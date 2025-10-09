Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

PLAN SALMÓN 2050 AMPLÍA SU ALCANCE CON SESIÓN EN PUNTA ARENAS

​La instancia, encabezada por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, reune a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil en un espacio de diálogo sobre los avances del plan y la realidad particular de la industria en la Región de Magallanes.

plansalmon

El Plan Salmón 2050, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Puerto Montt, celebra este jueves 9 de octubre su cuarta sesión en la ciudad de Punta Arenas, con el objetivo de fortalecer el desarrollo sustentable de la salmonicultura en el extremo sur del país.

La instancia, encabezada por el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, reune a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil en un espacio de diálogo sobre los avances del plan y la realidad particular de la industria en la Región de Magallanes.

Durante la jornada, las Secretarías Ejecutivas encargadas de los cuatro principios que guían el plan —profesionalización, inclusión y bienestar laboral; crecimiento productivo y fortalecimiento de proveedores; certeza jurídica y reglas claras; y sostenibilidad social, ambiental y económica— presentarán los logros alcanzados y las tareas en curso. Posteriormente, se abrirá un espacio de análisis y debate entre los participantes.

La decisión de realizar la sesión en Punta Arenas responde a una solicitud de los representantes locales, con el propósito de abordar los desafíos específicos de la salmonicultura en una zona caracterizada por su diversidad territorial y condiciones de aislamiento. En el encuentro participarán representantes de los trabajadores, la pesca artesanal y la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

El Plan Salmón 2050 busca consolidar una estrategia de corto, mediano y largo plazo que permita compatibilizar el crecimiento económico de la salmonicultura con la sostenibilidad ambiental, el desarrollo laboral y el ordenamiento territorial en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Entre los asistentes figuran los alcaldes de Puerto Montt, Chonchi, Calbuco, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Río Verde; parlamentarios; el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana; representantes del Gobierno Regional de Aysén; además de la Coordinadora de Trabajadores del Salmón, la Multisindical de Trabajadores del Salmón, el Sindicato de Pesca Artesanal Alianza por el Litoral de Magallanes, la Federación de Trabajadores de la Patagonia, SalmonChile, el Consejo del Salmón, Salmonicultores de Magallanes, la Asociación de Proveedores de Puerto Natales, Caleta Bay, Corp Aysén, Armasur, Armasur Magallanes y la Universidad de Magallanes, entre otros.

Fuente: vertice.tv

TRABAJADORES SE MOVILIZAN PREOCUPADOS POR LA CONTINUIDAD DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

