Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

ENAP Y LA UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES REALIZARON ENCUENTRO PARA GENERAR MAYOR CONOCIMIENTO Y COORDINACIÓN EN EMERGENCIAS

​La actividad contó con la exposición del experto Michel De L’Herbe, quien abordó contingencias internacionales y entregó orientación para el trabajo comunitario en la gestión de este tipo de situaciones.

Cerca de cien personas participaron en el encuentro Comunidad Preparada ante Emergencias

​Consolidando un trabajo colaborativo permanente con las uniones comunales de Punta Arenas y, particularmente, con la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Enap desarrolló el encuentro “Comunidad Preparada ante Emergencias”, el cual tuvo como objetivo central entregar conocimientos para enfrentar de manera adecuada las diversas emergencias que se pueden generar en la zona, ya sea por factores climáticos (vientos, anegamientos, nieve, etc.), por condiciones naturales o por acciones humanas.

La actividad -que convocó a cerca de un centenar de asistentes- fue encabezada por el especialista en la materia, Michel De L’Herbe, reconocido experto en Emergency Manager; y contó con la participación del capitán de la Brigada de Respuesta a Emergencias Isla de Enap Magallanes, Robinson Aguilar.

En el encuentro participaron representantes de diversos organismos públicos relacionados con las emergencias, equipos de rescate, empresas de servicios, miembros del voluntariado y dirigentes vecinales de Punta Arenas. “Con la Unión Comunal hemos venido trabajando durante varios años temas relacionados con la seguridad y esta actividad fue un paso más en la intención de tener a las personas y organizaciones sociales mejor y más preparadas, proactivamente, para enfrentar este tipo de situaciones”, explicó el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.

Respecto de los contenidos del encuentro, Robinson Aguilar entregó recomendaciones para evitar incendios en el hogar y algunas indicaciones sobre el uso correcto de extintores; mientras que Michel De L’Herbe abordó la gestión de emergencias y preparación comunitaria; la relevancia de la comunidad, organización y entrenamiento; experiencias relevantes a nivel internacional y orientaciones para el trabajo conjunto en la gestión de emergencias como un componente relevante en la seguridad pública, protección y bienestar. “Destaco el entusiasmo de la comunidad y la diversidad. Una de las cosas que hablamos es la importancia de la comunicación horizontal y creo que aquí se dio en su máxima expresión porque había un público diverso”, destacó De L’Herbe.

A su vez, la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, agradeció la alta participación y la recepción de Enap para concretar un encuentro de estas características. “Estamos muy agradecidos porque recogieron esta necesidad que teníamos -y que planteamos a inicios de este año- porque se requiere hacer un trabajo conjunto para enfrentar futuras emergencias. Tenemos que conocernos y apoyarnos mutuamente, por eso me parece que fue una instancia muy importante, dado que nuestra región está muy aislada y necesitamos de todos cuando ocurren situaciones complejas”, expresó.

imagen encuentro de innovación 3

ENCUENTRO POR LA EDUCACIÓN “HORIZONTES MAGALLÁNICOS” DESTACÓ PROYECTOS INNOVADORES EN EL AULA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN SALMÓN 2050 AMPLÍA SU ALCANCE CON SESIÓN EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La instancia, encabezada por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, reune a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil en un espacio de diálogo sobre los avances del plan y la realidad particular de la industria en la Región de Magallanes.

​La instancia, encabezada por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, reune a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil en un espacio de diálogo sobre los avances del plan y la realidad particular de la industria en la Región de Magallanes.

plansalmon
nuestrospodcast
inclusionPIE

SLEP MAGALLANES DESPLIEGA IMPORTANTE TRABAJO PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
tabsajornadas

A BORDO DEL FERRY PATHAGON, BANDERA DE LAS JORNADAS INVITA A APOYAR CRUZADA SOLIDARIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
estudiantestabsa

A PUERTO YUNGAY Y PUERTO WILLIAMS: PASAJEROS DE TABSA RECIBIRÁN ORIENTACIÓN TURÍSTICA Y DE SALUD POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
slepinfraestructura

SLEP MAGALLANES INTERVENDRÁ DIEZ ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN CON PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250