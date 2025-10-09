Punta Arenas,
9 de octubre de 2025

REGISTRO CIVIL Y ZONAUSTRAL ENTREGAN CÉDULAS GRATUITAS A PERSONAS MAYORES

Se renovaron cédulas de identidad en forma gratuita a personas de la tercera edad, contribuyendo al acompañamiento y la garantía de derechos de este grupo de especial protección.

​En el módulo central de ZonAustral este martes se dio inicio a la entrega de cédulas de identidad gratuitas a personas de la tercera edad, por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el marco de un acuerdo público-privado suscrito entre dicha institución pública y la Gerencia General de Zona Franca Punta Arenas, otorgando un especial realce a las actividades del Mes de las Personas Mayores. Esta iniciativa forma parte de un plan de fortalecimiento de la Gerencia de ZonAustral, para brindar una experiencia integral a quienes visitan dicho centro comercial, y permite solventar el valor de la cédula de identidad a las personas mayores que acuden allí los martes por la tarde.

 
La Seremi Michelle Peutat Alvarado junto a su par de Desarrollo Social, Danilo Mimica, y a la Directora Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante, participaron del operativo en terreno que dio el vamos a este beneficio, en el que se renovaron cédulas de identidad en forma gratuita a personas de la tercera edad, contribuyendo al acompañamiento y la garantía de derechos de este grupo de especial protección.

 
La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destacó en un nuevo Mes de las Personas Mayores, la relevancia de la colaboración con el mundo privado por parte de todas las instituciones del Estado, “para garantizar el acceso a los distintos servicios y también derechos de las personas mayores, lo cual hoy se torna una tarea fundamental. Todos los actores que cumplen un rol social relevante abocados a esta tarea nos permiten el día de hoy estar entregando cédulas gratuitas cada martes desde las 3 de la tarde en el módulo central (frente al patio de comidas) para poder concurrir y colaborar en conjunto con un Mes de las Personas Mayores”.

 
Lorena Bustamante, Directora del Servicio de Registro Civil e Identificación, resaltó su compromiso de estar con la comunidad y acercar sus servicios al público, y de ahí la relevancia que cobra su trabajo en terreno, “en especial en este mes de octubre, en esta alianza público-privada con ZonAustral, que nos permite hoy día llegar a este público tan importante que son los adultos mayores a los adultos mayores con este tan importante documento en forma gratuita”. Recordó que al igual que hoy, estarán allí con su equipo de terreno, todos los martes de este mes entre 3 y 5 de la tarde entregando cédula de identidad gratuita a los adultos mayores en el módulo central.

 
A su vez, el Seremi de Desarrollo Social, Danilo Mimica, se mostró muy contento de poder generar este trabajo en forma intersectorial con servicios como el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), el Registro Civil y los ministerios de Desarrollo Social y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, y poder trabajar también en forma conjunta con ZonAustral para poder sacar la cédula de identidad de personas mayores. Hizo un llamado a todas las personas mayores a que puedan acudir a sacar su cédula, junto con relevar el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social con la agenda social del Gobierno del Presidente Boric, a través del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, la Reforma de Pensiones y el Copago Cero en Salud.

 
Como primera usuaria atendida, Leonor Henríquez, presidenta del Club de Adultos Mayores Las Palomas, se mostró agradecida de esta instancia: “para empezar me trataron como reina, así que no tengo nada que decir. Por lo que invito a todos los adultos mayores que necesiten renovar su carnet o que se le haya perdido, a que vengan, aprovechen esta atención, que es gratis”.

 
Por su parte, Irene Barría, vecina de Las Vertientes, valoró esta oportunidad de renovar su documento de identidad, “porque hay personas que no alcanzan a ir a otro lado, así vienen aquí a hacer sus compras y ya hacen dos cosas, sacan su carnet y compran sus cosas”, por lo que invitó a todos los adultos mayores que acuden a recrearse a aprovechar también de sacar su cédula.

 
Dentro de las actividades conmemorativas de este mes, ZonAustral recibió el “Sello de Buen Trato”, un reconocimiento público que otorga el SENAMA a instituciones y empresas que demuestran un compromiso concreto con el respeto, inclusión y cuidado de las personas mayores. Este año la empresa ha implementado una serie de medidas en su cultura organizacional, servicios e infraestructura para el bienestar de las personas mayores, destacando talleres de inclusión digital, instalación de estacionamientos exclusivos, aumento de bancas para descanso y capacitación al personal de seguridad, entre otras.

 
Según la información del Registro Social de Hogares (RSH), en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena existen 35.080 personas sobre 60 años y más.

