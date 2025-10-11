Punta Arenas,
11 de octubre de 2025

PATY COFRÉ Y MAURICIO FLORES PROMETEN RISAS ESTE SÁBADO EN DREAMS

Connotados humoristas nacionales presentarán su exitoso show titulado “La Zorra Del Desierto”, en el Restobar Lucky 7. ​

foto mauro flores y paty cofre, zorra del desierto

Dueños de un carisma que traspasa generaciones y con un sentido del humor que a nadie deja indiferente, La actriz y comediante Patricia Cofré (la tía Paty) y el humorista  Mauricio Flores se reencontrarán este sábado con el público de la Región de Magallanes. La cita es el escenario de la sala de juegos desde pasadas las 23:00 horas ocasión en la que los afamados artistas darán rienda suelta a una rutina que, según señalan, sacará risas de principio a fin. “Esta vez llevaremos la rutina denominada “La Zorra Del Desierto” donde Patricia encarna a una paciente y yo soy su médico ginecólogo”, adelantó Flores en conversación con este medio.

Como es propio de su estilo multifacético, la puesta en escena tiene un segundo acto donde Flores presenta a una distinguida artista (“La Zorra del Desierto”) desarrollándose una hilarante rutina que incluye los clásicos 15 segundo de Cofré.

Regreso

Consultado por esta posibilidad de volver a entretener al público de la Región, con un show formato casino, el ex Melame dijo que es un honor poder estar frente a un público extremadamente cariñoso y receptivo y más aún poder hacerlo junto a Cofré. “Sólo tengo lindos recuerdos de las presentaciones en Dreams. Y hoy, compartir escenario con la diva de Chile, la reina de las revistas, es un honor que agradezco a la vida”, confidenció Mauricio Flores.

“La Zorra del Desierto” arranca pasadas las 23:00 horas de este sábado y se accede gratis con la entrada al centro de entretención local. Sin duda un buen momento para reír de buena gana.


FOTO NINA LA QUE BRILLA

“NINA LA QUE BRILLA” Y SUS ÉXITOS LLEGAN A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

Noticias
Relacionadas
RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


20251007_105601

IMPARTEN UN TALLER DE ARTE A ESTUDIANTES DEL COLEGIO ANDINO EN LA CÁRCEL DE PUNTA ARENAS

Noticias
Destacadas
EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA SE REFIEREN A LA EDICIÓN DEL LIBRO 100 AÑOS DE MARINO MUÑOZ LAGOS

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

ESCUELA PATAGONIA EXPUSO EXITOSA EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN ENCUENTRO CON ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS

DIPUTADO MATHESON DESTACA CREACIÓN DE DEFENSORÍA DE LAS VÍCTIMAS

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales