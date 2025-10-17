Punta Arenas,
17 de octubre de 2025

EL CANTANTE STO DEBUTA EN VIVO CON UN SHOW ESPECIAL EN "LA OTRA AVENIDA" Y ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE CINCO TEMAS INÉDITOS

​Sebastián Soto, conocido artísticamente como STO, se presentará el próximo 18 de octubre junto al productor Matías Oyarzún (Minuto Cero), en lo que será su primer concierto oficial.

stomusica

​La escena musical local se prepara para el debut en vivo del cantante Sebastián Soto, conocido por su nombre artístico STO. El artista ofrecerá su primer concierto oficial el próximo sábado 18 de octubre a las 23:00 horas en el local "La Otra Avenida".

 
El evento marca un hito en la carrera del joven artista, quien no solo se presentará por primera vez ante el público, sino que también aprovechará la ocasión para mostrar cinco nuevos temas inéditos que pronto estarán disponibles en su cuenta de Spotify.

 
"Espero que esta presentación sea un hito en mi carrera. Es mi primer show y es una oportunidad increíble para conectar con la gente y mostrarles el material en el que hemos estado trabajando", comentó STO durante uno de sus ensayos.
Para esta importante presentación, STO contará con un acompañante de lujo: el productor musical Matías Oyarzún, conocido en el medio como Minuto Cero, quien se encargará de la dirección musical del espectáculo.

 
Detalles del Concierto

 
El evento está diseñado para ser una noche completa de música. Además del debut de STO, el público podrá disfrutar de la presentación de la banda Afelio, que tocará en el mismo lugar.

 
La invitación es para el sábado 18 de octubre a las 23:00 horas en el local La Otra Avenida, ubicado en la esquina de calle Carrera Pinto con Bernardo O’Higgins.

ARTE Y NATURALEZA SE ENCUENTRAN EN LA EXPOSICIÓN “BOSQUE MAREAL” DE LA ARTISTA GEHOMARA GUMAS

CHILE IMPULSA SU OFERTA TURÍSTICA EN LAS RUEDAS DE NEGOCIOS Y ESPACIOS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL EN LA ATWS 2025

​Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.

ALEJANDRA PINO MONTERO ASUMIÓ COMO SECRETARIA TITULAR DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS

EL CANTANTE STO DEBUTA EN VIVO CON UN SHOW ESPECIAL EN "LA OTRA AVENIDA" Y ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE CINCO TEMAS INÉDITOS

IMPORTANTE INCAUTACIÓN DE PRODUCTOS ENTRE ADUANAS Y CARABINEROS EN PUERTO NATALES

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

ALEJANDRO TORO SANCHEZ INVITA A RECORRER LA HISTORIA VIVA DE MAGALLANES EN SU TIENDA-MUSEO “VIEJA PATAGONIA”

