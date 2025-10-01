Punta Arenas,
1 de octubre de 2025

BRUNO ZARETTI LLEGA CON RENOVADO SHOW AXÉ A DREAMS PUNTA ARENAS ESTE VIERNES

​El brasileño promete hacer bailar a los asistentes desde pasadas las 23:00 horas en el Restobar Lucky 7.

​Bruno Zaretti, quien se hiciera famoso hace más de una década en Chile junto al fenómeno de Axe Bahía, subirá este viernes al escenario del restobar Lucky 7 del centro de entretención de Punta Arenas, donde será el invitado de honor del Casino Dreams, ocasión en la que hará gala de todo su talento y sensualidad, conversando, fotografiándose y entregando premios.

La jornada de Bruno tendrá, además de música, colores, interacción con el público y está previsto arranque pasadas las 23:00 horas, ocasión en que el joven carioca espera desplegar toda su gracia para animar al público femenino.

“Quiero invitar desde ya a todas las mujeres de la Región De Magallanes, para que juntos armemos una buena noche este finde semana y podamos disfrutar todos con muchas sorpresas y sensualidad la llegada de la primavera. Por mi parte yo voy con el mejor ánimo para acompañarlas en esa jornada”, señaló el mismo artista al ser consultado sobre las características que tendrá su intervención.

“Para mí es muy grato compartir con la gente en Chile y recibir el cariño, en especial el femenino, ya que son ellas quienes nos alegran la vida a todos nosotros. En Dreams estrenaré un renovado show que hace poco gustó mucho en la fiesta de La Pampilla en el norte”, apuntó Zaretti, quien se ha enfocado en los shows masivos.

Por todos estos antecedentes sin duda la de este viernes será una jornada llena de emociones y sensaciones. El acceso al show es gratis con la entrada al casino magallánico cuyo importe total es en beneficio fiscal.



PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

