Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de octubre de 2025

DESTACAN LEY QUE OTORGARÁ RECONOCIMIENTO JURÍDICO A DETENIDOS DESAPARECIDOS

Iniciativa que finalmente se convertirá en ley tras ser aprobada en su tercer trámite por la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. ​

SUBSECRETARIA DANIELA QUINTANILLA ACTO DESAPARICIÓN FORZADA

En 2022, diputadas y diputados de diversos sectores presentaron una moción con la finalidad de establecer la calificación legal de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de 1973 a 1990, iniciativa que finalmente se convertirá en ley tras ser aprobada en su tercer trámite por la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Al respecto, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, valoró este reconocimiento jurídico a los detenidos desaparecidos durante la dictadura, a 52 años del golpe de Estado, el cual forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

Explicó que el proyecto crea un registro público, gratuito y digital, que será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya base será una nómina elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, incorporando antecedentes provenientes de comisiones de verdad de verdad sobre violaciones a los derechos humanos y también de sentencias judiciales de procesos penales regulados por la Ley 20.377 (que considera desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o personas que actúan bajo su consentimiento).

 De esta manera, agregó que “el Estado podrá reconocer oficialmente su ausencia, otorgar a sus familiares certificados gratuitos que acrediten dicha condición y brindar una herramienta de reparación simbólica clave a través de este certificado. La inscripción consignará el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad efectiva o aproximada de la persona al momento de su desaparición. Igualmente, la fecha en que fue arrestada, detenida, secuestrada o privada de libertad de cualquier otra forma”.

La autoridad valoró este registro oficial como una forma de reparación que dignifica a las víctimas y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Además, es un paso clave en el desafío de fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, para esclarecer las trayectorias de las víctimas y apoyar las investigaciones judiciales. Esto, al reafirmar que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura cívico militar, y avanzar para que en nuestro país nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió durante aquel oscuro periodo de nuestra historia.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Leer Más

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


REUNIÓN EN MOP (3)
nuestrospodcast
DSC01107

SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
SUBSECRETARIA DANIELA QUINTANILLA ACTO DESAPARICIÓN FORZADA

DESTACAN LEY QUE OTORGARÁ RECONOCIMIENTO JURÍDICO A DETENIDOS DESAPARECIDOS

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-10-10 at 4

PUERTO NATALES SE PREPARA PARA UN AÑO CLAVE: NUEVA INFRAESTRUCTURA POLICIAL Y CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO AVENTURA 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
MINVU - Inicio adscripción al proyecto DS19-PUH_1

AVANZA “CIUDAD DE LOS VIENTOS” EN PUNTA ARENAS: AUTORIDADES DAN A CONOCER PROCESO DE ADSCRIPCIÓN PARA 250 SOLUCIONES HABITACIONALES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.