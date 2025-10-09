DIRECTOR REGIONAL DE FOSIS INVITA A LA COMUNIDAD A VISITAR MUESTRA DE ARTESANAS HASTA EL 12 DE OCTUBRE EN CASINO DREAMS Y EXPLICA BENEFICIOS DEL MONOTRIBUTO SOCIAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director regional de FOSIS, Felipe Jeria Palma, abordó una serie de iniciativas impulsadas por la institución en la Región de Magallanes, destacando su compromiso con la equidad, la autonomía familiar y el impulso al emprendimiento local.

En primer lugar, Jeria destacó la alianza entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y el FOSIS, que permitió certificar a este último como la primera institución pública en finalizar el programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género. Este reconocimiento busca reducir brechas en los espacios laborales, promoviendo ambientes más inclusivos y equitativos.

Asimismo, el director regional valoró el cierre del programa Acción, que permitió que 28 familias de Punta Arenas culminaran un proceso transformador hacia la autonomía y el fortalecimiento familiar. A través de un acompañamiento personalizado, las familias participantes lograron mejorar sus vínculos y fortalecer sus capacidades para avanzar hacia una mayor independencia social y económica.

Durante la entrevista, Jeria también invitó a la comunidad a visitar la muestra de artesanía que se desarrolla en el Casino Dreams de Punta Arenas, la cual estará abierta desde el 6 hasta el 12 de octubre, donde emprendedores locales exhiben y comercializan sus productos elaborados con identidad regional.

Finalmente, el director explicó los alcances del nuevo Monotributo Social, un régimen tributario simplificado que busca impulsar a personas emprendedoras pertenecientes al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. Este sistema considera un único pago mensual de 0.5 UTM (aproximadamente $35.000) que cubre las obligaciones tributarias y otorga acceso al seguro social, Ley Sanna y cotizaciones previsionales.

Jeria destacó que esta medida permitirá fortalecer la seguridad social y fomentar la integración ciudadana, al facilitar la formalización de pequeños emprendimientos y permitir que sus beneficiarios “no solo contribuyan al desarrollo del país, sino que también adquieran la capacidad de exigir y hacer efectivos sus derechos sociales”.





