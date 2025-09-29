DOMINGO 05 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ 6° VERSIÓN DE LA COMPETENCIA DE CICLISMO “LA RUTA DE LAS PEDALERAS” DESDE VILLA TEHUELCHES A PUNTA ARENAS

​El Club Deportivo Pedaleras del Sur realizará el próximo domingo 05 de octubre la sexta versión de su tradicional competencia de ciclismo de Villa Tehuelches a Punta Arenas, “La Ruta de las Pedaleras”.



Desde la agrupación informaron que para el desarrollo de la competencia se ocupará la Ruta 9 Norte, calzada de norte a sur desde las 10 a las 15 horas, por lo que piden máxima precaución a quienes transiten por la carretera en este tramo horario, ya que se encontrarán con las y los ciclistas en plena competencia.



Las inscripciones aún se encuentran abiertas hasta el día viernes 03 de octubre 19:00hrs. incluyendo este año una categoría de 45 kilómetros en bicicleta de MTB.



Las consultas se deben hacer al correo [email protected].





El Club Deportivo Pedaleras del Sur, invita a toda la comunidad Magallánica a apoyar la llegada de los ciclistas a la entrada de avenida Costanera, siendo su punto final el cruce de acceso a Muelle Mardones y recinto de la Zona Franca, entre 13:00 y 15:00hrs.



Las integrantes de la agrupación deportiva agradecieron el apoyo recibido de colaboradores y el municipio de Laguna Blanca para la realización del evento.



Puede solicitarse mayor información con Cristina Mandiola, en el +56 9 9871 0460



