ENAP Y LA UNIÓN COMUNAL HERNANDO DE MAGALLANES REALIZARON ENCUENTRO PARA GENERAR MAYOR CONOCIMIENTO Y COORDINACIÓN EN EMERGENCIAS

​Consolidando un trabajo colaborativo permanente con las uniones comunales de Punta Arenas y, particularmente, con la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Enap desarrolló el encuentro “Comunidad Preparada ante Emergencias”, el cual tuvo como objetivo central entregar conocimientos para enfrentar de manera adecuada las diversas emergencias que se pueden generar en la zona, ya sea por factores climáticos (vientos, anegamientos, nieve, etc.), por condiciones naturales o por acciones humanas.



La actividad -que convocó a cerca de un centenar de asistentes- fue encabezada por el especialista en la materia, Michel De L’Herbe, reconocido experto en Emergency Manager; y contó con la participación del capitán de la Brigada de Respuesta a Emergencias Isla de Enap Magallanes, Robinson Aguilar.



En el encuentro participaron representantes de diversos organismos públicos relacionados con las emergencias, equipos de rescate, empresas de servicios, miembros del voluntariado y dirigentes vecinales de Punta Arenas. “Con la Unión Comunal hemos venido trabajando durante varios años temas relacionados con la seguridad y esta actividad fue un paso más en la intención de tener a las personas y organizaciones sociales mejor y más preparadas, proactivamente, para enfrentar este tipo de situaciones”, explicó el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.



Respecto de los contenidos del encuentro, Robinson Aguilar entregó recomendaciones para evitar incendios en el hogar y algunas indicaciones sobre el uso correcto de extintores; mientras que Michel De L’Herbe abordó la gestión de emergencias y preparación comunitaria; la relevancia de la comunidad, organización y entrenamiento; experiencias relevantes a nivel internacional y orientaciones para el trabajo conjunto en la gestión de emergencias como un componente relevante en la seguridad pública, protección y bienestar. “Destaco el entusiasmo de la comunidad y la diversidad. Una de las cosas que hablamos es la importancia de la comunicación horizontal y creo que aquí se dio en su máxima expresión porque había un público diverso”, destacó De L’Herbe.



A su vez, la presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, agradeció la alta participación y la recepción de Enap para concretar un encuentro de estas características. “Estamos muy agradecidos porque recogieron esta necesidad que teníamos -y que planteamos a inicios de este año- porque se requiere hacer un trabajo conjunto para enfrentar futuras emergencias. Tenemos que conocernos y apoyarnos mutuamente, por eso me parece que fue una instancia muy importante, dado que nuestra región está muy aislada y necesitamos de todos cuando ocurren situaciones complejas”, expresó.



