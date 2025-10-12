Punta Arenas,
12 de octubre de 2025

EXITOSA JORNADA DE EDUCACIÓN A NIÑOS SE VIVIÓ EN DOROTEA

Agrupación Verde Esperanza – AVE. ​

1000375211

Hasta la localidad rural de Dorotea, se trasladó el pasado día jueves 9 de octubre, una delegación de integrantes de la Agrupación Verde Esperanza - AVE, para materializar una jornada educativa a los alumnos pertenecientes a la Escuela Fronteriza Dorotea. La actividad fue planificada para reforzar educación relacionada al tránsito vial y salud bucal.

Una de las áreas de interés de AVE, es un fomento de la actividad comunitaria, el poder lograr comunidades más informadas, más preparadas y resilientes, por lo anterior se llevaron contenidos educacionales de utilidad para sembrar en niños y jóvenes prevención integral, con temas acordes a la edad de los alumnos. En esta última versión se presentaron temáticas de tránsito vial, que tuvo como relator al Sr. Miguel Prieto, y temas de salud bucal, que estuvieron a cargo de un completo equipo de profesionales del CESFAM “Juan Lozic” dependiente de la I.M de Natales, liderados por el Sr. Gonzalo Garay.

El presidente de AVE Sr. Miguel Prieto expresó al concluir la jornada: “ Dorotea es muy importante para nosotros, y queremos continuar con el vínculo que existe entregando una serie de actividades, el día de hoy entregamos educación y prevención integral a los alumnos de la escuela”. Cabe recordar que muchos de los integrantes de la Agrupación Verde Esperanza, también cumplieron funciones en el Retén Fronterizo de Dorotea, por lo que existe un profundo vínculo con la localidad y sus vecinos.

La agrupación, planifica seguir con este tipo de actividades y continuar trabajando con otros servicios públicos y privados, para fortalecer la comunidad; desde los niños hasta los más grandes, teniendo presente el importante rol de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de la comuna de Natales.





Solución a la deuda histórica

MINEDUC HABILITÓ PLATAFORMA PARA REVISAR EL ESTADO DE TRÁMITE DE LA DEUDA HISTÓRICA: 15.560 DOCENTES RECIBIRÁN EL APORTE DESDE EL 17 DE OCTUBRE

TALENTO Y EMOCIÓN MARCARON EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR PATRICIA MUÑOZ

Leer Más

Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR 2025 (2)
IMG-20251010-WA0061

VALIOSO APORTE DE UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

REU MINISTRO KUSANOVIC

APRUEBAN LEY QUE DARÁ EL VAMOS A NUEVO SERVICIO NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Maria-Gabriela-Huidobro

EL MUNDO SEGÚN LOS NOBEL

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

jornadaculturalsombrero

PROYECTO "CORAZÓN BARCO" LLEGA A CERRO SOMBRERO CON UNA JORNADA DE TALLERES CULTURALES LITERARIOS

