Punta Arenas,
28 de septiembre de 2025

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas. ​

FESTIVAL DEL ADULTO MAYOR (2)

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la apertura de las inscripciones para participar en la octava versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor, iniciativa que se desarrollará el viernes 10 y sábado 11 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr.

El encargado de Eventos del municipio, Javier Biskupevic, explicó que podrán participar todas las personas mayores de 60 años, hombres y mujeres, que deseen interpretar canciones en español. “Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de octubre. Se pueden retirar en la Unidad de Adulto Mayor, ubicada en Covadonga 063, o en la Unidad de Eventos, en Independencia 826 Interior”, indicó.

El festival contempla una primera jornada con diez intérpretes seleccionados, de los cuales cinco avanzarán a la final del sábado. “Es una actividad abierta a toda la comunidad, por lo que extendemos la invitación a acompañar y apoyar a quienes participen”, agregó Biskupevic.

Por su parte, Sandra Vidal, funcionaria de la Unidad de Adulto Mayor, destacó el impacto positivo que tiene esta instancia en la vida de las personas mayores. “Este festival fomenta la autoestima, la integración y la sociabilización. Además, genera un espacio para que las familias, amigos y vecinos acompañen y apoyen a los participantes”, señaló.

De acuerdo con las bases, cada concursante deberá presentar una canción conocida en idioma español, la cual será interpretada en vivo sobre el escenario. Se evaluará la calidad vocal, la afinación y la interpretación artística. La organización dispondrá del acompañamiento musical correspondiente para los temas elegidos.

El jurado estará compuesto por especialistas del área musical y cultural, quienes tendrán la responsabilidad de seleccionar primero a los diez clasificados, luego a los cinco finalistas y finalmente a los ganadores del certamen. Todos los detalles del proceso y requisitos están disponibles en el sitio web oficial del municipio, www.puntaarenas.cl.

Las inscripciones son gratuitas y los interesados deben presentar su cédula de identidad. Los trámites se pueden realizar en horario de oficina, de 8:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas. “Queremos que el teatro esté lleno esos dos días, porque es muy significativo para nuestros adultos mayores sentirse respaldados por la comunidad”, concluyó Vidal.


PATAGONIA LIGHT FESTIVAL CONVOCÓ A MÁS DE 50 MIL PERSONAS EN NUEVE JORNADAS

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


El certamen se realizará el 10 y 11 de octubre en el Teatro Municipal de Punta Arenas.


Armada de Chile expone en torno a Programa POAL y CCAMLR en RAPAL

ARMADA DE CHILE EXPONE EN TORNO A OPERACIONES CCAMLR Y POAL EN EL MARCO DE LA 36 VERSIÓN DE RAPAL

ESTUDIANTES CONOCIERON ÁREAS OPERATIVAS DE LA DGAC EN PUNTA ARENAS

OBRA ESPAÑOLA [4200KM] LLEGA A MAGALLANES EN EL MARCO DE LA 17a EDICIÓN DEL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

encuentroSSR

MAGALLANES PONE EL FOCO EN LA GESTIÓN DEL AGUA RURAL: ENCUENTRO ANALIZA AVANCES Y TAREAS PENDIENTES

