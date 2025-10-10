Punta Arenas,
10 de octubre de 2025

PROYECTOS SALMONICULTORES MILLONARIOS CONTINÚAN ENTRAMPADOS EN MAGALLANES

​Iniciativas de la industria, que en conjunto suman en torno a los 50 millones de dólares, cuentan con su RCA para operar, pero no pueden ser ejecutadas debido a la burocracia.

australnowa

Existen actualmente 59 solicitudes de concesión de salmón para la Región de Magallanes ingresadas hace más de ocho años que están entrampadas.

Son 676 hectáreas de superficie totales distribuidas en las comunas de Natales (18), Punta Arenas (3) y Río Verde (38), según reveló la Asociación de Salmonicultores de Magallanes a La Prensa Austral.

Desde hace cuatro años, la autoridad no entrega nuevas concesiones. En Magallanes existen actualmente 133 concesiones acuícolas autorizadas.

La paralización en el otorgamiento de concesiones mantiene a los proyectos “Piscicultura Leñadura” y “La Estancia” con Resolución de Calificación Ambiental aprobada, pero sin poder ser ejecutados.

El primero lleva entrampado más de 13 años y busca producir 3.750 toneladas de salmón, con una inversión de US$18 millones.

“La Estancia” fue aprobado en 2018 y pretende producir 3.600 toneladas anuales con una inversión de US$30 millones.

Entrampado por permisos en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas se encuentra también el proyecto de salmoducto de la empresa AquaChile en Natales.

Fuente: www.salmonexpert.cl


PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

