Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

14 de octubre de 2025

SLEP MAGALLANES INFORMA SOBRE CUPOS DISPONIBLES Y APERTURA DE POSTULACIONES EN JARDINES INFANTILES PÚBLICOS

Buenos días región

slepmultopostulador

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la profesional de Educación Inicial de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Magallanes, Silvia Pérez, junto a la directora del Jardín Infantil Archipiélago de Chiloé, Victoria Álvarez, entregaron detalles sobre la nueva plataforma de información de cupos y matrícula en jardines infantiles que busca acercar a las familias al proceso educativo desde la primera infancia.

Durante la entrevista, se destacó que las postulaciones para el año 2026 en las unidades educativas de educación parvularia del SLEP Magallanes comenzarán el próximo 20 de octubre, instancia que permitirá a las familias conocer de manera clara y actualizada la disponibilidad de cupos y niveles en cada establecimiento.

En Punta Arenas, el servicio cuenta con tres jardines infantiles con salas cuna: Piececitos de Niño, ubicado en el sector de Río Seco; Nelda Panicucci; y Archipiélago de Chiloé. El primero dispone de dos niveles —sala cuna mixta y niveles medios mixtos— con un total de 48 cupos, y ha sido reconocido a nivel nacional por la Agencia de Calidad de la Educación por mantener procesos “intachables en la entrega de la educación”.

Por su parte, el Jardín Infantil Nelda Panicucci actualmente cuenta con seis niveles, mientras que el Jardín Infantil Archipiélago de Chiloé dispone de cuatro niveles y se caracteriza por su sello intercultural, además de su trabajo articulado con la Seremi de Salud en la implementación de iniciativas TEA (Trastorno del Espectro Autista) en la región.

Ambas profesionales enfatizaron la importancia de esta nueva herramienta digital como un avance en la transparencia, accesibilidad y acompañamiento a las familias, permitiendo que los procesos de matrícula sean más simples y equitativos para todos los niños y niñas de la educación inicial en Magallanes.


cmladinic

“NO PARECE BIEN QUE ALGUNOS SERVICIOS PREGUNTEN RESPECTO A SITUACIONES QUE ESTÁN TOTALMENTE FUERA DE SU MATERIA”: CARLOS MLADINIC LLAMA A PERTINENCIA EN PROCESOS DE EVALUACIONES AMBIENTALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU INVERTIRÁ DOS MIL MILLONES EN LA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY

Leer Más

​El proyecto contempla obras en accesibilidad universal, iluminación y cierre perimetral, para recuperar este emblemático espacio público de Punta Arenas.

​El proyecto contempla obras en accesibilidad universal, iluminación y cierre perimetral, para recuperar este emblemático espacio público de Punta Arenas.

maría behety cerro a playa
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-10-15 at 12

POLAR COMUNICACIONES DA INICIO A LA CAMPAÑA DEL JUGUETE 2025: UNA CRUZADA SOLIDARIA QUE LLEVA ALEGRÍA A LA INFANCIA MAGALLÁNICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
liliana

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Afiche_FestivalPW

EN PUERTO WILLIAMS SE DESARROLLÓ EL PRIMER FESTIVAL DE NATURALEZA AUSTRAL: VIDA MARINA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Hortencia Fuentes

ARTESANA DE MAGALLANES PARTICIPA EN V ENCUENTRO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y COMUNIDADES PORTAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909