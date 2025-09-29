Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

29 de septiembre de 2025

DOMINGO 05 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ 6° VERSIÓN DE LA COMPETENCIA DE CICLISMO “LA RUTA DE LAS PEDALERAS” DESDE VILLA TEHUELCHES A PUNTA ARENAS

​Las inscripciones aún se encuentran abiertas hasta el día viernes 03 de octubre 19:00hrs. incluyendo este año una categoría de 45 kilómetros en bicicleta de MTB.

COMPETENCIA PEDALERAS 2

​El Club Deportivo Pedaleras del Sur realizará el próximo domingo 05 de octubre la sexta versión de su tradicional competencia de ciclismo de Villa Tehuelches a Punta Arenas, “La Ruta de las Pedaleras”.

Desde la agrupación informaron que para el desarrollo de la competencia se ocupará la Ruta 9 Norte, calzada de norte a sur desde las 10 a las 15 horas, por lo que piden máxima precaución a quienes transiten por la carretera en este tramo horario, ya que se encontrarán con las y los ciclistas en plena competencia.

Las inscripciones aún se encuentran abiertas hasta el día viernes 03 de octubre 19:00hrs. incluyendo este año una categoría de 45 kilómetros en bicicleta de MTB.

Las consultas se deben hacer al correo [email protected].


El Club Deportivo Pedaleras del Sur, invita a toda la comunidad Magallánica a apoyar la llegada de los ciclistas a la entrada de avenida Costanera, siendo su punto final el cruce de acceso a Muelle Mardones y recinto de la Zona Franca, entre 13:00 y 15:00hrs.

Las integrantes de la agrupación deportiva agradecieron el apoyo recibido de colaboradores y el municipio de Laguna Blanca para la realización del evento.

Puede solicitarse mayor información con Cristina Mandiola, en el +56 9 9871 0460

alcaldeporvenir

“HAY UNA SENSACIÓN BASTANTE AMARGA”: ALCALDE DE PORVENIR POR CANCELACIÓN DEL RALLY DE LA HERMANDAD 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

UN 60% DE AVANCE PRESENTA LA NUEVA SEDE SOCIAL DE LA POBLACIÓN CHAPARRO

Leer Más

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

​El nuevo edificio ofrecerá un diseño de vanguardia y contará con oficinas, salas multiuso y más de 300 m² destinados al uso de la comunidad.

SD 6
nuestrospodcast
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
VISITA A CDP PUERTO NATALES5

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
imagen 1 la memoria también se pinta

ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS CREAN OBRAS VISUALES INSPIRÁNDOSE EN LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE Y EL MUNDO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Afiche Tercer Concurso de Cuentos

INVITAN A PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO DE CUENTOS PARA ESTUDIANTES SECUNDARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv