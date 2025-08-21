Punta Arenas,
21 de agosto de 2025

FUNCIONARIOS DE SALUD REFLEXIONARON SOBRE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A

Servicio de salud Magallanes informa.

defensorianiñez

​A fin de generar un espacio de difusión y reflexión sobre los avances, desafíos y compromisos en la implementación de los derechos de la niñez, a 35 años de la ratificación de la Convención por nuestro país, el Servicio de Salud Magallanes junto a la coordinación Magallanes de la Defensoría de la Niñez desarrollaron una jornada de intercambio.

La actividad, destinada a funcionarios/as del sector salud, considerando establecimientos de Atención Primaria de Salud APS, hospitales y salud mental, entre otros, contó con la participación de la directora del organismo sanitario Verónica Yáñez y, de la coordinadora regional sede Magallanes de la Defensoría de la Niñez, Viviana Bazán.

Consultada por la actividad, Verónica Yáñez, expresó que este tipo de instancias conmemorativas, permiten fortalecer el trabajo intersectorial, a la vez de reforzar en los equipos de salud, la importancia del respeto de las leyes y también el apego a la normativa vigente.

“La Defensoría de la Niñez nos ha presentado los hitos que ha tenido el reconocimiento de los derechos del niño y la niña en todo nivel, tanto en salud, educación y vivienda, entre otros, siendo importante que los equipos de salud reconozcan esto, siendo además un espacio donde se han podido presentar inquietudes, dudas y también, conocer más sobre como desde el sector salud podemos promover los derechos, a través de esta articulación coordinada”, indicó la autoridad de salud.

Respecto de la conmemoración, Viviana Bazán, señaló que Chile suscribió en 1990 la Convención de los Derechos del Niño, siendo actualmente el tratado más ratificado a nivel mundial. “Quisimos poner en valor esta fecha y levantar brechas y oportunidades de trabajo junto con los funcionarios del Servicio de Salud Magallanes; hoy nos acompaña Gabriel Guzman, coordinador nacional Observatorio de DD.HH. de la Defensoría, quien presentó un diagnóstico de salud a nivel local, que esperamos insume el trabajo de los profesionales, poniendo obviamente a disposición nuestro conocimiento técnico y nuestro trabajo metodológico en la medición de DD.HH.”

La Convención define derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales específicos para todas las personas menores de 18 años, encontrándose entre sus principios fundamentales la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y, el derecho a ser escuchado.

En este sentido, desde el sector salud se ha trabajado en cuanto integración progresiva del interés superior del niño y la no discriminación como principios rectores en protocolos y programas de atención, algunos ejemplos de ello son:
• Inclusión del enfoque de derechos de la niñez en la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, con participación del Ministerio de Salud (MINSAL).
• Chile Crece Contigo (ChCC): Estrategia intersectorial que articula apoyos desde el embarazo hasta la adolescencia, con foco en el desarrollo integral.
• Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil (PASMI): Para la detección, derivación y atención oportuna de problemáticas de salud mental en la infancia.
• Estrategias de salud escolar y controles de salud en edad pediátrica y adolescente.
• Desarrollo del modelo de atención integral en salud mental, que incluye prevención, tratamiento y rehabilitación, respetando la participación de NNA.
• Priorización de la salud mental infanto-juvenil en la Ley Marco de Salud Mental (2021).

FUNCIONARIOS DE SALUD REFLEXIONARON SOBRE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A

harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

Peatones 2

Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

