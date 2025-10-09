Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES VESPERTINOS MARCA VISITA DE SUPERINTENDENTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES

“Que decidan continuar con sus estudios a pesar de haber tenido interrupciones a lo largo de su trayectoria educativa, es muy destacable”, afirmó Loreto Orellana, en su encuentro con la comunidad del Liceo Sara Braun de Punta Arenas.

estudiantesvespertinos

​Hasta el Liceo Sara Braun de Punta Arenas, establecimiento con más de 100 años de historia, llegó la superintendenta de Educación, Loreto Orellana Zarricueta, en el marco de su visita a la región de Magallanes. Acompañada por el fiscal de la institución, Miguel Zárate, y por la directora regional de la Supereduc, Mónica Miranda, participó de un conversatorio con las y los estudiantes de educación vespertina, equipos directivo y docente, que encabeza el director del liceo, Néstor Ríos.
En el encuentro, realizado el lunes por la tarde-noche, se habló de la importancia de la modalidad de Tercera Jornada, en recintos que durante el día funcionan como escuelas y liceos, y que en las jornadas vespertinas ofrecen Educación de Adultos, además de los desafíos que implica lograr complementar la educación con las obligaciones laborales.
“Que decidan continuar con sus estudios a pesar de haber tenido interrupciones a lo largo de su trayectoria educativa, es muy destacable. Este establecimiento demuestra el derecho a la educación que tienen las personas en cualquier momento de su vida”, afirmó Loreto Orellana, quien por primera vez asistió a un establecimiento de estas características.
El martes, en tanto, en la Escuela Elba Ojeda Gómez, que imparte enseñanza desde la Educación Parvularia hasta Octavo Año Básico en Jornada Escolar Completa, la autoridad recorrió las instalaciones del recinto y participó de una exposición donde las propias niñas y niños dieron cuenta de las iniciativas que desarrollan para mejorar la convivencia escolar.
“Estoy gratamente sorprendida de las distintas iniciativas de convivencia que tienen en la escuela. Esta visita nos permitió conocer desde la propia voz de sus niñas y niños la importancia de la convivencia y de contar con ambientes de buen trato y de relaciones positivas. Destaco también que acá se le da espacio a un alto porcentaje de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, lo que sin duda enriquece los espacios de inclusión en la escuela”, sostuvo la autoridad nacional.
Para cerrar las jornadas de diálogo con comunidades educativas, las autoridades de la Supereduc sostuvieron un provechoso encuentro con una decena de centros de alumnos de distintos establecimientos de la región, públicos y particulares subvencionados. El objetivo fue generar un espacio de información y orientación, para conocer inquietudes del estudiantado, debatir sobre sus reglamentos internos y establecer un marco de acción con la misma participación de ellos
Agenda sectorial
Durante su estadía en Magallanes, la superintendenta Orellana, junto con el fiscal Zárate y la directora Miranda se reunieron con el seremi de Educación, Valentín Aguilera, y con la jefa de la Macrozona Austral de la Agencia de la Calidad de la Educación, Mónica Cerro.
En el encuentro, las autoridades dialogaron respecto al estado de las denuncias relacionadas a convivencia, debido a que se han registrado algunos hechos de violencia en la región, y se abordaron las estrategias de coordinación que funcionan entre las distintas instituciones del sistema educativo ante hechos graves o de connotación pública.
“Actualmente está funcionando en la región una mesa que dirige el delegado presidencial, donde hay toda una estrategia para que tengamos espacios seguros en las comunidades educativas. Hoy yo también invito a la ciudadanía a poder informarse de eso y, en caso de que alguno de ustedes se vea enfrentado a esto, acudan a los organismos como la Seremi de Educación, la Delegación Presidencial o la Superintendencia de Educación, porque allí van a poder recibir orientación y acompañamiento en aquellos temas”, señaló la principal autoridad de la Supereduc.
Además, entre otras materias, se abordó como un objeto de análisis, el desarrollo del SLEP de Magallanes tras su primer año de funcionamiento. A su vez, el Seremi destacó la importante inversión en infraestructura que están desarrollando las autoridades nacionales y locales, a través del Ministerio de Educación y el Gobierno Regional, lo que se verá reflejado en los establecimientos públicos de la región.
La visita a la zona contempló también un encuentro con las y los funcionarios de la Dirección Regional de Magallanes, con el objetivo de revisar el cumplimiento de distintas metas institucionales, asociadas a fiscalización, protección de derechos, concientización y educación parvularia, entre otros temas.

pdijeferegional

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AVANZA “CIUDAD DE LOS VIENTOS” EN PUNTA ARENAS: AUTORIDADES DAN A CONOCER PROCESO DE ADSCRIPCIÓN PARA 250 SOLUCIONES HABITACIONALES

Leer Más

​Personas con subsidio DS1 vigente sin aplicar podrán postular a una de las 250 viviendas de este nuevo barrio de Punta Arenas, en el marco del Plan Urbano Habitacional y el Plan de Emergencia Habitacional.

​Personas con subsidio DS1 vigente sin aplicar podrán postular a una de las 250 viviendas de este nuevo barrio de Punta Arenas, en el marco del Plan Urbano Habitacional y el Plan de Emergencia Habitacional.

MINVU - Inicio adscripción al proyecto DS19-PUH_1
nuestrospodcast
estudiantesvespertinos

CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES VESPERTINOS MARCA VISITA DE SUPERINTENDENTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
estudiantesvespertinos

CONVERSATORIO CON ESTUDIANTES VESPERTINOS MARCA VISITA DE SUPERINTENDENTA A LA REGIÓN DE MAGALLANES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dialisisporvenir

PROFESIONALES SE CAPACITAN PARA UNA MEJOR ATENCIÓN EN DIÁLISIS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ministropardow

DIEGO PARDOW POR EL AJUSTE DE LOS OBJETIVOS DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE: “TENDREMOS QUE HACER UN CHEQUEO DE REALIDAD”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250