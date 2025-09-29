29 de septiembre de 2025
DOMINGO 05 DE OCTUBRE SE REALIZARÁ 6° VERSIÓN DE LA COMPETENCIA DE CICLISMO “LA RUTA DE LAS PEDALERAS” DESDE VILLA TEHUELCHES A PUNTA ARENAS
Las inscripciones aún se encuentran abiertas hasta el día viernes 03 de octubre 19:00hrs. incluyendo este año una categoría de 45 kilómetros en bicicleta de MTB.
El Club Deportivo Pedaleras del Sur realizará el próximo domingo 05 de octubre la sexta versión de su tradicional competencia de ciclismo de Villa Tehuelches a Punta Arenas, “La Ruta de las Pedaleras”.
Desde la agrupación informaron que para el desarrollo de la competencia se ocupará la Ruta 9 Norte, calzada de norte a sur desde las 10 a las 15 horas, por lo que piden máxima precaución a quienes transiten por la carretera en este tramo horario, ya que se encontrarán con las y los ciclistas en plena competencia.
Las consultas se deben hacer al correo [email protected].
El Club Deportivo Pedaleras del Sur, invita a toda la comunidad Magallánica a apoyar la llegada de los ciclistas a la entrada de avenida Costanera, siendo su punto final el cruce de acceso a Muelle Mardones y recinto de la Zona Franca, entre 13:00 y 15:00hrs.
Las integrantes de la agrupación deportiva agradecieron el apoyo recibido de colaboradores y el municipio de Laguna Blanca para la realización del evento.
Puede solicitarse mayor información con Cristina Mandiola, en el +56 9 9871 0460