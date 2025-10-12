Punta Arenas,
12 de octubre de 2025

TALENTO Y EMOCIÓN MARCARON EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR PATRICIA MUÑOZ

Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría. ​

FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR 2025 (2)

Con un Teatro Municipal José Bohr repleto y un público que acompañó con pancartas, ovaciones y aplausos, se desarrolló el VIII Festival de la Voz del Adulto Mayor de Punta Arenas, los días 10 y 11 de octubre, en una nueva edición del certamen que busca reconocer el talento, la energía y el espíritu artístico de las personas mayores de la comuna.

El evento, organizado por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), contó con una preselección realizada el 7 de octubre, donde participaron 15 intérpretes, de los cuales 10 clasificaron para la gran final. Ambos días de festival comenzaron a las 19:30 horas, con un ambiente lleno de entusiasmo, música y emoción.

Durante la primera jornada se presentaron los artistas invitados David Toledo y Nikol Vera, mientras que el cierre de este sábado estuvo a cargo de Wildo y Alexandra, con su tributo a Cecilia, y de Emilio Valdés, ganador de la versión 2023.

El jurado, compuesto por los músicos José Sotomayor, Marcos Vargas y Carlos Chávez, tuvo la difícil tarea de evaluar a los finalistas, quienes ofrecieron un espectáculo de gran nivel. Finalmente, el primer lugar fue para Patricia Muñoz, con la interpretación de "Piensa en mí"; el segundo lugar lo obtuvo Héctor Rivera, con "El triste"; y el tercero, Manuel Barrera, con "El pájaro chogüi".

Además, todos los finalistas recibieron un galvano de participación, y el público tuvo la oportunidad de elegir al intérprete más popular mediante votación directa. Los premios principales consistieron en $600.000 para el primer lugar, $400.000 para el segundo y $300.000 para el tercero, junto a sus respectivos galardones.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la energía y alegría vividas durante el festival. "Tal como se vio con el público, esta es una excusa para pasarlo bien, para disfrutar. Conversé con varios participantes y muchos me contaron que los animaron a inscribirse, que al principio no fue fácil, pero lo hicieron con un desplante y un talento impresionantes. Fue un show espectacular, con gran animación y un público alegre y participativo. Lo que buscamos como Municipalidad es justamente eso: generar espacios para compartir", señaló.

Radonich adelantó que ya se trabaja en la próxima versión. "Estamos preparando lo que será el noveno Festival de la Voz del Adulto Mayor 2026. Invitamos a todos los vecinos a participar, tanto como competidores como parte del público, porque este es un espectáculo hecho con mucho cariño por la Municipalidad y Dideco", concluyó la autoridad comunal.

Por su parte, Patricia Muñoz, ganadora del certamen, se mostró profundamente emocionada. "Realmente no me lo esperaba porque había muy buenas voces. Pensé que podría estar entre las tres primeras, pero nunca imaginé ganar. Me emocioné tanto, casi me morí de la alegría. Es primera vez que participo en un evento así y estoy muy feliz", expresó.

La cantante dedicó su triunfo a su madre, de 86 años, quien la acompañó entre el público. "A mi madre, que la amo mucho y que todavía tengo conmigo. Ella siempre está presente en todo lo que hago", señaló entre lágrimas.

Con esta edición, el Festival de la Voz del Adulto Mayor volvió a demostrar que la música no tiene edad y que el entusiasmo, el talento y las ganas de compartir siguen siendo protagonistas en la vida cultural de Punta Arenas.




FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR (2)

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

TALENTO Y EMOCIÓN MARCARON EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR PATRICIA MUÑOZ

Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


DSC01107

SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

