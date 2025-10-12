DISEÑADOR CHILENO GANA CONCURSO ANTÁRTICO INTERNACIONAL

El diseñador gráfico magallánico Pablo Ruiz Teneb, del Instituto Antártico Chileno (INACH), fue elegido como ganador del concurso internacional para crear el nuevo logotipo oficial de SCARFISH, el Grupo de Acción del Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) dedicado al estudio y conservación de peces del océano Austral.







Sobre su motivación inicial, Pablo comentó: "Ganar fue una grata sorpresa. Estoy más que contento y espero que esto sea un puente para hablar de arte y diseño en SCAR".







Su propuesta fue escogida entre las presentadas por participantes de distintos países, tras un proceso evaluado por un panel internacional.







Respecto al concepto visual que inspiró su diseño, señaló: "El logo es como una suerte de peces linterna girando en torno a la Antártica, protegiéndola y en sintonía con la corriente circumpolar".







SCARFISH (SCAR Group of Action on Fishes) reúne a investigadoras, investigadores y especialistas que buscan fortalecer la colaboración científica y la comunicación entre la comunidad académica y quienes toman decisiones sobre los ecosistemas marinos antárticos. El nuevo logotipo permitirá reforzar la identidad visual del grupo y aumentar su visibilidad a nivel internacional.







Desde su rol en INACH, Pablo destacó la dimensión pública y científica de su trabajo: "El trabajo que hacemos en INACH representa a un país. No es solo algo personal: también es una forma de aportar a la divulgación antártica desde el diseño".







Pablo Ruiz Teneb se desempeña desde hace varios años en el Departamento de Comunicaciones y Educación de INACH, donde ha asumido la dirección de Arte y ha desarrollado la ilustración científica y proyectos crossmedia vinculados a la divulgación polar. Su trabajo ha contribuido a acercar los contenidos antárticos a públicos diversos mediante publicaciones, campañas y materiales educativos.







También valoró la proyección de este logro desde Magallanes: "Es interesante saber que desde tan lejos, desde Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártica, uno puede participar en estas instancias y ser visible en varios lados".







Aunque inicialmente no pensaba postular, reconoció el impulso clave de su entorno. Agradeció especialmente a los investigadores César Cárdenas y Lorena Rebolledo, quienes lo animaron a participar cuando no tenía pensado competir.







Finalmente, proyectó lo que este hito puede abrir hacia adelante: "Espero que este logro abra oportunidades afuera y que el diseño también convoque, comunique y llame la atención desde Magallanes hacia el mundo".







El reconocimiento de SCARFISH destaca no solo su trayectoria creativa, sino también el aporte del talento magallánico y chileno al ámbito de la ciencia antártica.

