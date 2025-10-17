EL CANTANTE STO DEBUTA EN VIVO CON UN SHOW ESPECIAL EN "LA OTRA AVENIDA" Y ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE CINCO TEMAS INÉDITOS

​La escena musical local se prepara para el debut en vivo del cantante Sebastián Soto, conocido por su nombre artístico STO. El artista ofrecerá su primer concierto oficial el próximo sábado 18 de octubre a las 23:00 horas en el local "La Otra Avenida".



El evento marca un hito en la carrera del joven artista, quien no solo se presentará por primera vez ante el público, sino que también aprovechará la ocasión para mostrar cinco nuevos temas inéditos que pronto estarán disponibles en su cuenta de Spotify.



"Espero que esta presentación sea un hito en mi carrera. Es mi primer show y es una oportunidad increíble para conectar con la gente y mostrarles el material en el que hemos estado trabajando", comentó STO durante uno de sus ensayos.

Para esta importante presentación, STO contará con un acompañante de lujo: el productor musical Matías Oyarzún, conocido en el medio como Minuto Cero, quien se encargará de la dirección musical del espectáculo.



Detalles del Concierto



El evento está diseñado para ser una noche completa de música. Además del debut de STO, el público podrá disfrutar de la presentación de la banda Afelio, que tocará en el mismo lugar.



La invitación es para el sábado 18 de octubre a las 23:00 horas en el local La Otra Avenida, ubicado en la esquina de calle Carrera Pinto con Bernardo O’Higgins.



