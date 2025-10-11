PATY COFRÉ Y MAURICIO FLORES PROMETEN RISAS ESTE SÁBADO EN DREAMS

Dueños de un carisma que traspasa generaciones y con un sentido del humor que a nadie deja indiferente, La actriz y comediante Patricia Cofré (la tía Paty) y el humorista Mauricio Flores se reencontrarán este sábado con el público de la Región de Magallanes. La cita es el escenario de la sala de juegos desde pasadas las 23:00 horas ocasión en la que los afamados artistas darán rienda suelta a una rutina que, según señalan, sacará risas de principio a fin. “Esta vez llevaremos la rutina denominada “La Zorra Del Desierto” donde Patricia encarna a una paciente y yo soy su médico ginecólogo”, adelantó Flores en conversación con este medio.

Como es propio de su estilo multifacético, la puesta en escena tiene un segundo acto donde Flores presenta a una distinguida artista (“La Zorra del Desierto”) desarrollándose una hilarante rutina que incluye los clásicos 15 segundo de Cofré.

Regreso

Consultado por esta posibilidad de volver a entretener al público de la Región, con un show formato casino, el ex Melame dijo que es un honor poder estar frente a un público extremadamente cariñoso y receptivo y más aún poder hacerlo junto a Cofré. “Sólo tengo lindos recuerdos de las presentaciones en Dreams. Y hoy, compartir escenario con la diva de Chile, la reina de las revistas, es un honor que agradezco a la vida”, confidenció Mauricio Flores.

“La Zorra del Desierto” arranca pasadas las 23:00 horas de este sábado y se accede gratis con la entrada al centro de entretención local. Sin duda un buen momento para reír de buena gana.

