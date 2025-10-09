Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

DIPUTADO CARLOS BIANCHI CELEBRA AVANCE DEL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CON BENEFICIO DIRECTO PARA MAGALLANES "ESE 1% VA A TENER UN CARACTER PRIORITARIAMENTE SOCIAL"

Buenos días región.

cbianchichelech

Esta mañana, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi, abordó una serie de temas relevantes para la comunidad regional, entre ellos los avances del proyecto de hidrógeno verde, la admisibilidad de su recurso judicial para frenar las alzas de la luz y la entrega de kits de emergencia en el marco de la prevención energética.

Respecto del proyecto de hidrógeno verde, Bianchi destacó que la Cámara de Diputados aprobó la incorporación de una indicación presentada por él, mediante la cual se establece que el 1% de los beneficios de la industria quedará en la región de Magallanes, con preferencia en obras de carácter social. “Pudo haber sido mejor, pero fue lo que fue; logramos un hecho histórico”, expresó el parlamentario,.

El diputado señaló que esta modificación representa un paso significativo para que los habitantes de la región perciban beneficios directos. “Una vez que comience a operar la industria del H2V, ese 1% va a tener un carácter prioritariamente social y esto también tendrá un impacto en materia energética en beneficio de los vecinos”, explicó, añadiendo que los recursos podrían destinarse, por ejemplo, a la instalación de paneles solares.

Además, Bianchi valoró que se haya corregido un aspecto clave del proyecto: “Logramos otro hecho más que tiene que ver con que ese 1% y las empresas tenían toda la razón, no podía ser pagado al momento de obtener el RCA; eso hacía que cualquier inversión se viera mucho más complicada”. No obstante, advirtió que aún “quedó pendiente lo que tiene que ver con mejores y mayores resguardos para tener certezas jurídicas en materia ambiental”, subrayando la importancia de equilibrar la protección del medioambiente con la viabilidad de los proyectos.

El parlamentario también informó que la Corte de Apelaciones declaró admisible y acogió a tramitación el recurso que presentó para frenar las alzas en las cuentas de luz, medida que calificó como una señal positiva en defensa de los consumidores. “Manifestamos nuestra satisfacción por este avance, que deberá ser respondido a la brevedad por la empresa de energía”, señaló.

Finalmente, el diputado anunció la entrega de más de 300 kits de emergencia energética, fruto de un trabajo conjunto con el Ministerio de Energía y el seremi de la cartera en Magallanes. “Logramos con el Ministerio de Energía y con la muy buena labor que ha hecho el seremi de Energía, se van a entregar más de 300 kits de emergencia con un panel, con cargadores para celulares, etc. Es un kit muy bonito que es para entregárselos a adultos mayores, agrupaciones, juntas de vecinos”, detalló Bianchi, destacando que estos dispositivos portátiles “entregan energía en caso de que haya cortes, tienen cargadores de celulares, linternas, y es muy bonito”.



directorfosismagallanes

DIRECTOR REGIONAL DE FOSIS INVITA A LA COMUNIDAD A VISITAR MUESTRA DE ARTESANAS HASTA EL 12 DE OCTUBRE EN CASINO DREAMS Y EXPLICA BENEFICIOS DEL MONOTRIBUTO SOCIAL

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA DROGA AVALUADA EN 66 MILLONES DE PESOS

​Detectives incautaron desde un domicilio del sector norte de la ciudad 6,6 kilos de Cannabis Sativa, avaluados en 66 millones de pesos, además de 51 plantas, $2.230.000 en efectivo y una balanza digital.

pdimarihuanapuq
PS 1

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

Talleres MJH 1

AUTONOMÍA, CREATIVIDAD Y TERRITORIO: MUJERES QUE TRANSFORMAN SU PRESENTE

plansalmon

PLAN SALMÓN 2050 AMPLÍA SU ALCANCE CON SESIÓN EN PUNTA ARENAS

diputadobianchih2v

PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE AVANZA EN LA CÁMARA Y GOBIERNO RECOGE INDICACIÓN PARA QUE EL 1% QUEDE EN MAGALLANES PARA OBRAS SOCIALES

