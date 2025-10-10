Punta Arenas,
10 de octubre de 2025

PUNTA ARENAS Y PUERTO MONTT COORDINAN AGENDA CULTURAL Y PLAN DE DESARROLLO AUSTRAL

​Alcaldes Radonich y Wainraihgt junto al gobernador Santana impulsan acuerdos para traer artistas al sur, fortalecer el Plan Salmón 2050 y reactivar la ruta Chile por Chile.

REUNIÓN AUTORIDADES (2)

Con el objetivo de fortalecer los lazos entre las principales ciudades del sur del país, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, y el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, donde abordaron temas vinculados al desarrollo económico, la descentralización territorial y la coordinación de eventos culturales en la macrozona sur.

Uno de los principales acuerdos fue avanzar en una alianza cultural entre ambas municipalidades, que permita traer artistas y espectáculos desde Puerto Montt a Punta Arenas, aprovechando la cercanía de fechas y reduciendo los costos asociados a su traslado.

"Traer eventos a Punta Arenas tiene costos elevados, ya que casi el 90% de nuestra programación cultural es financiada por la Municipalidad. Por eso, coordinar con Puerto Montt y compartir giras artísticas nos permitirá ofrecer espectáculos de primer nivel, a un menor costo para los vecinos", señaló el alcalde Claudio Radonich.

En esa línea, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, destacó la importancia de generar una agenda común para potenciar la cultura y las economías regionales. "Estamos trabajando con el alcalde Radonich para que los artistas que se presentan en nuestra Semana Puertomontina también puedan venir a Punta Arenas. Esta coordinación no solo fortalece la oferta cultural, sino que también baja los costos y promueve el trabajo colaborativo entre comunas del sur", afirmó el edil.

Además, la reunión permitió profundizar en el Plan Salmón 2050, una estrategia interregional que busca diversificar la economía, impulsar el empleo y fortalecer la industria acuícola con criterios de sostenibilidad. "La salmonicultura es una actividad clave para el desarrollo del sur austral. Si se trabaja con responsabilidad ambiental y reglas claras, puede ser una fuente de riqueza y oportunidades para que las nuevas generaciones no tengan que emigrar de nuestra región", añadió Radonich.

Por su parte, el gobernador de Los Lagos, Alejandro Santana, puso énfasis en la necesidad de consolidar la ruta Chile por Chile, una política de conectividad que busca integrar los territorios australes desde Magallanes hasta Puerto Montt, sin depender de pasos internacionales. "Tenemos un desafío país: unir a Chile por Chile. Representamos el 43% del territorio nacional y necesitamos una conectividad interna que impulse el desarrollo de zonas extremas. Para eso se requiere voluntad política y visión descentralizadora", expresó Santana.

El alcalde Radonich coincidió en esa mirada, señalando que la falta de conectividad aérea y terrestre sigue siendo una barrera para el crecimiento de la región. "Hoy es más caro volar a Puerto Montt que a otro país. Necesitamos que las líneas aéreas y el Estado comprendan que la conectividad no es un lujo, sino una herramienta de desarrollo y de integración nacional", puntualizó el jefe comunal.

La reunión, sostenida en Punta Arenas, marca un nuevo paso en la construcción de una agenda de cooperación austral, centrada en la cultura, la economía y la integración territorial. Tanto los municipios como los gobiernos regionales participantes coincidieron en seguir trabajando juntos para avanzar hacia un sur más conectado, competitivo y descentralizado.


PLAZA CIVICA (7)

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE PUNTA ARENAS CONCEDIÓ 1% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS

PS 1

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR MARTÍNEZ: “SALUD, EMPRENDIMIENTO Y CONECTIVIDAD SON HOY LA COLUMNA VERTEBRAL DE LAS NECESIDADES DE LOS MAGALLÁNICOS”

