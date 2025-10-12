EXITOSA JORNADA DE EDUCACIÓN A NIÑOS SE VIVIÓ EN DOROTEA

Hasta la localidad rural de Dorotea, se trasladó el pasado día jueves 9 de octubre, una delegación de integrantes de la Agrupación Verde Esperanza - AVE, para materializar una jornada educativa a los alumnos pertenecientes a la Escuela Fronteriza Dorotea. La actividad fue planificada para reforzar educación relacionada al tránsito vial y salud bucal.

Una de las áreas de interés de AVE, es un fomento de la actividad comunitaria, el poder lograr comunidades más informadas, más preparadas y resilientes, por lo anterior se llevaron contenidos educacionales de utilidad para sembrar en niños y jóvenes prevención integral, con temas acordes a la edad de los alumnos. En esta última versión se presentaron temáticas de tránsito vial, que tuvo como relator al Sr. Miguel Prieto, y temas de salud bucal, que estuvieron a cargo de un completo equipo de profesionales del CESFAM “Juan Lozic” dependiente de la I.M de Natales, liderados por el Sr. Gonzalo Garay.

El presidente de AVE Sr. Miguel Prieto expresó al concluir la jornada: “ Dorotea es muy importante para nosotros, y queremos continuar con el vínculo que existe entregando una serie de actividades, el día de hoy entregamos educación y prevención integral a los alumnos de la escuela”. Cabe recordar que muchos de los integrantes de la Agrupación Verde Esperanza, también cumplieron funciones en el Retén Fronterizo de Dorotea, por lo que existe un profundo vínculo con la localidad y sus vecinos.

La agrupación, planifica seguir con este tipo de actividades y continuar trabajando con otros servicios públicos y privados, para fortalecer la comunidad; desde los niños hasta los más grandes, teniendo presente el importante rol de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de la comuna de Natales.





