Punta Arenas,
26 de septiembre de 2025

PIERO DUHART LA VOZ DE “DE SALOON” LLEGA A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE SÁBADO

​El escenario del Lucky Seven de Dreams recibirá a Piero Duhart, voz de De Saloon, quien junto al guitarrista Lucas Pino ofrecerán un concierto acústico e íntimo, que comenzará pasadas las 23:00 horas

​Con más de dos décadas de trayectoria, De Saloon estrenó su álbum homónimo en 2003 y desde entonces se ha consolidado como una de las bandas más importantes del pop-rock chileno. Éxitos como “Té”, “Quiero hacerte feliz” y “Abrázame” los llevaron a sonar en todo Chile y a presentarse en escenarios internacionales como el Vive Latino en México y festivales en Corea del Sur.

 
Show

 
El espectáculo contará con dos guitarras electroacústicas y un repertorio que recorre los grandes clásicos de la banda penquista, como “Té”, “Quiero hacerte feliz” y “Abrázame”. “Este formato ha tenido una excelente recepción en distintas ciudades. En 2023 lo presentamos en Punta Arenas y fue un éxito total, por eso quisimos volver con la misma energía, pero en un espacio tan cercano como el Lucky Seven”, comentó Álvaro Guerrero, mánager de De Saloon.

 
Planes

 
La agrupación formada en Concepción en los años 90 se encuentra en plena etapa de trabajo. “Estamos preparando un nuevo disco que verá la luz pronto y que vendrá acompañado de una gira nacional. Además, ya tenemos confirmada la participación en Lollapalooza 2026 y varias fechas en México y festivales internacionales”, adelantó Guerrero.

 
Formación

 
La banda está conformada por Piero Duhart (voz y guitarra), Roberto Arancibia (bajo), Ricardo Barrenechea (batería) y Lucas Pino (guitarra).En esta ocasión, será Piero junto a Lucas quienes representen a la agrupación en Magallanes, en un concierto especial pensado para disfrutar la música en su versión más íntima.


El show será este sábado, no antes de las 23:00 hrs, en el escenario del restobar Lucky 7, en el casino de juegos magallánico. El ingreso al evento es gratuito, portando la entrada al recinto.


EL REGGEATON SERÁ EL PLATO PRINCIPAL ESTE VIERNES CON “FRANCO EL GORILA” EN DREAMS PUNTA ARENAS

PDI PUNTA ARENAS REALIZA DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA PIRAMIDAL

​El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.

Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

WhatsApp Image 2025-09-26 at 3

CELEBRACIÓN DEL JUBILEO DE LA FAMILIA SE ABORDÓ EN EL PROGRAMA, Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?

srjpasecultural

JÓVENES EN REINSERCIÓN ACTIVARON "PASE CULTURAL"

