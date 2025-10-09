DIPUTADO CARLOS BIANCHI CELEBRA AVANCE DEL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CON BENEFICIO DIRECTO PARA MAGALLANES "ESE 1% VA A TENER UN CARACTER PRIORITARIAMENTE SOCIAL"

Esta mañana, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi, abordó una serie de temas relevantes para la comunidad regional, entre ellos los avances del proyecto de hidrógeno verde, la admisibilidad de su recurso judicial para frenar las alzas de la luz y la entrega de kits de emergencia en el marco de la prevención energética.

Respecto del proyecto de hidrógeno verde, Bianchi destacó que la Cámara de Diputados aprobó la incorporación de una indicación presentada por él, mediante la cual se establece que el 1% de los beneficios de la industria quedará en la región de Magallanes, con preferencia en obras de carácter social. “Pudo haber sido mejor, pero fue lo que fue; logramos un hecho histórico”, expresó el parlamentario,.

El diputado señaló que esta modificación representa un paso significativo para que los habitantes de la región perciban beneficios directos. “Una vez que comience a operar la industria del H2V, ese 1% va a tener un carácter prioritariamente social y esto también tendrá un impacto en materia energética en beneficio de los vecinos”, explicó, añadiendo que los recursos podrían destinarse, por ejemplo, a la instalación de paneles solares.

Además, Bianchi valoró que se haya corregido un aspecto clave del proyecto: “Logramos otro hecho más que tiene que ver con que ese 1% y las empresas tenían toda la razón, no podía ser pagado al momento de obtener el RCA; eso hacía que cualquier inversión se viera mucho más complicada”. No obstante, advirtió que aún “quedó pendiente lo que tiene que ver con mejores y mayores resguardos para tener certezas jurídicas en materia ambiental”, subrayando la importancia de equilibrar la protección del medioambiente con la viabilidad de los proyectos.

El parlamentario también informó que la Corte de Apelaciones declaró admisible y acogió a tramitación el recurso que presentó para frenar las alzas en las cuentas de luz, medida que calificó como una señal positiva en defensa de los consumidores. “Manifestamos nuestra satisfacción por este avance, que deberá ser respondido a la brevedad por la empresa de energía”, señaló.

Finalmente, el diputado anunció la entrega de más de 300 kits de emergencia energética, fruto de un trabajo conjunto con el Ministerio de Energía y el seremi de la cartera en Magallanes. “Logramos con el Ministerio de Energía y con la muy buena labor que ha hecho el seremi de Energía, se van a entregar más de 300 kits de emergencia con un panel, con cargadores para celulares, etc. Es un kit muy bonito que es para entregárselos a adultos mayores, agrupaciones, juntas de vecinos”, detalló Bianchi, destacando que estos dispositivos portátiles “entregan energía en caso de que haya cortes, tienen cargadores de celulares, linternas, y es muy bonito”.

