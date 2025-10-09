Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

9 de octubre de 2025

MAGALLANES CONCENTRA LAS PEORES CIFRAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DEL PAÍS EN 2025

​Durante el periodo marzo-julio, la región registró una asistencia promedio de 76,8%, muy por debajo del promedio nacional y lejos de la Región del Maule, que lidera con 90,7%.

Sigue-la-incertidumbre-por-el-retorno-a-clases-presenciales

​De acuerdo al último Reporte Nacional de Asistencia y Ausentismo Escolar (marzo-julio 2025), elaborado por Fundación Presente a partir de datos del Ministerio de Educación, la Región de Magallanes presenta la situación más crítica de Chile en materia de asistencia escolar.

 
Mientras la asistencia promedio nacional alcanzó un 88,1% Magallanes llegó a tan solo 76,8%, muy por debajo de la región del Maule, que lidera con 90,7%.

 
“La brecha de Magallanes con respecto a Maule es de más de 14 puntos. Esto significa que los estudiantes magallánicos enfrentan desventajas significativas para aprender y proyectarse a futuro”, señala Rebeca Molina, directora ejecutiva de Fundación Presente, organización que desde hace 11 años trabaja para combatir el ausentismo en Chile.

 
Por otro lado, solo en 2 de los 5 meses (mayo y junio) analizados, la asistencia de Magallanes logró superar levemente los niveles del mismo mes del año anterior, lo que evidencia que el problema no es solo coyuntural, sino sostenido en el tiempo.

 
Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike, advierte que “estas cifras no incluyen los días en que hubo paro o cuando hay situaciones climáticas, como cuando se congelan las cañerías. Esos días sin clases no se consideran como inasistencia, por lo que la situación real es aún más grave. Si no logramos que los niños y niñas asistan regularmente a la escuela estamos comprometiendo no solo sus aprendizajes, sino también su futuro y el desarrollo de la región”.

 
Ausentismo reiterado y en alza

 
En 2024, el 57,3% de los estudiantes de la región terminó el año con ausentismo crónico, frente al 43,1% nacional. En el periodo maro-julio 2025, esta cifra se disparó a 73,1%, la más alta registrada en nuestro país.

 
El ausentismo crónico -faltar el 10% o más de los días de clases, es decir, más de 20 días en el año- está asociado a menores aprendizajes, debilitamiento de la motivación escolar y mayores probabilidades de deserción.

 
“Que más de la mitad de los estudiantes de Magallanes esté en situación de ausentismo crónico es alarmante. Urge un plan regional que aborde las barreras estructurales y culturales que afectan la asistencia”, enfatiza Molina.

 
Un retroceso respecto al periodo pre-pandemia

 
En 2019, la asistencia promedio en Magallanes superaba el 90%. Hoy alcanza apenas un 76,8%, es decir, una pérdida de más de 13 puntos en cinco años. Si bien a nivel nacional aún no se recuperan los niveles pre-pandemia, el rezago de Magallanes es mucho más pronunciado.

 
¿Cómo revertir la tendencia?

 
Fundación Presente recomienda medidas como:

 
Fortalecer el monitoreo de asistencia con información en tiempo real.
Asegurar condiciones de transporte y apoyo logístico en una región con fuertes particularidades geográficas y climáticas.
Desarrollar campañas locales que refuercen el valor de la asistencia cotidiana como derecho y deber educativo.

 
“Magallanes tiene la oportunidad de revertir esta tendencia en el segundo semestre si las comunidades educativas, las familias y las autoridades ponen la asistencia escolar en el centro de las prioridades”, concluye Molina.

 
Por su parte, desde la región, Francisca Vogt agrega: “Magallanes enfrenta un desafío enorme, pero también tiene una oportunidad: si tomamos consciencia de esta brecha y trabajamos unidos, podemos cambiar la tendencia y asegurar que los niños y niñas de nuestra región desarrollen todo su potencial”.





salmones2

PLAN SALMÓN 2050: ¿POR QUÉ EN MAGALLANES NO ASPIRAMOS A SER NORUEGA? (POR CLAUDIO ANDRADE)

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

Leer Más

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

PLAZA CIVICA (7)
nuestrospodcast
CR 3

MUNICIPIO PRESENTÓ DISEÑO DEL FUTURO PARQUE RAMÓN RADA A VECINOS DEL SECTOR

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
CR 3

MUNICIPIO PRESENTÓ DISEÑO DEL FUTURO PARQUE RAMÓN RADA A VECINOS DEL SECTOR

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
marcelocortinez

"DESDE UNA ÓPTICA DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO NO ES BUENO HABLAR DE IMPUESTOS CUANDO SON INDUSTRIAS EN DESARROLLO” PLANTEA EL CONSULTOR MARCELO CORTÍNEZ

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
PuntaArenas

NUEVAS PRECIPITACIONES AZOTARÁN A AYSÉN Y MAGALLANES A PARTIR DE ESTE MARTES: LLEGARÁN CON VIENTO DE 100 KM/H

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250