ocurren en la práctica”.





